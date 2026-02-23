Obituário: 37 funerais no DF nesta segunda-feira (23/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/2):
Campo da Esperança
Antônio André da Silva, 76 anos
Arydcleide Dantas Meireles, 57 anos
Benedito Cantanhêde de Abreu, 59 anos
Brivaldo Ferreira da Silva, 96 anos
Carlos Ivan da Silva Pereira, 56 anos
Maria José da Fonseca Rocha, 80 anos
Eunice de Mello, 80 anos
Felipe Correa de Morais, 62 anos
João Rodrigues do Nascimento, 65 anos
José Alves Cardoso, 94 anos
José Maria de Albuquerque Filho, 86 anos
Osmário Ferreira de Morais, 102 anos
Soemia Rocha Mello Souza, 85 anos
Taguatinga
Aírton Pugas da Silva, menos de 1 ano
Ana Alice Monte Souza, 1 ano
Elpídio Rozendo dos Santos, 88 anos
Ernandes Pereira da Silva, 57 anos
Eugênio Bandeira de Sousa Filho, 75 anos
Everaldo Fogaça Brito, 58 anos
Francisco José de Souza, 80 anos
José Rubens Ribeiro da Silva, 50 anos
Maria do Socorro Alves da Silva, 73 anos
Nady Pereira da Silva Melo, 66 anos
Rosa Martins dos Santos, 85 anos
Rosângelo Macedo Carvalho, 63 anos
Sebastião Hilário Oliveira, 53 anos
Sônia Maria de Castro Santos, 61 anos
Valdeci Pereira da Silva, 61 anos
Gama
João de Sousa Mororó, 86 anos
João Pedro Saltão Santana, 31 anos
Ronan Rodrigues, 41 anos
Planaltina
Arnaldo Cunha da Silva, 79 anos
José Maria dos Reis, 59 anos
Brazlândia
Luiza Alves Pereira, 89 anos
Maria Gomes de Lima, 85 anos
Sobradinho
Antônia Teles do Carmo, 85 anos
Maria Aparecida Teles Lopes, 66 anos