Obituário: 39 funerais no DF neste domingo (8/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (8/3):
Campo da Esperança
Dalca Viana de Oliveira, 66 anos
Ercilia Avelino Corado, 95 anos
Ercilia Maria Neres de Farias, 98 anos
Jandira Pias de Castro, 96 anos
Maria Ivonete Rafael dos Santos Barbosa, 84 anos
Maria Paulina Queiroga, 76 anos
Paula Pereira Leal, menos de 1 ano
Renato Mendoca da Gama, 38 anos
Thomas Alves de Souza Lima, 47 anos
Zilda Santos Vasconcelos, 97 anos
Zuleide de Souza Marreiros, 92 anos
Taguatinga
Adinail Azevedo Penco, 79 anos
Alberto Pereira de Souza, 49 anos
Clamida Regina Gomes dos Santos, 58 anos
José Ribamar de Oliveira, 79 anos
Liduina Maria, 73 anos
Lucia Pereira de Brito, 67 anos
Maria Tereza de Jesus, 68 anos
Paulo Rodrigo Fernandes Lessa, 29 anos
Regina Alves de Oliveira, 53 anos
Rita Etelvina, 92 anos
Vinicius Ribeiro de Sousa, 20 anos
Gama
Bruno Alessandro Damasceno dos Anjos, 41 anos
Ernestina Santiago Freire, 84 anos
Firmino Alves Ramalho, 65 anos
Jeovani de Sousa Gonçalves, 51 anos
Raimundo Nonato Almeida, 73 anos
Ricardo de Souza Santos, 60 anos
Sebastião Celestino de Oliveira, 60 anos
Planaltina
Antonio Spindula de Ataídes, 55 anos
Damião Pereira de Andrade, 72 anos
José Antonio da Silva, 73 anos
Brazlândia
Antonio Arrilton do Nascimento, 70 anos
Gilberto Santos Salomão, 54 anos
Jardim Metropolitano
Cícero Pereira da Silva, 66 anos
Francisco Rosa de Araujo, 81 anos
Maria José dos Santos, 76 anos (cremação)
Maria Socorro Vieira da Silva Oliveira, 68 anos (cremação)
José Argemiro Batista, 91 anos (cremação)