Obituário: 44 funerais neste domingo (22/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (22/3):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Benedita Araujo dos Santos, 101 anos
Cezar Carlini Netto, 96 anos
Izaias André de Oliveira, 66 anos
Jhodan Borges da Silva, 27 anos
José Torres Anzanelli, 85 anos
Julieta Maria da Penha, 91 anos
Liracema Almeida de Oliveira, 87 anos
Marco Antônio Alves Gomes, 58 anos
Maria das Gracas Melo de Abreu, 91 anos
Maria Luiza Torres Cavalcante Rocha, 86 anos
Andreia Guedes Macedo Rezende, menos de 1 ano
Nice de Oliveira Martins Teixeira, 91 anos
Nivaldo Pavelquesi Marques, 60 anos
Paulo Moreira Leal, 100 anos
Raimundo Borges dos Santos, 62 anos
Ramiro da Silva Ledo, 77 anos
Roberto Daniel Martins Parreira, 81 anos
Taguatinga
Antônio dos Reis Fernandes, 77 anos
Daniel Ribeiro da Silva, 27 anos
Geralda Bezerra de Morais, 61 anos
Gildete Rosa de Abreu, 64 anos
Helena Rodrigues do Prado, 76 anos
João de Souza Fabrício, 63 anos
Lenilda Alves da Silva, 98 anos
Luiz Gonzaga Macedo Lima, 75 anos
Márcia Valéria da Silva, 62 anos
Marcionilia Rodrigues do Prado, 64 anos
Maria de Fátima Oliveira, 71 anos
Maria Geralda da Conceição, 67 anos
Maria Helena Martins Ferreira, 89 anos
Maria Júlia de Macedo, 91 anos
Pedro José da Costa, 82 anos
Sinezio Rodrigues de Assis, 53 anos
Gama
Amilton Marques de Souza, 40 anos
Ariosvaldo de Almeida Brito, 69 anos
Bruna Letícia Bueno de Souza Silva, 26 anos
Francisca Ferreira de Sousa, 73 anos
Francisca Goncalves de Carvalho, 63 anos
Francisco Rocha Cavalcante Filho, 62 anos
Margarida da Silva Juliano, 94 anos
Maria Alves de Lima, 94 anos
Walter Junio Pereira de Souza, 27 anos
Planaltina
Francisca Pereira da Silva, 66 anos
Sobradinho
Douglas Mendonça Rocha, 45 anos