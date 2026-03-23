Obituário: 41 funerais nesta segunda-feira (23/3); veja lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/3):

Campo da Esperança

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Alexandre Machado Bitencourt, 48 anos

Aroldo Maud Rocha Nogueira, 77 anos

Beatriz Emília de Mariz Dantas, 88 anos

Cláudio Gontijo da Silva, 72 anos

Elza Falcão Saback, 87 anos

Getúlio da Gama Volnei, 92 anos

Jair Ferreira Gonçalves, 66 anos

José Carlos Ramalho Júnior, 66 anos

Marcelo Antônio Rodrigues Reis, 55 anos

Marcos do Nascimento Costa, 62 anos

Maria Cândida Rosa Cardoso, 100 anos

Rafael Firmino da Silva, 83 anos

Samuel Hilton de Lima Neto, 78 anos

Stela Maris Akegawa Pierre, 55 anos

Taguatinga

Antônia Misquita Carvalho, 74 anos

Benedito Pereira da Silva, 85 anos

Dioclides Evangelista de Faria, 75 anos

Elizeth Alves de Oliveira, 59 anos

Felipe Próspero da Silva Santos, 13 anos

Fernando Pereira da Silva, 57 anos

José Muniz da Silva, 72 anos

Maria Antônia Oliveira Brandão, 47 anos

Maria Zilma Rodrigues da Silva, 66 anos

Paulo Pinheiro Alves, 69 anos

Roberta Lima Alves Brito, 49 anos

Sebastião Abreu do Nascimento, 77 anos

Ubiratan Gomes da Costa, 58 anos

Wallysson Pereira de Macedo, 28 anos

Gama

Deolina Madalena Nunes, 74 anos

João Neto de Souza, 73 anos

Mônica Giseuda Guedes Rezende, 58 anos

Yan Calleb Nunes da Silva, menos de 1 ano

Planaltina

Gildásio Alves de Jesus, 72 anos

Paulo Miguel Nascimento Oliveira, 4 anos

Sebastião Vieira da Silva, 75 anos

Sobradinho

Antônio Carlos Ferreira, 65 anos

Elaine Cristina Alves Rodrigues de Faria, 49 anos

Agnes Vitória Sousa Lima, menos de 1 ano

Ana Cláudia Medrado da Silva, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Joaquim Ferreira de Almeida, 77 anos (cremação)

Geane Gonçalves dos Santos, 67 anos (cremação)