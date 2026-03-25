Obituário: 35 funerais nesta quarta-feira (25/3); veja lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (25/3):

Campo da Esperança

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Berenice Teresinha Paixão Araújo Pinto, 80 anos

Francisca Maria de Jesus, 98 anos

Josefa Moraes Sobrinha, 100 anos

Lázara Maria de Andrade, 86 anos

Manuella Fernandes Barros Moura, menos de 1 ano

Maria Valdivina de Jesus, 100 anos

Mário Chideharu Takeda, 78 anos

Mirian Pinheiro dos Santos Ribeiro, 81 anos

Mirone Lima e Melo, 92 anos

Pedro Henrique Dantas de Farias, menos de 1 ano

Rhodson Henrique Freire, 46 anos

Sandoval Pereira de Barros Júnior, 60 anos

Taguatinga

Agostinho Guedes de Moura, 83 anos

Darlete de Souza Silva, 66 anos

Deusdete de Souza, 89 anos

Emerson Santana Vilarinho, 59 anos

Fernando Pereira de Araújo, 57 anos

Joana Darc Araújo Pereira, 53 anos

Julieta Pereira Ribeiro, 79 anos

Maria Bandeira Vieira, 80 anos

Maria da Graça Figueiredo Rodrigues, 77 anos

Raimundo Carrilho Mendes, 61 anos

Raimundo Nonato Carvalho Mendes Júnior, 33 anos

Risonaldo José Bruce, 69 anos

Gama

Anna Luísa Macedo Leite, 1 ano

Luiza Mariana de Alencar, menos de 1 ano

Raimundo Nonato Pereira dos Santos Filho, 44 anos

Planaltina

Luis Dias Rocha, 76 anos

Brazlândia

Lindomar José da Silva, 59 anos

Sobradinho

José Ahyrton da Silva, 90 anos

Maria Rejane Braz Faustino, 57 anos

Zacarias José da Silva, 66 anos

Jardim Metropolitano

Rosa Maria da Silva Passos, 62 anos

Maria do Socorro, 77 anos

Luiz Carlos de Carvalho, 58 anos (cremação)