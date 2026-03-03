Obituário: 38 funerais no DF nesta terça-feira (3/3); veja lista

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Campo da Esperança
Edson José Bernardes, 65 anos
Geraldo Batista dos Reis, 72 anos
José Pereira de Sousa, 84 anos
Marcelo de Tarso Araújo, 84 anos
Maria de Jesus Pereira, 69 anos
Moisés Francisco Ribeiro, 75 anos
Otoniel dos Santos Pereira, 56 anos
Rafael Ikawa, 91 anos
Terezinha da Costa Ferreira, 88 anos
Zumira Rayol Filgueira, 90 anos
Taguatinga
Anny Emanuelly Justino Alves, 9 anos
Antônio do Vale, 79 anos
Benedito Modesto da Silva, 57 anos
Florinda Vieira Torres, 90 anos
Francisco Costa Oliveira, 12 anos
Joselina Pereira de Sousa, 64 anos
Jurandir Crizante da Silva, 68 anos
Luciano de Souza Ribeiro, 49 anos
Lúcio Pereira de Araújo, 86 anos
Mário Pereira Soares, 91 anos
Neuton Domingos Alves Pereira, 62 anos
Raimundo Macena de Assis, 78 anos
Rosalino Marques Pimenta, 85 anos
Sandra dos Santos Barros, 51 anos
Gama
Antônio Moreira Filho, 89 anos
Aquiles Francisco da Silva, 59 anos
Renee Gomes Cardoso, 53 anos
Rubens Bernardino Magalhães, 53 anos
Sebastião de Paiva Dias, 54 anos
Planaltina
Antônio Sabino Sobrinho, 87 anos
Maria Luzinete Alves Santos, 55 anos
Orlandina Gonçalves dos Santos, 80 anos
Brazlândia
Adriano Alves de Andrade, 48 anos
Sobradinho
Laysla Maria Vieira da Silva, menos de 1 ano
Maria Rita Oliveira Santos, 90 anos
Jardim Metropolitano
Maria Rosa da Silva, 87 anos
Cyro Pinheiro Ramalho, 82 anos (cremação)
Maria Auxiliadora Rabelo, 87 anos (cremação)