Obituário: 34 funerais nesta terça-feira (24/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (24/3):
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Campo da Esperança
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Agenor de Mendonça dos Reis, 75 anos
Erlon Marcelo Matos Simões, 54 anos
Eunice Carvalhedo da Silva, 81 anos
José Batista Dantas, 75 anos
Maria Auxiliadora Valério Gomes, 71 anos
Raimundo Alves Ximenes, 84 anos
Regina Coeli do Nascimento Vale, 69 anos
Sandro Souza Vieira, 56 anos
Sônia Magda Bertoluci, 77 anos
Taguatinga
Aciene Rodrigues da Silva Batista, 63 anos
André Antônio de Oliveira, 92 anos
Eva de Oliveira Alves, 86 anos
Gessi de Sousa Soares, 99 anos
Joel Godinho Pinheiro, 54 anos
José Francisco da Silva, 38 anos
José Gomes da Silva Filho, 62 anos
Lázara Pereira, 94 anos
Maria Balbina da Conceição, 75 anos
Maria de Jesus, 90 anos
Patriciane Iriely Oliveira Ramos, 37 anos
Reinaldo Feliciano do Carmo, 80 anos
Teodora Oliveira e Souza, 78 anos
Gama
Almerinda Andrade Leitão, 88 anos
Paulo da Silva Bezerra, 74 anos
Planaltina
Francisco Humberto Ribeiro, 80 anos
Maria José Ramos, 77 anos
Sobradinho
Anacy Alves dos Santos, 66 anos
Jardim Metropolitano
João da Cruz Alves, 74 anos
José de Sousa Gomes, 63 anos
Antonio Sabino, 68 anos
Terezinha Francisca Neta Evangelista, 66 anos (cremação)
Antonio Rodrigues de Aguiar, 82 anos (cremação)
Maria Teresa Mateus Gottschall, 76 anos (cremação)
Ercília Lopes Pitanga, 77 anos (cremação)