Obituário: 46 funerais no DF nesta quinta-feira (26/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (26/2):
Campo da Esperança
Aldo Augusto de Atayde, 96 anos
Américo Soares de Moura, 109 anos
Celina Idalina Patta Oliveira, 87 anos
Deocleciana de Araújo Rolim, 83 anos
Fabio Guimarães Teixeira, 57 anos
Felix Fischer, 78 anos
Geova Magalhães Sobreira, 85 anos
Joana de Souza Santos, 75 anos
João Moura Bessa, 77 anos
José Francisco Sales Moreira, 75 anos
José Roberto Silva de Domenico, 80 anos
Julieta Tiveron, 88 anos
Leandro de Azevedo Silva, 42 anos
Marieta Lina do Nascimento, 95 anos
Norma da Costa Mendes, 93 anos
Oscar Gomes Moreira, 95 anos
Terezinha Guimarães Perpétuo, 91 anos
Valéria Figueiro Gomes Fujihara, 55 anos
Taguatinga
Alan Cardec de Paula, 76 anos
Felipe Martins Ribeiro, 23 anos
Ivo Gomes Barbosa, 69 anos
Maria Gilzamar Alves da Costa Sousa, 60 anos
Maria Rosário dos Santos, 66 anos
Raimundo Nonato de Paula, 74 anos
Therezinha de Maria Souza Fonseca, 83 anos
Vilma Mendes Precciato, 67 anos
Vitor Emanuel Pereira Rodrigues, menos de 1 ano
Gama
Arthur de Pontes Barboza, menos de 1 ano
Dalila Rodrigues de Almeida, menos de 1 ano
Dirce Francisca de Paulo, 83 anos
Helena Rosa da Silva, 86 anos
Isabel Cristina Soares da Silva, 66 anos
Jander Cristiano da Silva, menos de 1 ano
José Francisco Araújo, 73 anos
José Roberto Alvares de Sousa, 31 anos
Ornelita Batista da Rocha Souza, 74 anos
Solange José dos Santos Silva, 80 anos
Planaltina
Fábio Gonçalves da Costa, 90 anos
Lea Vieira Leitão, 42 anos
Sueli Vicente dos Santos, 54 anos
Brazlândia
Carlos Alberto Sousa de Oliveira, 38 anos
Maria de Abreu Batista, 78 anos
Jardim Metropolitano
Neilson Alves dos Santos, 61 anos
Elvescio Ceolin, 90 anos (cremação)
Nadir Luiz de Freitas, 98 anos (cremação)
Joilson Rodrigues Macedo, 51 anos (cremação)