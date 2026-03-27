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Obituário: 44 funerais nesta sexta-feira (27/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 27 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (27/3):

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Amazília Carvalho de Almeida, 97 anos
Antônio Carlos Silveira, 71 anos
Arlinda Gomes de Oliveira, 83 anos
Clove Bento Bezerra, 81 anos
Creso Melo, 86 anos
Daniel Carlos Ferreira Lopes, 23 anos
Elia Julieta Schwelm Gonçalves, 76 anos
Fábio Xavier Lopes, 38 anos
Irani de Araújo Cunha, 87 anos
Isabela Helena Karnikowski Reffatti, 79 anos
Jesus Jacomo Manzan, 84 anos
José Brito dos Santos, 62 anos
José Maria Antunes Tolentino, 84 anos
Maria Antônia Carvalho Buani, 73 anos
Maria Campos Bernardes, 82 anos
Maria Gomes da Cunha, 80 anos
Maria Madalena do Amaral, 90 anos
Renata Gomes Rodrigues, 34 anos

Taguatinga

Afonsina Pinto de Araújo, 78 anos
Damiana Inácia Viana de Souza, 68 anos
Dannyllo de Andrade Amorim, 32 anos
Eliza Maria Almeida Barbosa, 79 anos
Giseli Silva Vieira, 17 anos
João Reis de Oliveira Lima, 65 anos
Manoel Luiz Borges, 91 anos
Maria Regina da Silva, 57 anos
Nilton Oliveira da Silva, 61 anos
Pedro José dos Santos, 71 anos
Vanda Alice Pimenta, 69 anos

Gama

José Célio Conceição Pinheiro, 64 anos
Maria da Luz Silva dos Santos, 76 anos
Raimundo do Espírito Santo Fernandes, 75 anos
Raimundo Nonato Batista da Silva, 86 anos
Vanessa Ferreira da Silva, 25 anos

Planaltina

Belzair da Silva Neiva, 96 anos
Henderson Geraldo de Almeida Júnior, 32 anos
Marco Aurélio Ferreira da Silva, 55 anos
Wilma Cruvinel de Andrade, 73 anos

Brazlândia

Expedito Araújo do Nascimento, 45 anos
Rosângela Maria de Jesus Dias Ferreira, 75 anos

Sobradinho

Gustavo José de Santana, 87 anos
Marilene Batista da Silva Rodrigues, 68 anos

Jardim Metropolitano

Alice Emanuelle Araújo Sousa, 22 semanas
Wilder Fonseca Guimarães, 78 anos

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/03/2026 17:17
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