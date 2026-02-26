Obituário: 46 funerais no DF nesta quinta-feira (26/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (26/2):

Campo da Esperança

Aldo Augusto de Atayde, 96 anos

Américo Soares de Moura, 109 anos

Celina Idalina Patta Oliveira, 87 anos

Deocleciana de Araújo Rolim, 83 anos

Fabio Guimarães Teixeira, 57 anos

Felix Fischer, 78 anos

Geova Magalhães Sobreira, 85 anos

Joana de Souza Santos, 75 anos

João Moura Bessa, 77 anos

José Francisco Sales Moreira, 75 anos

José Roberto Silva de Domenico, 80 anos

Julieta Tiveron, 88 anos

Leandro de Azevedo Silva, 42 anos

Marieta Lina do Nascimento, 95 anos

Norma da Costa Mendes, 93 anos

Oscar Gomes Moreira, 95 anos

Terezinha Guimarães Perpétuo, 91 anos

Valéria Figueiro Gomes Fujihara, 55 anos

Taguatinga

Alan Cardec de Paula, 76 anos

Felipe Martins Ribeiro, 23 anos

Ivo Gomes Barbosa, 69 anos

Maria Gilzamar Alves da Costa Sousa, 60 anos

Maria Rosário dos Santos, 66 anos

Raimundo Nonato de Paula, 74 anos

Therezinha de Maria Souza Fonseca, 83 anos

Vilma Mendes Precciato, 67 anos

Vitor Emanuel Pereira Rodrigues, menos de 1 ano







Gama

Arthur de Pontes Barboza, menos de 1 ano

Dalila Rodrigues de Almeida, menos de 1 ano

Dirce Francisca de Paulo, 83 anos

Helena Rosa da Silva, 86 anos

Isabel Cristina Soares da Silva, 66 anos

Jander Cristiano da Silva, menos de 1 ano

José Francisco Araújo, 73 anos

José Roberto Alvares de Sousa, 31 anos

Ornelita Batista da Rocha Souza, 74 anos

Solange José dos Santos Silva, 80 anos

Planaltina

Fábio Gonçalves da Costa, 90 anos

Lea Vieira Leitão, 42 anos

Sueli Vicente dos Santos, 54 anos

Brazlândia

Carlos Alberto Sousa de Oliveira, 38 anos

Maria de Abreu Batista, 78 anos



Jardim Metropolitano

Neilson Alves dos Santos, 61 anos

Elvescio Ceolin, 90 anos (cremação)

Nadir Luiz de Freitas, 98 anos (cremação)

Joilson Rodrigues Macedo, 51 anos (cremação)