Luto

Obituário: 37 funerais no DF nesta segunda-feira (23/2); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 23 de fevereiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/2):

Campo da Esperança

Antônio André da Silva, 76 anos
Arydcleide Dantas Meireles, 57 anos
Benedito Cantanhêde de Abreu, 59 anos
Brivaldo Ferreira da Silva, 96 anos
Carlos Ivan da Silva Pereira, 56 anos
Maria José da Fonseca Rocha, 80 anos
Eunice de Mello, 80 anos
Felipe Correa de Morais, 62 anos
João Rodrigues do Nascimento, 65 anos
José Alves Cardoso, 94 anos
José Maria de Albuquerque Filho, 86 anos
Osmário Ferreira de Morais, 102 anos
Soemia Rocha Mello Souza, 85 anos

Taguatinga

Aírton Pugas da Silva, menos de 1 ano
Ana Alice Monte Souza, 1 ano
Elpídio Rozendo dos Santos, 88 anos
Ernandes Pereira da Silva, 57 anos
Eugênio Bandeira de Sousa Filho, 75 anos
Everaldo Fogaça Brito, 58 anos
Francisco José de Souza, 80 anos
José Rubens Ribeiro da Silva, 50 anos
Maria do Socorro Alves da Silva, 73 anos
Nady Pereira da Silva Melo, 66 anos
Rosa Martins dos Santos, 85 anos
Rosângelo Macedo Carvalho, 63 anos
Sebastião Hilário Oliveira, 53 anos
Sônia Maria de Castro Santos, 61 anos
Valdeci Pereira da Silva, 61 anos

Gama

João de Sousa Mororó, 86 anos
João Pedro Saltão Santana, 31 anos
Ronan Rodrigues, 41 anos

Planaltina

Arnaldo Cunha da Silva, 79 anos
José Maria dos Reis, 59 anos

Brazlândia

Luiza Alves Pereira, 89 anos
Maria Gomes de Lima, 85 anos

Sobradinho

Antônia Teles do Carmo, 85 anos
Maria Aparecida Teles Lopes, 66 anos

 
 
 

postado em 23/02/2026 17:14
