InícioCidades DF
Luto

Obituário: 29 funerais no DF neste sábado (7/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 7 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (7/3):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Campo da Esperança

Akemi Leila Botelho Davi, 55 anos
Carlos André da Silva, 51 anos
Jacqueline Myrna da Silva Pacheco, 57 anos
João Divino Elias Rosa, 67 anos
Lúcio Parca, 88 anos
Majurister de Cássia Cândido, 62 anos
Maria Domingas da Silva, 80 anos
Maria Mônica da Silva, 96 anos
Onildo Nazário de Lima, 65 anos
Raimundo Pereira de Santana, 79 anos
Selma Marcílio Teixeira, 82 anos
Sérgio Luiz Vieira de Lima, 70 anos
Yara Januzzi, 76 anos

 

Taguatinga

Antonio Rogério da Conceição Silva, 33 anos
Domingos Branco de Souza Filho, 64 anos
Juan Azevedo Alves, 25 anos
Malvina Ferreira da Silva, 81 anos
Maria Carmélia Cordeiro de Sousa, 90 anos
Maria da Conceição dos Santos Sousa, 93 anos
Mirian Varela da Costa Conceição, 5 anos

Gama

Agnes Duarte Teixeira, menos de 1 ano
Maria Aparecida da Silva Vicente, 42 anos

Planaltina

Osimar Martins do Nascimento, 66 anos

Brazlândia

Leidiana Queiroz Santos Ferraz, 37 anos
Sana Lúcia Fernandes, 57 anos

Sobradinho

Cristiano dos Anjos Oliveira, 43 anos

Jardim Metropolitano

Leonardo Augusto Aires Ferreira, 22 anos
José Raimundo Bezerra Mendes, 90 anos (cremação)
Carlota do Amparo Cruz, 90 anos (cremação)

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/03/2026 17:17
SIGA
x