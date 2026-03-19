Obituário: 35 funerais nesta quinta-feira (19/2); veja lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (19/3):

Campo da Esperança

Benedita Ferreira Ferraz, 79 anos

Célia Távora Derze Correa, 82 anos

Domingos Pereira de Souza, 79 anos

Edina Mar Rodrigues da Silva, 75 anos

Geraldo de Brito Freire, 96 anos

Israel de Oliveira Cruz Junior, 47 anos

José Augusto Alves, 85 anos

José Augusto Pinheiro, 93 anos

José Ferreira Nobre Formiga Filho, 79 anos

José Ronaldo Valenca Pereira, 74 anos

Ladislau Rodrigues de Azevedo, 85 anos

Luiz Felipe Banhos e Silva, 81 anos

Marly Gusmao Chaves, 92 anos

Mateus Valentim de Oliveira Santos Frade, 17 anos

Valdivino Carlos da Silva Mangueira, 55 anos

Walter Fernandes, 88 anos

Zeneide Maria Siqueira Diniz, 73 anos





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Taguatinga

Agenor Pinheiro so Nascimento, 71 anos

Alexandrina Soares Nogueira, 83 anos

Anália da Silva Brandao, 92 anos

Antônio Alves de Oliveira, 74 anos

Cleunides dos Santos, 64 anos

Gleiciane Carvalho dos Reis, 25 anos

Margarida Aragão da Silva, 88 anos

Maria de Lourdes Pieracio, 92 anos

Maria Vanderlea de Sousa Martins, 59 anos

Rosália Silva dos Santos, 60 anos

Gama

Cláudia de Jesus Silva Rodrigues, 48 anos

Efigênia Maria de Melo, 83 anos

Neuza Rocha de Almeida, 57 anos

Sobradinho

Daielle Moreira Rocha, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Ana Rodrigues da Silva, 93 anos

Walan Bruno de Oliveira Santos, 36 anos

Seli Schiavon Caldeira, 88 anos (cremação)

Aida Versiani Cintra, 99 anos (cremação)