Obituário: 29 funerais no DF neste sábado (7/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (7/3):

Campo da Esperança

Akemi Leila Botelho Davi, 55 anos

Carlos André da Silva, 51 anos

Jacqueline Myrna da Silva Pacheco, 57 anos

João Divino Elias Rosa, 67 anos

Lúcio Parca, 88 anos

Majurister de Cássia Cândido, 62 anos

Maria Domingas da Silva, 80 anos

Maria Mônica da Silva, 96 anos

Onildo Nazário de Lima, 65 anos

Raimundo Pereira de Santana, 79 anos

Selma Marcílio Teixeira, 82 anos

Sérgio Luiz Vieira de Lima, 70 anos

Yara Januzzi, 76 anos

Taguatinga

Antonio Rogério da Conceição Silva, 33 anos

Domingos Branco de Souza Filho, 64 anos

Juan Azevedo Alves, 25 anos

Malvina Ferreira da Silva, 81 anos

Maria Carmélia Cordeiro de Sousa, 90 anos

Maria da Conceição dos Santos Sousa, 93 anos

Mirian Varela da Costa Conceição, 5 anos

Gama

Agnes Duarte Teixeira, menos de 1 ano

Maria Aparecida da Silva Vicente, 42 anos

Planaltina

Osimar Martins do Nascimento, 66 anos

Brazlândia

Leidiana Queiroz Santos Ferraz, 37 anos

Sana Lúcia Fernandes, 57 anos

Sobradinho

Cristiano dos Anjos Oliveira, 43 anos

Jardim Metropolitano

Leonardo Augusto Aires Ferreira, 22 anos

José Raimundo Bezerra Mendes, 90 anos (cremação)

Carlota do Amparo Cruz, 90 anos (cremação)