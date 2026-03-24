Obituário: 34 funerais nesta terça-feira (24/3); veja lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (24/3):

Campo da Esperança

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Agenor de Mendonça dos Reis, 75 anos

Erlon Marcelo Matos Simões, 54 anos

Eunice Carvalhedo da Silva, 81 anos

José Batista Dantas, 75 anos

Maria Auxiliadora Valério Gomes, 71 anos

Raimundo Alves Ximenes, 84 anos

Regina Coeli do Nascimento Vale, 69 anos

Sandro Souza Vieira, 56 anos

Sônia Magda Bertoluci, 77 anos

Taguatinga

Aciene Rodrigues da Silva Batista, 63 anos

André Antônio de Oliveira, 92 anos

Eva de Oliveira Alves, 86 anos

Gessi de Sousa Soares, 99 anos

Joel Godinho Pinheiro, 54 anos

José Francisco da Silva, 38 anos

José Gomes da Silva Filho, 62 anos

Lázara Pereira, 94 anos

Maria Balbina da Conceição, 75 anos

Maria de Jesus, 90 anos

Patriciane Iriely Oliveira Ramos, 37 anos

Reinaldo Feliciano do Carmo, 80 anos

Teodora Oliveira e Souza, 78 anos

Gama

Almerinda Andrade Leitão, 88 anos

Paulo da Silva Bezerra, 74 anos

Planaltina

Francisco Humberto Ribeiro, 80 anos

Maria José Ramos, 77 anos

Sobradinho

Anacy Alves dos Santos, 66 anos

Jardim Metropolitano

João da Cruz Alves, 74 anos

José de Sousa Gomes, 63 anos

Antonio Sabino, 68 anos

Terezinha Francisca Neta Evangelista, 66 anos (cremação)

Antonio Rodrigues de Aguiar, 82 anos (cremação)

Maria Teresa Mateus Gottschall, 76 anos (cremação)

Ercília Lopes Pitanga, 77 anos (cremação)







