Obituário: 39 funerais no DF neste domingo (8/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (8/3):

Campo da Esperança

Dalca Viana de Oliveira, 66 anos

Ercilia Avelino Corado, 95 anos

Ercilia Maria Neres de Farias, 98 anos

Jandira Pias de Castro, 96 anos

Maria Ivonete Rafael dos Santos Barbosa, 84 anos

Maria Paulina Queiroga, 76 anos

Paula Pereira Leal, menos de 1 ano

Renato Mendoca da Gama, 38 anos

Thomas Alves de Souza Lima, 47 anos

Zilda Santos Vasconcelos, 97 anos

Zuleide de Souza Marreiros, 92 anos

Taguatinga

Adinail Azevedo Penco, 79 anos

Alberto Pereira de Souza, 49 anos

Clamida Regina Gomes dos Santos, 58 anos

José Ribamar de Oliveira, 79 anos

Liduina Maria, 73 anos

Lucia Pereira de Brito, 67 anos

Maria Tereza de Jesus, 68 anos

Paulo Rodrigo Fernandes Lessa, 29 anos

Regina Alves de Oliveira, 53 anos

Rita Etelvina, 92 anos

Vinicius Ribeiro de Sousa, 20 anos

Gama

Bruno Alessandro Damasceno dos Anjos, 41 anos

Ernestina Santiago Freire, 84 anos

Firmino Alves Ramalho, 65 anos

Jeovani de Sousa Gonçalves, 51 anos

Raimundo Nonato Almeida, 73 anos

Ricardo de Souza Santos, 60 anos

Sebastião Celestino de Oliveira, 60 anos

Planaltina

Antonio Spindula de Ataídes, 55 anos

Damião Pereira de Andrade, 72 anos

José Antonio da Silva, 73 anos

Brazlândia

Antonio Arrilton do Nascimento, 70 anos

Gilberto Santos Salomão, 54 anos

Jardim Metropolitano

Cícero Pereira da Silva, 66 anos

Francisco Rosa de Araujo, 81 anos

Maria José dos Santos, 76 anos (cremação)

Maria Socorro Vieira da Silva Oliveira, 68 anos (cremação)

José Argemiro Batista, 91 anos (cremação)