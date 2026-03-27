Obituário: 44 funerais nesta sexta-feira (27/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (27/3):
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Campo da Esperança
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Amazília Carvalho de Almeida, 97 anos
Antônio Carlos Silveira, 71 anos
Arlinda Gomes de Oliveira, 83 anos
Clove Bento Bezerra, 81 anos
Creso Melo, 86 anos
Daniel Carlos Ferreira Lopes, 23 anos
Elia Julieta Schwelm Gonçalves, 76 anos
Fábio Xavier Lopes, 38 anos
Irani de Araújo Cunha, 87 anos
Isabela Helena Karnikowski Reffatti, 79 anos
Jesus Jacomo Manzan, 84 anos
José Brito dos Santos, 62 anos
José Maria Antunes Tolentino, 84 anos
Maria Antônia Carvalho Buani, 73 anos
Maria Campos Bernardes, 82 anos
Maria Gomes da Cunha, 80 anos
Maria Madalena do Amaral, 90 anos
Renata Gomes Rodrigues, 34 anos
Taguatinga
Afonsina Pinto de Araújo, 78 anos
Damiana Inácia Viana de Souza, 68 anos
Dannyllo de Andrade Amorim, 32 anos
Eliza Maria Almeida Barbosa, 79 anos
Giseli Silva Vieira, 17 anos
João Reis de Oliveira Lima, 65 anos
Manoel Luiz Borges, 91 anos
Maria Regina da Silva, 57 anos
Nilton Oliveira da Silva, 61 anos
Pedro José dos Santos, 71 anos
Vanda Alice Pimenta, 69 anos
Gama
José Célio Conceição Pinheiro, 64 anos
Maria da Luz Silva dos Santos, 76 anos
Raimundo do Espírito Santo Fernandes, 75 anos
Raimundo Nonato Batista da Silva, 86 anos
Vanessa Ferreira da Silva, 25 anos
Planaltina
Belzair da Silva Neiva, 96 anos
Henderson Geraldo de Almeida Júnior, 32 anos
Marco Aurélio Ferreira da Silva, 55 anos
Wilma Cruvinel de Andrade, 73 anos
Brazlândia
Expedito Araújo do Nascimento, 45 anos
Rosângela Maria de Jesus Dias Ferreira, 75 anos
Sobradinho
Gustavo José de Santana, 87 anos
Marilene Batista da Silva Rodrigues, 68 anos
Jardim Metropolitano
Alice Emanuelle Araújo Sousa, 22 semanas
Wilder Fonseca Guimarães, 78 anos