Oposição não assina CPI do PL sobre BRB, mas busca acordo

Deputados da oposição na Câmara Legislativa (CLDF) afirmaram que não devem assinar, neste momento, o pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) apresentado pelo Partido Liberal (PL) para investigar as negociações entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.

Já existe um requerimento de CPI em tramitação na Casa com sete assinaturas, uma a menos do mínimo necessário para protocolação oficial.



“Temos um requerimento de CPI já com sete assinaturas. Falta apenas uma assinatura para que essa CPI possa ser protocolada oficialmente. É uma investigação contra a corrupção e que vem sendo defendida há quase um ano”, afirmou o deputado distrital Fábio Félix (PSOL).

Apesar de não aderirem ao pedido apresentado pelo PL, os parlamentares afirmam que defendem um acordo entre todos os deputados distritais para a criação de uma comissão única.



“A alternativa é reunir os 24 deputados e construir um requerimento único, como foi feito na CPI do 8 de janeiro. Todos assinam e depois definiremos presidente e relator por acordo”, disse o deputado Chico Vigilante (PT).



O deputado Max Maciel (PSol) também defendeu que parlamentares interessados na investigação podem aderir ao pedido já existente.

“Quem quer CPI de verdade pode assinar o requerimento que já existe. Ele já tem sete assinaturas e é um instrumento importante de mobilização e pressão para que a investigação aconteça”, afirmou.

Na mesma linha, o deputado Gabriel Magno (PT) afirmou que o requerimento já protocolado pode servir para ampliar a pressão política dentro da Câmara.

“Se quem quer CPI de verdade assinar o documento que já existe, a gente aumenta a pressão política para conseguir as assinaturas que faltam e instalar a investigação”, disse.

Os parlamentares afirmam que o objetivo da comissão é investigar as negociações entre o BRB e o Banco Master e esclarecer eventuais responsabilidades no processo.