Obituário: 39 funerais no DF nesta terça-feira (24/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (24/2):

Campo da Esperança

Daisy Duarte Pinto, 89 anos

Erivan Teles de Meneses, 55 anos

Eva Maria Moreira de Souza, 42 anos

Gabriel Marques Barroso, 16 anos

Geralda Pereira Ferreira, 93 anos

Jerry Eduardo Rodrigues Barreto, 58 anos

Jessica Gomes Batista de Loiolla, 33 anos

José Rubens Brito de Lácio, 66 anos

Laudenor Berto de Oliveira, 77 anos

Nair Lobato dos Santos, 97 anos

Nicía Vieira de Jesus, 92 anos

Paulo Afonso Ortiz da Silva, 66 anos

Vaneska de Almeida Santos, 54 anos

Victor Hugo Gerth Britto, 90 anos

Wilson de Lima Vignoli, 61 anos

Taguatinga

Alcina Januária de Faria Gomes, 82 anos

Claudia Alves da Silva, 51 anos

Cledna Ferreira de Meireles, 48 anos

Edgar Gomes Pereira, 69 anos

Francisca Pinto de Almeida, 86 anos

Laurecy Cirqueira Silva, 76 anos

Luiz Carlos Alencar dos Santos, 65 anos

Luiz Daniel de Sena Oliveira, 46 anos

Maria Helena Marinho, 92 anos

Mariza Celeste Belchior, 64 anos

Rafael da Silva Linhares Indiano, 37 anos

Siboney Meira da Silva, 50 anos

Theo Samuel Vieira Lopes, 0 anos

Gama

Maria Otília da Conceição, 90 anos

Planaltina

Maria Aparecida de Sousa Oliveira, 50 anos

Brazlândia

José Idelson de Morais, 45 anos

Sobradinho

Antonia Barbosa de Mesquita, 70 anos

Josivaldo Pereira dos Santos, 50 anos

Maria Lúcia Romão Dantas, 49 anos

Jardim Metropolitano

Ely Júnior de Sousa Sena, menos de 1 ano

Maria Antônia Cabral, 71 anos

Maria Pereira da Silva, 84 anos

Alzira Santos Gomes, 67 anos

Manoel de Souza Carvalho, 74 anos (cremação)