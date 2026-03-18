Escola de música propõe formação de bandas e fortalece cena cultural do DF

Proposta incentiva a prática em grupo e a experiência real de tocar em banda - (crédito: maurenilson freire)

Brasília ganha um novo espaço dedicado à formação musical e à convivência artística. A escola Distrito Musical será inaugurada no Noroeste com uma proposta que vai além do ensino tradicional: incentivar, desde o início, a prática em grupo e a experiência real de tocar em banda. A inauguração ocorre neste sábado (21), a partir das 13h, com apresentações musicais abertas ao público.

Idealizada pelo professor Sebastian Vargas, a escola nasce da vivência direta com alunos e famílias da própria região. A iniciativa surgiu da percepção de que jovens e adultos interessados em música no bairro não dispunham de um espaço estruturado que unisse aprendizado técnico, prática coletiva e troca artística.

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“O objetivo é mostrar que a música vai além do instrumento. Ela aproxima pessoas, cria conexões e fortalece a cultura. Quando alguém aprende a tocar em grupo, desenvolve não só técnica, mas também escuta, colaboração e identidade musical”, explica Sebastian.

Com o conceito “O seu palco começa aqui”, a Distrito Musical combina aulas individuais com vivências musicais em grupo, estimulando desde cedo a prática coletiva, um diferencial que contribui para a formação artística e para a criação de novas bandas e projetos musicais no nosso quadradinho.

Outro destaque da escola é o corpo docente, formado por músicos com experiência em bandas e vivência de palco, além de formação musical consolidada. A proposta é levar para dentro da sala de aula a realidade da música ao vivo, aproximando os alunos da prática artística desde o início do aprendizado.

Mais do que uma escola, a proposta é que o espaço se consolide como um ponto de encontro cultural no Noroeste, incentivando a integração entre gerações, o surgimento de novos talentos e o fortalecimento da cena musical de Brasília.