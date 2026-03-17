Obituário: 35 funerais no DF e Entorno nesta terça (17/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (17/3):

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Campo da Esperança

Abdon Pereira Braga, 73 anos

Adear Ferreira dos Santos, 74 anos

Antonio Alves de Oliveira, 90 anos

Antonio Nunes de Aquino, 79 anos

Antonio Paulo dos Santos, 69 anos

Gilma de Azevedo Ribas, 60 anos

Helenice Camilo de Alencar, 73 anos

Jesus De La Fuente Pinan, 70 anos

Juarez de Lima, 75 anos

Maria Aparecida Leite Nardelli Pinto, 74 anos

Olendina Gurgel Silva, 97 anos

Patricia Gabriela Lima de Sena Sousa, 29 anos

Sebastião Rodrigues de Souza, 83 anos

Taguatinga

Alaide de Oliveira Nobre, 76 anos

Antony Vinicius Soares de Andrade, menos de 1 ano

Irene Rodrigues de Souza, 81 anos

José de Almeida Couto, 91 anos

José Neuto Tavares, 68 anos

José Rodrigues dos Santos Filho, 64 anos

Lucia Vieira da Silva, 64 anos

Maria da Saúde Santos Silva, 74 anos

Maria Gerda Menezes Coelho, 57 anos

Maria Lucimara da Costa, 48 anos

Gama

Maria Magnolia Sousa Silva Miranda, 76 anos

Pedro do Prado Brandão Filho, 58 anos

Sergio de Oliveira Costa, 56 anos

Planaltina

Djaniro José Pereira, 90 anos

Joaquim Ribeiro dos Santos, 70 anos

Brazlândia

Maria Rodrigues da Silva, 90 anos

Sobradinho

Joaquim Aristides Pernambuco, 85 anos

Maria do Espírito Santo Sousa, 66 anos

Julia Fernanda Santos, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Vanderlindo Pereira da Silva, 82 anos

Arnaldo Roberto Ribeiro, 56 anos (cremação)

Helena Maria Henriques de Faria, 91 anos (cremação)