Obituário: 38 funerais no DF nesta terça-feira (3/3); veja lista

Campo da Esperança

Edson José Bernardes, 65 anos

Geraldo Batista dos Reis, 72 anos

José Pereira de Sousa, 84 anos

Marcelo de Tarso Araújo, 84 anos

Maria de Jesus Pereira, 69 anos

Moisés Francisco Ribeiro, 75 anos

Otoniel dos Santos Pereira, 56 anos

Rafael Ikawa, 91 anos

Terezinha da Costa Ferreira, 88 anos

Zumira Rayol Filgueira, 90 anos

Taguatinga

Anny Emanuelly Justino Alves, 9 anos

Antônio do Vale, 79 anos

Benedito Modesto da Silva, 57 anos

Florinda Vieira Torres, 90 anos

Francisco Costa Oliveira, 12 anos

Joselina Pereira de Sousa, 64 anos

Jurandir Crizante da Silva, 68 anos

Luciano de Souza Ribeiro, 49 anos

Lúcio Pereira de Araújo, 86 anos

Mário Pereira Soares, 91 anos

Neuton Domingos Alves Pereira, 62 anos

Raimundo Macena de Assis, 78 anos

Rosalino Marques Pimenta, 85 anos

Sandra dos Santos Barros, 51 anos

Gama

Antônio Moreira Filho, 89 anos

Aquiles Francisco da Silva, 59 anos

Renee Gomes Cardoso, 53 anos

Rubens Bernardino Magalhães, 53 anos

Sebastião de Paiva Dias, 54 anos

Planaltina

Antônio Sabino Sobrinho, 87 anos

Maria Luzinete Alves Santos, 55 anos

Orlandina Gonçalves dos Santos, 80 anos

Brazlândia

Adriano Alves de Andrade, 48 anos

Sobradinho

Laysla Maria Vieira da Silva, menos de 1 ano

Maria Rita Oliveira Santos, 90 anos

Jardim Metropolitano

Maria Rosa da Silva, 87 anos

Cyro Pinheiro Ramalho, 82 anos (cremação)

Maria Auxiliadora Rabelo, 87 anos (cremação)