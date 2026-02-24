Obituário: 39 funerais no DF nesta terça-feira (24/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (24/2):
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Campo da Esperança
Daisy Duarte Pinto, 89 anos
Erivan Teles de Meneses, 55 anos
Eva Maria Moreira de Souza, 42 anos
Gabriel Marques Barroso, 16 anos
Geralda Pereira Ferreira, 93 anos
Jerry Eduardo Rodrigues Barreto, 58 anos
Jessica Gomes Batista de Loiolla, 33 anos
José Rubens Brito de Lácio, 66 anos
Laudenor Berto de Oliveira, 77 anos
Nair Lobato dos Santos, 97 anos
Nicía Vieira de Jesus, 92 anos
Paulo Afonso Ortiz da Silva, 66 anos
Vaneska de Almeida Santos, 54 anos
Victor Hugo Gerth Britto, 90 anos
Wilson de Lima Vignoli, 61 anos
Taguatinga
Alcina Januária de Faria Gomes, 82 anos
Claudia Alves da Silva, 51 anos
Cledna Ferreira de Meireles, 48 anos
Edgar Gomes Pereira, 69 anos
Francisca Pinto de Almeida, 86 anos
Laurecy Cirqueira Silva, 76 anos
Luiz Carlos Alencar dos Santos, 65 anos
Luiz Daniel de Sena Oliveira, 46 anos
Maria Helena Marinho, 92 anos
Mariza Celeste Belchior, 64 anos
Rafael da Silva Linhares Indiano, 37 anos
Siboney Meira da Silva, 50 anos
Theo Samuel Vieira Lopes, 0 anos
Gama
Maria Otília da Conceição, 90 anos
Planaltina
Maria Aparecida de Sousa Oliveira, 50 anos
Brazlândia
José Idelson de Morais, 45 anos
Sobradinho
Antonia Barbosa de Mesquita, 70 anos
Josivaldo Pereira dos Santos, 50 anos
Maria Lúcia Romão Dantas, 49 anos
Jardim Metropolitano
Ely Júnior de Sousa Sena, menos de 1 ano
Maria Antônia Cabral, 71 anos
Maria Pereira da Silva, 84 anos
Alzira Santos Gomes, 67 anos
Manoel de Souza Carvalho, 74 anos (cremação)