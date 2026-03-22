Obituário: 44 funerais neste domingo (22/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (22/3):

Campo da Esperança

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Benedita Araujo dos Santos, 101 anos

Cezar Carlini Netto, 96 anos

Izaias André de Oliveira, 66 anos

Jhodan Borges da Silva, 27 anos

José Torres Anzanelli, 85 anos

Julieta Maria da Penha, 91 anos

Liracema Almeida de Oliveira, 87 anos

Marco Antônio Alves Gomes, 58 anos

Maria das Gracas Melo de Abreu, 91 anos

Maria Luiza Torres Cavalcante Rocha, 86 anos

Andreia Guedes Macedo Rezende, menos de 1 ano

Nice de Oliveira Martins Teixeira, 91 anos

Nivaldo Pavelquesi Marques, 60 anos

Paulo Moreira Leal, 100 anos

Raimundo Borges dos Santos, 62 anos

Ramiro da Silva Ledo, 77 anos

Roberto Daniel Martins Parreira, 81 anos

Taguatinga

Antônio dos Reis Fernandes, 77 anos

Daniel Ribeiro da Silva, 27 anos

Geralda Bezerra de Morais, 61 anos

Gildete Rosa de Abreu, 64 anos

Helena Rodrigues do Prado, 76 anos

João de Souza Fabrício, 63 anos

Lenilda Alves da Silva, 98 anos

Luiz Gonzaga Macedo Lima, 75 anos

Márcia Valéria da Silva, 62 anos

Marcionilia Rodrigues do Prado, 64 anos

Maria de Fátima Oliveira, 71 anos

Maria Geralda da Conceição, 67 anos

Maria Helena Martins Ferreira, 89 anos

Maria Júlia de Macedo, 91 anos

Pedro José da Costa, 82 anos

Sinezio Rodrigues de Assis, 53 anos

Gama

Amilton Marques de Souza, 40 anos

Ariosvaldo de Almeida Brito, 69 anos

Bruna Letícia Bueno de Souza Silva, 26 anos

Francisca Ferreira de Sousa, 73 anos

Francisca Goncalves de Carvalho, 63 anos

Francisco Rocha Cavalcante Filho, 62 anos

Margarida da Silva Juliano, 94 anos

Maria Alves de Lima, 94 anos

Walter Junio Pereira de Souza, 27 anos

Planaltina

Francisca Pereira da Silva, 66 anos

Sobradinho

Douglas Mendonça Rocha, 45 anos