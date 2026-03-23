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Obituário: 41 funerais nesta segunda-feira (23/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 23 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/3):

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Alexandre Machado Bitencourt, 48 anos
Aroldo Maud Rocha Nogueira, 77 anos
Beatriz Emília de Mariz Dantas, 88 anos
Cláudio Gontijo da Silva, 72 anos
Elza Falcão Saback, 87 anos
Getúlio da Gama Volnei, 92 anos
Jair Ferreira Gonçalves, 66 anos
José Carlos Ramalho Júnior, 66 anos
Marcelo Antônio Rodrigues Reis, 55 anos
Marcos do Nascimento Costa, 62 anos
Maria Cândida Rosa Cardoso, 100 anos
Rafael Firmino da Silva, 83 anos
Samuel Hilton de Lima Neto, 78 anos
Stela Maris Akegawa Pierre, 55 anos

Taguatinga

Antônia Misquita Carvalho, 74 anos
Benedito Pereira da Silva, 85 anos
Dioclides Evangelista de Faria, 75 anos
Elizeth Alves de Oliveira, 59 anos
Felipe Próspero da Silva Santos, 13 anos
Fernando Pereira da Silva, 57 anos
José Muniz da Silva, 72 anos
Maria Antônia Oliveira Brandão, 47 anos
Maria Zilma Rodrigues da Silva, 66 anos
Paulo Pinheiro Alves, 69 anos
Roberta Lima Alves Brito, 49 anos
Sebastião Abreu do Nascimento, 77 anos
Ubiratan Gomes da Costa, 58 anos
Wallysson Pereira de Macedo, 28 anos

Gama

Deolina Madalena Nunes, 74 anos
João Neto de Souza, 73 anos
Mônica Giseuda Guedes Rezende, 58 anos
Yan Calleb Nunes da Silva, menos de 1 ano

Planaltina

Gildásio Alves de Jesus, 72 anos
Paulo Miguel Nascimento Oliveira, 4 anos
Sebastião Vieira da Silva, 75 anos

Sobradinho

Antônio Carlos Ferreira, 65 anos
Elaine Cristina Alves Rodrigues de Faria, 49 anos
Agnes Vitória Sousa Lima, menos de 1 ano
Ana Cláudia Medrado da Silva, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Joaquim Ferreira de Almeida, 77 anos (cremação)
Geane Gonçalves dos Santos, 67 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/03/2026 18:17
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