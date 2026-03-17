Obituário: 35 funerais no DF e Entorno nesta terça (17/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (17/3):
Campo da Esperança
Abdon Pereira Braga, 73 anos
Adear Ferreira dos Santos, 74 anos
Antonio Alves de Oliveira, 90 anos
Antonio Nunes de Aquino, 79 anos
Antonio Paulo dos Santos, 69 anos
Gilma de Azevedo Ribas, 60 anos
Helenice Camilo de Alencar, 73 anos
Jesus De La Fuente Pinan, 70 anos
Juarez de Lima, 75 anos
Maria Aparecida Leite Nardelli Pinto, 74 anos
Olendina Gurgel Silva, 97 anos
Patricia Gabriela Lima de Sena Sousa, 29 anos
Sebastião Rodrigues de Souza, 83 anos
Taguatinga
Alaide de Oliveira Nobre, 76 anos
Antony Vinicius Soares de Andrade, menos de 1 ano
Irene Rodrigues de Souza, 81 anos
José de Almeida Couto, 91 anos
José Neuto Tavares, 68 anos
José Rodrigues dos Santos Filho, 64 anos
Lucia Vieira da Silva, 64 anos
Maria da Saúde Santos Silva, 74 anos
Maria Gerda Menezes Coelho, 57 anos
Maria Lucimara da Costa, 48 anos
Gama
Maria Magnolia Sousa Silva Miranda, 76 anos
Pedro do Prado Brandão Filho, 58 anos
Sergio de Oliveira Costa, 56 anos
Planaltina
Djaniro José Pereira, 90 anos
Joaquim Ribeiro dos Santos, 70 anos
Brazlândia
Maria Rodrigues da Silva, 90 anos
Sobradinho
Joaquim Aristides Pernambuco, 85 anos
Maria do Espírito Santo Sousa, 66 anos
Julia Fernanda Santos, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Vanderlindo Pereira da Silva, 82 anos
Arnaldo Roberto Ribeiro, 56 anos (cremação)
Helena Maria Henriques de Faria, 91 anos (cremação)