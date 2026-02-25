Obituário: 44 funerais no DF nesta quarta-feira (25/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (25/2):
Campo da Esperança
Affonsina Righi Fontes, 81 anos
Antonio Lima Mendes, 77 anos
Carlos Olacir Leal, 87 anos
Glauco Falcão de Araujo, 90 anos
Edson Flávio Gomes Maciel, 57 anos
Erivaldo de Holanda Leal, 71 anos
Fernando Evaldo Pauka Kruchak, 80 anos
Guiomar de Fátima Borges de Oliveira Mendonça, 72 anos
José Carlos Vieira, 70 anos
Júlio Cesar Perez, 64 anos
Lourival Luiz de Melo, 1 ano
Mônica Mathildes Soto de Costa, 87 anos
Nair Maria Kineip, 97 anos
Ubiratan Leal de Souza, 84 anos
Taguatinga
Adalberto de Oliveira, 76 anos
Alexandre Apoliano Dutra Coutinho, 80 anos
Círio Mateus Chaves, 79 anos
Domingos Alexandrino Neves Dutra, 52 anos
Epitácio Gonçalves da Silva, 92 anos
Haroldo Nunes Oliveira, 57 anos
Jaqueline Lopes de Oliveira, 43 anos
Maria do Carmo Barbosa, 82 anos
Maria Noeme Maciel de Oliveira, 60 anos
Maurício Oliveira do Nascimento, 35 anos
Osmar dos Reis da Silva, 77 anos
Ryan Eustáquio Gomes Braga, 19 anos
Gama
Antônia Damião das Chagas, 75 anos
Cesário Aparecido Coatio, 65 anos
Darlene Tifanne de Oliveira Silva, menos de 1 ano
Samara Denise Soares Barreira, 48 anos
Tereza Maria da Silva, 63 anos
Planaltina
Alberto Amorim da Cruz, 68 anos
Benedito da Silva Moreira, 81 anos
Brazlândia
Antônio Contiero, 81 anos
Maria das Graças de Jesus, 71 anos
Sobradinho
Davy Henrique de Souza Nunes, menos de 1 ano
Francisco José Loureiro, 75 anos
Luciene Martins dos Anjos, 49 anos
Maria Regina Mendes de Santana, 66 anos
Neusa Barbosa dos Santos Silva, 71 anos
Valdete Ferreira Di Santos, 59 anos
Jardim Metropolitano
Joaquim de Oliveira Campos, 102 anos
José de Oliveira Costa, 69 anos (cremação)
Maria Neide Vieira de Araújo, 74 anos (cremação)