Deputados de oposição se queixam de falta de detalhes sobre o rombo do BRB

Deputados distritais da oposição na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) estão insatisfeitos com as explicações dadas pelo presidente do Banco de Brasília (BRB) sobre a situação atual do banco. Os parlamentares passaram a manhã desta segunda-feira (2/3) reunidos com o presidente da instituição financeira para tratar do projeto do Governo do Distrito Federal (GDF) que prevê a capitalização do banco. A reunião foi suspensa para o almoço, mas será retomada à tarde. No intervalo da reunião, deputados da oposição se queixaram da falta de informações detalhadas sobre o projeto e sobre o rombo do BRB.

O presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), disse que a definição da data de votação será definida somente após o esclarecimentos das dúvidas de todos os deputados. Ele disse que 18 parlamentares participaram da reunião. "Se conseguirmos um retorno satisfatório, definimos ainda hoje. Se não, será amanhã. O projeto não será levado à votação até que tudo seja devidamente discutido", informou.

"O governo está pressionando para votar, mas não me parece que tenha clima para que essa votação aconteça nesta semana. As explicação são insuficientes, o projeto tem uma série de irregularidades e ilegalidades, a própria operação não está explicada. Não tem condições da Câmara assinar mais esse cheque em branco para o governo", disse o deputado Fábio Félix (PSol).

O deputado Max Maciel (PSol) destacou a importância de a população ter conhecimento sobre o real problema do banco. "O presidente não trouxe nenhum dado apresentável para nós. Precisamos saber como, de fato, esse projeto resolve o problema do banco, até porque ele beneficia o conjunto da população como um todo, acionista ou não, correntista ou não", afirmou. "O projeto, pelo visto, não vai resolver o problema. Não temos garantia de que daqui a seis meses precisaremos de um outro projeto para tentar dar uma liquidez e salvaguarda para o banco", completou.

"É importante o presidente ter vindo. Ao contrário do outro presidente que vinha aqui e vendia um monte de fantasia, o atual está falando a verdade. A situação é grave, precisa de uma solução. Eu continuo com a posição de que o projeto do jeito que está não resolve o problema. Precisamos discutir com mais profundidade para encontrar uma solução definitiva", ressaltou o deputado Chico Vigilante (PT).