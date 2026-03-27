Obituário: 44 funerais nesta sexta-feira (27/3); veja lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (27/3):

Campo da Esperança

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Amazília Carvalho de Almeida, 97 anos

Antônio Carlos Silveira, 71 anos

Arlinda Gomes de Oliveira, 83 anos

Clove Bento Bezerra, 81 anos

Creso Melo, 86 anos

Daniel Carlos Ferreira Lopes, 23 anos

Elia Julieta Schwelm Gonçalves, 76 anos

Fábio Xavier Lopes, 38 anos

Irani de Araújo Cunha, 87 anos

Isabela Helena Karnikowski Reffatti, 79 anos

Jesus Jacomo Manzan, 84 anos

José Brito dos Santos, 62 anos

José Maria Antunes Tolentino, 84 anos

Maria Antônia Carvalho Buani, 73 anos

Maria Campos Bernardes, 82 anos

Maria Gomes da Cunha, 80 anos

Maria Madalena do Amaral, 90 anos

Renata Gomes Rodrigues, 34 anos

Taguatinga

Afonsina Pinto de Araújo, 78 anos

Damiana Inácia Viana de Souza, 68 anos

Dannyllo de Andrade Amorim, 32 anos

Eliza Maria Almeida Barbosa, 79 anos

Giseli Silva Vieira, 17 anos

João Reis de Oliveira Lima, 65 anos

Manoel Luiz Borges, 91 anos

Maria Regina da Silva, 57 anos

Nilton Oliveira da Silva, 61 anos

Pedro José dos Santos, 71 anos

Vanda Alice Pimenta, 69 anos

Gama

José Célio Conceição Pinheiro, 64 anos

Maria da Luz Silva dos Santos, 76 anos

Raimundo do Espírito Santo Fernandes, 75 anos

Raimundo Nonato Batista da Silva, 86 anos

Vanessa Ferreira da Silva, 25 anos

Planaltina

Belzair da Silva Neiva, 96 anos

Henderson Geraldo de Almeida Júnior, 32 anos

Marco Aurélio Ferreira da Silva, 55 anos

Wilma Cruvinel de Andrade, 73 anos

Brazlândia

Expedito Araújo do Nascimento, 45 anos

Rosângela Maria de Jesus Dias Ferreira, 75 anos

Sobradinho

Gustavo José de Santana, 87 anos

Marilene Batista da Silva Rodrigues, 68 anos

Jardim Metropolitano

Alice Emanuelle Araújo Sousa, 22 semanas

Wilder Fonseca Guimarães, 78 anos