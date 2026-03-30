Obituário: 29 funerais nesta segunda-feira (30/3); confira lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (30/3):

CAMPO DA ESPERANÇA

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Décio Yuhitaka Nakahara, 64 anos

Francisca das Chagas Oliveira Cardoso, 77 anos

Francisco Antônio de Menezes, 75 anos

Francisco Silvone Couto, 72 anos

Maria Cecília Leal do Amaral, 95 anos

Maria da Conceição Barros Queiroz, 92 anos

Maria Helena de Sousa Costa, 78 anos

Raimunda Calisto Feitosa, 66 anos

TAGUATINGA

Adson Dias Felix, 24 anos

Alcenir Gomes Rodrigues, 53 anos

Clodoaldo de Araújo Silva de Figueiredo, 50 anos

Eder Marques Braga, 83 anos

Francisca Maria Rodrigues Jesus, 61 anos

Gabriela Martins Vieira, 28 anos

Gilberto Moreno da Silva, 63 anos

Linconl Alves Barreiro, 56 anos

Luz Gomes da Silva, 0 anos

Maria Agostinha, 92 anos

Maria Eunice Idelfonso Ferreira, 56 anos

Quintino Teófilo, 88 anos

Roberto Araújo Alves, 42 anos

GAMA

Antônia Lourença da Conceição, 83 anos

Nilson Antônio de Oliveira, 68 anos

Odesio Ferreira Brito, 54 anos

PLANALTINA

Eurípedes Maria de Andrade, 62 anos

BRAZLÂNDIA

José Francisco da Penha, 79 anos

SOBRADINHO

Dalila de Deus Lima Dutra, 61 anos

Raimunda dos Santos Magalhães, 68 anos

Valmira da Rocha Silva, 83 anos