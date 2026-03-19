Obituário: 35 funerais nesta quinta-feira (19/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (19/3):
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Campo da Esperança
Benedita Ferreira Ferraz, 79 anos
Célia Távora Derze Correa, 82 anos
Domingos Pereira de Souza, 79 anos
Edina Mar Rodrigues da Silva, 75 anos
Geraldo de Brito Freire, 96 anos
Israel de Oliveira Cruz Junior, 47 anos
José Augusto Alves, 85 anos
José Augusto Pinheiro, 93 anos
José Ferreira Nobre Formiga Filho, 79 anos
José Ronaldo Valenca Pereira, 74 anos
Ladislau Rodrigues de Azevedo, 85 anos
Luiz Felipe Banhos e Silva, 81 anos
Marly Gusmao Chaves, 92 anos
Mateus Valentim de Oliveira Santos Frade, 17 anos
Valdivino Carlos da Silva Mangueira, 55 anos
Walter Fernandes, 88 anos
Zeneide Maria Siqueira Diniz, 73 anos
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Taguatinga
Agenor Pinheiro so Nascimento, 71 anos
Alexandrina Soares Nogueira, 83 anos
Anália da Silva Brandao, 92 anos
Antônio Alves de Oliveira, 74 anos
Cleunides dos Santos, 64 anos
Gleiciane Carvalho dos Reis, 25 anos
Margarida Aragão da Silva, 88 anos
Maria de Lourdes Pieracio, 92 anos
Maria Vanderlea de Sousa Martins, 59 anos
Rosália Silva dos Santos, 60 anos
Gama
Cláudia de Jesus Silva Rodrigues, 48 anos
Efigênia Maria de Melo, 83 anos
Neuza Rocha de Almeida, 57 anos
Sobradinho
Daielle Moreira Rocha, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Ana Rodrigues da Silva, 93 anos
Walan Bruno de Oliveira Santos, 36 anos
Seli Schiavon Caldeira, 88 anos (cremação)
Aida Versiani Cintra, 99 anos (cremação)