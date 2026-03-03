InícioCidades DF
Obituário: 38 funerais no DF nesta terça-feira (3/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 3 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (3/3):

Campo da Esperança

Edson José Bernardes, 65 anos
Geraldo Batista dos Reis, 72 anos
José Pereira de Sousa, 84 anos
Marcelo de Tarso Araújo, 84 anos
Maria de Jesus Pereira, 69 anos
Moisés Francisco Ribeiro, 75 anos
Otoniel dos Santos Pereira, 56 anos
Rafael Ikawa, 91 anos
Terezinha da Costa Ferreira, 88 anos
Zumira Rayol Filgueira, 90 anos

 

Taguatinga

Anny Emanuelly Justino Alves, 9 anos
Antônio do Vale, 79 anos
Benedito Modesto da Silva, 57 anos
Florinda Vieira Torres, 90 anos
Francisco Costa Oliveira, 12 anos
Joselina Pereira de Sousa, 64 anos
Jurandir Crizante da Silva, 68 anos
Luciano de Souza Ribeiro, 49 anos
Lúcio Pereira de Araújo, 86 anos
Mário Pereira Soares, 91 anos
Neuton Domingos Alves Pereira, 62 anos
Raimundo Macena de Assis, 78 anos
Rosalino Marques Pimenta, 85 anos
Sandra dos Santos Barros, 51 anos

 

Gama

Antônio Moreira Filho, 89 anos
Aquiles Francisco da Silva, 59 anos
Renee Gomes Cardoso, 53 anos
Rubens Bernardino Magalhães, 53 anos
Sebastião de Paiva Dias, 54 anos

Planaltina

Antônio Sabino Sobrinho, 87 anos
Maria Luzinete Alves Santos, 55 anos
Orlandina Gonçalves dos Santos, 80 anos

 

Brazlândia

Adriano Alves de Andrade, 48 anos

 

Sobradinho

Laysla Maria Vieira da Silva, menos de 1 ano
Maria Rita Oliveira Santos, 90 anos

 

Jardim Metropolitano

Maria Rosa da Silva, 87 anos
Cyro Pinheiro Ramalho, 82 anos (cremação)
Maria Auxiliadora Rabelo, 87 anos (cremação)

 
 
 

