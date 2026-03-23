Obituário: 41 funerais nesta segunda-feira (23/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/3):
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Campo da Esperança
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Alexandre Machado Bitencourt, 48 anos
Aroldo Maud Rocha Nogueira, 77 anos
Beatriz Emília de Mariz Dantas, 88 anos
Cláudio Gontijo da Silva, 72 anos
Elza Falcão Saback, 87 anos
Getúlio da Gama Volnei, 92 anos
Jair Ferreira Gonçalves, 66 anos
José Carlos Ramalho Júnior, 66 anos
Marcelo Antônio Rodrigues Reis, 55 anos
Marcos do Nascimento Costa, 62 anos
Maria Cândida Rosa Cardoso, 100 anos
Rafael Firmino da Silva, 83 anos
Samuel Hilton de Lima Neto, 78 anos
Stela Maris Akegawa Pierre, 55 anos
Taguatinga
Antônia Misquita Carvalho, 74 anos
Benedito Pereira da Silva, 85 anos
Dioclides Evangelista de Faria, 75 anos
Elizeth Alves de Oliveira, 59 anos
Felipe Próspero da Silva Santos, 13 anos
Fernando Pereira da Silva, 57 anos
José Muniz da Silva, 72 anos
Maria Antônia Oliveira Brandão, 47 anos
Maria Zilma Rodrigues da Silva, 66 anos
Paulo Pinheiro Alves, 69 anos
Roberta Lima Alves Brito, 49 anos
Sebastião Abreu do Nascimento, 77 anos
Ubiratan Gomes da Costa, 58 anos
Wallysson Pereira de Macedo, 28 anos
Gama
Deolina Madalena Nunes, 74 anos
João Neto de Souza, 73 anos
Mônica Giseuda Guedes Rezende, 58 anos
Yan Calleb Nunes da Silva, menos de 1 ano
Planaltina
Gildásio Alves de Jesus, 72 anos
Paulo Miguel Nascimento Oliveira, 4 anos
Sebastião Vieira da Silva, 75 anos
Sobradinho
Antônio Carlos Ferreira, 65 anos
Elaine Cristina Alves Rodrigues de Faria, 49 anos
Agnes Vitória Sousa Lima, menos de 1 ano
Ana Cláudia Medrado da Silva, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Joaquim Ferreira de Almeida, 77 anos (cremação)
Geane Gonçalves dos Santos, 67 anos (cremação)