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Obituário: 29 funerais nesta segunda-feira (30/3); confira lista

Confira quais foram os sepultamentos em 30 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (30/3): 

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Décio Yuhitaka Nakahara, 64 anos
Francisca das Chagas Oliveira Cardoso, 77 anos
Francisco Antônio de Menezes, 75 anos
Francisco Silvone Couto, 72 anos
Maria Cecília Leal do Amaral, 95 anos
Maria da Conceição Barros Queiroz, 92 anos
Maria Helena de Sousa Costa, 78 anos
Raimunda Calisto Feitosa, 66 anos

TAGUATINGA

Adson Dias Felix, 24 anos
Alcenir Gomes Rodrigues, 53 anos
Clodoaldo de Araújo Silva de Figueiredo, 50 anos
Eder Marques Braga, 83 anos
Francisca Maria Rodrigues Jesus, 61 anos
Gabriela Martins Vieira, 28 anos
Gilberto Moreno da Silva, 63 anos
Linconl Alves Barreiro, 56 anos
Luz Gomes da Silva, 0 anos
Maria Agostinha, 92 anos
Maria Eunice Idelfonso Ferreira, 56 anos
Quintino Teófilo, 88 anos
Roberto Araújo Alves, 42 anos

GAMA

Antônia Lourença da Conceição, 83 anos
Nilson Antônio de Oliveira, 68 anos
Odesio Ferreira Brito, 54 anos

PLANALTINA

Eurípedes Maria de Andrade, 62 anos

BRAZLÂNDIA

José Francisco da Penha, 79 anos

SOBRADINHO

Dalila de Deus Lima Dutra, 61 anos
Raimunda dos Santos Magalhães, 68 anos
Valmira da Rocha Silva, 83 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/03/2026 17:29
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