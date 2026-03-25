Obituário: 35 funerais nesta quarta-feira (25/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (25/3):
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Campo da Esperança
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Berenice Teresinha Paixão Araújo Pinto, 80 anos
Francisca Maria de Jesus, 98 anos
Josefa Moraes Sobrinha, 100 anos
Lázara Maria de Andrade, 86 anos
Manuella Fernandes Barros Moura, menos de 1 ano
Maria Valdivina de Jesus, 100 anos
Mário Chideharu Takeda, 78 anos
Mirian Pinheiro dos Santos Ribeiro, 81 anos
Mirone Lima e Melo, 92 anos
Pedro Henrique Dantas de Farias, menos de 1 ano
Rhodson Henrique Freire, 46 anos
Sandoval Pereira de Barros Júnior, 60 anos
Taguatinga
Agostinho Guedes de Moura, 83 anos
Darlete de Souza Silva, 66 anos
Deusdete de Souza, 89 anos
Emerson Santana Vilarinho, 59 anos
Fernando Pereira de Araújo, 57 anos
Joana Darc Araújo Pereira, 53 anos
Julieta Pereira Ribeiro, 79 anos
Maria Bandeira Vieira, 80 anos
Maria da Graça Figueiredo Rodrigues, 77 anos
Raimundo Carrilho Mendes, 61 anos
Raimundo Nonato Carvalho Mendes Júnior, 33 anos
Risonaldo José Bruce, 69 anos
Gama
Anna Luísa Macedo Leite, 1 ano
Luiza Mariana de Alencar, menos de 1 ano
Raimundo Nonato Pereira dos Santos Filho, 44 anos
Planaltina
Luis Dias Rocha, 76 anos
Brazlândia
Lindomar José da Silva, 59 anos
Sobradinho
José Ahyrton da Silva, 90 anos
Maria Rejane Braz Faustino, 57 anos
Zacarias José da Silva, 66 anos
Jardim Metropolitano
Rosa Maria da Silva Passos, 62 anos
Maria do Socorro, 77 anos
Luiz Carlos de Carvalho, 58 anos (cremação)