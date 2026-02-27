Obituário: 41 funerais no DF nesta sexta-feira (27/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (27/2):
Campo da Esperança
Adriana Portuguez do Nascimento, 52 anos
Aldina Barbosa dos Santos, 81 anos
Belchior de Paula Machado, 70 anos
Daniel da Silva Fernandes, 95 anos
Grécia Arão da Silva, 76 anos
Hildivandes Mariani, 69 anos
Julia Espinheira Melo Baptista, 46 anos
Laura Maria dos Santos Silva, 78 anos
Leduina Alves de Oliveira, 83 anos
Maria Vilma de Morais Oliveira, 76 anos
Mário Lisboa Theodoro, 68 anos
Myra Rosa Lourenço, 94 anos
Sílvio de Sousa Silva, 75 anos
Vitor Hugo Maciel Alejarra, 93 anos
Taguatinga
Carlito Antônio dos Santos, 64 anos
Cleia Dias de Carvalho Barros, 49 anos
Dirce Alves de Oliveira, 88 anos
João Parraio da Silva, 66 anos
Luzia Pereira de Souza, idade não informada
Marina Maciel Pereira, 83 anos
Mikaella Santos Silva, 36 anos
Nelson Tomé do Nascimento, 85 anos
Osmar Teodoro de Moura, 60 anos
Plácides Balbina da Silva, 94 anos
Rosângela Pereira Garrido Riseiro, 71 anos
Sebastião Silva, 85 anos
Terezinha Maria de Jesus, 93 anos
Valmir Soares da Silva, 51 anos
Gama
Edmilson Martins Borges, 79 anos
Feliciano Alves de Oliveira, 65 anos
João Moreira dos Santos, 83 anos
Maria da Conceição, 87 anos
Planaltina
Antônio Geraldo de Carvalho, 70 anos
Domingos Cordeiro da Silva, 62 anos
Francisco das Chagas Araújo Parente, 43 anos
Ivone Marques Campos, 69 anos
Joaquim dos Reis Rodrigues dos Santos, 60 anos
Josefa Régis Evangelista, 81 anos
Jardim Metropolitano
Eluzinete Cardoso Martins, 85 anos (cremação)
Rosane Paraguassú Bastos, 60 anos (cremação)
Tadao Ikeoka, 85 anos (cremação)