Obituário: 41 funerais no DF nesta sexta-feira (27/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (27/2):

Campo da Esperança

Adriana Portuguez do Nascimento, 52 anos

Aldina Barbosa dos Santos, 81 anos

Belchior de Paula Machado, 70 anos

Daniel da Silva Fernandes, 95 anos

Grécia Arão da Silva, 76 anos

Hildivandes Mariani, 69 anos

Julia Espinheira Melo Baptista, 46 anos

Laura Maria dos Santos Silva, 78 anos

Leduina Alves de Oliveira, 83 anos

Maria Vilma de Morais Oliveira, 76 anos

Mário Lisboa Theodoro, 68 anos

Myra Rosa Lourenço, 94 anos

Sílvio de Sousa Silva, 75 anos

Vitor Hugo Maciel Alejarra, 93 anos

Taguatinga

Carlito Antônio dos Santos, 64 anos

Cleia Dias de Carvalho Barros, 49 anos

Dirce Alves de Oliveira, 88 anos

João Parraio da Silva, 66 anos

Luzia Pereira de Souza, idade não informada

Marina Maciel Pereira, 83 anos

Mikaella Santos Silva, 36 anos

Nelson Tomé do Nascimento, 85 anos

Osmar Teodoro de Moura, 60 anos

Plácides Balbina da Silva, 94 anos

Rosângela Pereira Garrido Riseiro, 71 anos

Sebastião Silva, 85 anos

Terezinha Maria de Jesus, 93 anos

Valmir Soares da Silva, 51 anos

Gama

Edmilson Martins Borges, 79 anos

Feliciano Alves de Oliveira, 65 anos

João Moreira dos Santos, 83 anos

Maria da Conceição, 87 anos

Planaltina

Antônio Geraldo de Carvalho, 70 anos

Domingos Cordeiro da Silva, 62 anos

Francisco das Chagas Araújo Parente, 43 anos

Ivone Marques Campos, 69 anos

Joaquim dos Reis Rodrigues dos Santos, 60 anos

Josefa Régis Evangelista, 81 anos

Jardim Metropolitano

Eluzinete Cardoso Martins, 85 anos (cremação)

Rosane Paraguassú Bastos, 60 anos (cremação)

Tadao Ikeoka, 85 anos (cremação)