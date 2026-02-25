Obituário: 44 funerais no DF nesta quarta-feira (25/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (25/2):

Campo da Esperança

Affonsina Righi Fontes, 81 anos

Antonio Lima Mendes, 77 anos

Carlos Olacir Leal, 87 anos

Glauco Falcão de Araujo, 90 anos

Edson Flávio Gomes Maciel, 57 anos

Erivaldo de Holanda Leal, 71 anos

Fernando Evaldo Pauka Kruchak, 80 anos

Guiomar de Fátima Borges de Oliveira Mendonça, 72 anos

José Carlos Vieira, 70 anos

Júlio Cesar Perez, 64 anos

Lourival Luiz de Melo, 1 ano

Mônica Mathildes Soto de Costa, 87 anos

Nair Maria Kineip, 97 anos

Ubiratan Leal de Souza, 84 anos

Taguatinga

Adalberto de Oliveira, 76 anos

Alexandre Apoliano Dutra Coutinho, 80 anos

Círio Mateus Chaves, 79 anos

Domingos Alexandrino Neves Dutra, 52 anos

Epitácio Gonçalves da Silva, 92 anos

Haroldo Nunes Oliveira, 57 anos

Jaqueline Lopes de Oliveira, 43 anos

Maria do Carmo Barbosa, 82 anos

Maria Noeme Maciel de Oliveira, 60 anos

Maurício Oliveira do Nascimento, 35 anos

Osmar dos Reis da Silva, 77 anos

Ryan Eustáquio Gomes Braga, 19 anos

Gama

Antônia Damião das Chagas, 75 anos

Cesário Aparecido Coatio, 65 anos

Darlene Tifanne de Oliveira Silva, menos de 1 ano

Samara Denise Soares Barreira, 48 anos

Tereza Maria da Silva, 63 anos

Planaltina

Alberto Amorim da Cruz, 68 anos

Benedito da Silva Moreira, 81 anos

Brazlândia

Antônio Contiero, 81 anos

Maria das Graças de Jesus, 71 anos

Sobradinho

Davy Henrique de Souza Nunes, menos de 1 ano

Francisco José Loureiro, 75 anos

Luciene Martins dos Anjos, 49 anos

Maria Regina Mendes de Santana, 66 anos

Neusa Barbosa dos Santos Silva, 71 anos

Valdete Ferreira Di Santos, 59 anos

Jardim Metropolitano

Joaquim de Oliveira Campos, 102 anos

José de Oliveira Costa, 69 anos (cremação)

Maria Neide Vieira de Araújo, 74 anos (cremação)