InícioCidades DF
Luto

Obituário: 39 funerais no DF nesta terça-feira (24/2); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 24 de fevereiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (24/2):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Campo da Esperança

Daisy Duarte Pinto, 89 anos
Erivan Teles de Meneses, 55 anos
Eva Maria Moreira de Souza, 42 anos
Gabriel Marques Barroso, 16 anos
Geralda Pereira Ferreira, 93 anos
Jerry Eduardo Rodrigues Barreto, 58 anos
Jessica Gomes Batista de Loiolla, 33 anos
José Rubens Brito de Lácio, 66 anos
Laudenor Berto de Oliveira, 77 anos
Nair Lobato dos Santos, 97 anos
Nicía Vieira de Jesus, 92 anos
Paulo Afonso Ortiz da Silva, 66 anos
Vaneska de Almeida Santos, 54 anos
Victor Hugo Gerth Britto, 90 anos
Wilson de Lima Vignoli, 61 anos

Taguatinga

Alcina Januária de Faria Gomes, 82 anos
Claudia Alves da Silva, 51 anos
Cledna Ferreira de Meireles, 48 anos
Edgar Gomes Pereira, 69 anos
Francisca Pinto de Almeida, 86 anos
Laurecy Cirqueira Silva, 76 anos
Luiz Carlos Alencar dos Santos, 65 anos
Luiz Daniel de Sena Oliveira, 46 anos
Maria Helena Marinho, 92 anos
Mariza Celeste Belchior, 64 anos
Rafael da Silva Linhares Indiano, 37 anos
Siboney Meira da Silva, 50 anos
Theo Samuel Vieira Lopes, 0 anos

Gama

Maria Otília da Conceição, 90 anos

Planaltina

Maria Aparecida de Sousa Oliveira, 50 anos

Brazlândia

José Idelson de Morais, 45 anos

Sobradinho

Antonia Barbosa de Mesquita, 70 anos
Josivaldo Pereira dos Santos, 50 anos
Maria Lúcia Romão Dantas, 49 anos

Jardim Metropolitano

Ely Júnior de Sousa Sena, menos de 1 ano
Maria Antônia Cabral, 71 anos
Maria Pereira da Silva, 84 anos
Alzira Santos Gomes, 67 anos
Manoel de Souza Carvalho, 74 anos (cremação)

 
 
 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/02/2026 18:22
SIGA
x