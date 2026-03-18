Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta quarta (18/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (18/3):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
América Bezerra da Silva, 80 anos
Benedita Maria Pinho Aires Morais, 72 anos
Edmo Oliveira da Silva, 60 anos
Eujacio Cristiano de Oliveira, 86 anos
Eutalia Melo Ferreira, 60 anos
Francisco das Chagas Lopes da Silva Gonçalves P, 64 anos
Hosamir Rocha Santiago, 82 anos
Jorge Vasconcelos, 75 anos
Josué da Cunha, 82 anos
Maria Alves dos Santos, 69 anos
Maria de Lourdes Vieira, 80 anos
Bruna Ferreira Araujo de Souza, menos de 1 ano
Olga de Sousa Costa e Silva, 93 anos
Regimar Almeida Pereira, 68 anos
Rita Mendes de Almeida, 85 anos
Simone de Oliveira Vicente, 53 anos
Valdir Queiroz Neto, 78 anos
Taguatinga
Anne Esther Marques Ramalho, menos de 1 ano
Anne Vitoria Marques Ramalho, menos de 1 ano
Antonio Brito Alves, 61 anos
Antonio Moreira de Jesus Neto, menos de 1 ano
Francisco Manoel da Silva, 72 anos
Iolanda Alves dos Santos, 56 anos
Jorge Paulo de Lima, 64 anos
Jose Maria Vilela Rosa, 72 anos
Luciana Joaquina Bela, 91 anos
Maria Dalvina Dias Amaral, 71 anos
Maria de Lourdes da Silva Bizarría, 66 anos
Maria do Socorro Ribeiro da Silva, 58 anos
Maria Rodrigues do Nascimento, 75 anos
Noah Enrique, menos de 1 ano
Pedro Gomes do Nascimento, 81 anos
Raul Raimundo da Silva, 67 anos
Gama
Anderson Carneiro de Souza, 42 anos
Edvaldo Santos, 51 anos
Hebert Santana de Sousa Araujo, 45 anos
Jessica Vieira Carvalho, 32 anos
Massane Ndo, 97 anos
Paolla Vitória da Silva Santos de Jesus, menos de 1 ano
Planaltina
Antonio Pereira de Sena, 64 anos
Brazlândia
Antonio Evangelista da Silva, 90 anos
Sobradinho
Paulo Roberto Alves dos Santos, 68 anos
Jardim Metropolitano
Sebastião Bento de Araujo, 79 anos
Sergio Pinto Gomes, 55 anos (cremação)
Moacir Marinho da Silva, 84 anos (cremação)
Raimunda Nonata Furtado, 85 anos (cremação)