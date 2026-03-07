Obituário: 29 funerais no DF neste sábado (7/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (7/3):
Campo da Esperança
Akemi Leila Botelho Davi, 55 anos
Carlos André da Silva, 51 anos
Jacqueline Myrna da Silva Pacheco, 57 anos
João Divino Elias Rosa, 67 anos
Lúcio Parca, 88 anos
Majurister de Cássia Cândido, 62 anos
Maria Domingas da Silva, 80 anos
Maria Mônica da Silva, 96 anos
Onildo Nazário de Lima, 65 anos
Raimundo Pereira de Santana, 79 anos
Selma Marcílio Teixeira, 82 anos
Sérgio Luiz Vieira de Lima, 70 anos
Yara Januzzi, 76 anos
Taguatinga
Antonio Rogério da Conceição Silva, 33 anos
Domingos Branco de Souza Filho, 64 anos
Juan Azevedo Alves, 25 anos
Malvina Ferreira da Silva, 81 anos
Maria Carmélia Cordeiro de Sousa, 90 anos
Maria da Conceição dos Santos Sousa, 93 anos
Mirian Varela da Costa Conceição, 5 anos
Gama
Agnes Duarte Teixeira, menos de 1 ano
Maria Aparecida da Silva Vicente, 42 anos
Planaltina
Osimar Martins do Nascimento, 66 anos
Brazlândia
Leidiana Queiroz Santos Ferraz, 37 anos
Sana Lúcia Fernandes, 57 anos
Sobradinho
Cristiano dos Anjos Oliveira, 43 anos
Jardim Metropolitano
Leonardo Augusto Aires Ferreira, 22 anos
José Raimundo Bezerra Mendes, 90 anos (cremação)
Carlota do Amparo Cruz, 90 anos (cremação)