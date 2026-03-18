Obituário: 47 funerais no DF e Entorno nesta quarta (18/3); veja lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (18/3):

Campo da Esperança

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América Bezerra da Silva, 80 anos

Benedita Maria Pinho Aires Morais, 72 anos

Edmo Oliveira da Silva, 60 anos

Eujacio Cristiano de Oliveira, 86 anos

Eutalia Melo Ferreira, 60 anos

Francisco das Chagas Lopes da Silva Gonçalves P, 64 anos

Hosamir Rocha Santiago, 82 anos

Jorge Vasconcelos, 75 anos

Josué da Cunha, 82 anos

Maria Alves dos Santos, 69 anos

Maria de Lourdes Vieira, 80 anos

Bruna Ferreira Araujo de Souza, menos de 1 ano

Olga de Sousa Costa e Silva, 93 anos

Regimar Almeida Pereira, 68 anos

Rita Mendes de Almeida, 85 anos

Simone de Oliveira Vicente, 53 anos

Valdir Queiroz Neto, 78 anos

Taguatinga

Anne Esther Marques Ramalho, menos de 1 ano

Anne Vitoria Marques Ramalho, menos de 1 ano

Antonio Brito Alves, 61 anos

Antonio Moreira de Jesus Neto, menos de 1 ano

Francisco Manoel da Silva, 72 anos

Iolanda Alves dos Santos, 56 anos

Jorge Paulo de Lima, 64 anos

Jose Maria Vilela Rosa, 72 anos

Luciana Joaquina Bela, 91 anos

Maria Dalvina Dias Amaral, 71 anos

Maria de Lourdes da Silva Bizarría, 66 anos

Maria do Socorro Ribeiro da Silva, 58 anos

Maria Rodrigues do Nascimento, 75 anos

Noah Enrique, menos de 1 ano

Pedro Gomes do Nascimento, 81 anos

Raul Raimundo da Silva, 67 anos

Gama

Anderson Carneiro de Souza, 42 anos

Edvaldo Santos, 51 anos

Hebert Santana de Sousa Araujo, 45 anos

Jessica Vieira Carvalho, 32 anos

Massane Ndo, 97 anos

Paolla Vitória da Silva Santos de Jesus, menos de 1 ano

Planaltina

Antonio Pereira de Sena, 64 anos

Brazlândia

Antonio Evangelista da Silva, 90 anos

Sobradinho

Paulo Roberto Alves dos Santos, 68 anos

Jardim Metropolitano

Sebastião Bento de Araujo, 79 anos

Sergio Pinto Gomes, 55 anos (cremação)

Moacir Marinho da Silva, 84 anos (cremação)

Raimunda Nonata Furtado, 85 anos (cremação)