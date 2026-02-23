Obituário: 37 funerais no DF nesta segunda-feira (23/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/2):

Campo da Esperança

Antônio André da Silva, 76 anos

Arydcleide Dantas Meireles, 57 anos

Benedito Cantanhêde de Abreu, 59 anos

Brivaldo Ferreira da Silva, 96 anos

Carlos Ivan da Silva Pereira, 56 anos

Maria José da Fonseca Rocha, 80 anos

Eunice de Mello, 80 anos

Felipe Correa de Morais, 62 anos

João Rodrigues do Nascimento, 65 anos

José Alves Cardoso, 94 anos

José Maria de Albuquerque Filho, 86 anos

Osmário Ferreira de Morais, 102 anos

Soemia Rocha Mello Souza, 85 anos

Taguatinga

Aírton Pugas da Silva, menos de 1 ano

Ana Alice Monte Souza, 1 ano

Elpídio Rozendo dos Santos, 88 anos

Ernandes Pereira da Silva, 57 anos

Eugênio Bandeira de Sousa Filho, 75 anos

Everaldo Fogaça Brito, 58 anos

Francisco José de Souza, 80 anos

José Rubens Ribeiro da Silva, 50 anos

Maria do Socorro Alves da Silva, 73 anos

Nady Pereira da Silva Melo, 66 anos

Rosa Martins dos Santos, 85 anos

Rosângelo Macedo Carvalho, 63 anos

Sebastião Hilário Oliveira, 53 anos

Sônia Maria de Castro Santos, 61 anos

Valdeci Pereira da Silva, 61 anos

Gama

João de Sousa Mororó, 86 anos

João Pedro Saltão Santana, 31 anos

Ronan Rodrigues, 41 anos

Planaltina

Arnaldo Cunha da Silva, 79 anos

José Maria dos Reis, 59 anos

Brazlândia

Luiza Alves Pereira, 89 anos

Maria Gomes de Lima, 85 anos

Sobradinho

Antônia Teles do Carmo, 85 anos

Maria Aparecida Teles Lopes, 66 anos