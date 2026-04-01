Confira o funcionamento dos postos Na Hora e Detran neste feriado

Postos de atendimento do Detran-DF estarão fechados nesta quinta-feira (02/4), em função do ponto facultativo, e no feriado de Sexta-feira Santa (03/4). O atendimento ao público nas unidades do Detran-DF voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (6/4), a partir das 8h.

Postos do Na Hora também estarão fechados, conforme a Portaria nº 279, de 24 de março de 2026, da Secretaria Executiva da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. As atividades realizadas nas unidades de atendimento do Na Hora também estarão suspensas no sábado (4/4), incluindo os serviços prestados pelos guichês do Detran-DF nesses locais.

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O Detran informa que os serviços digitais permanecem disponíveis ao cidadão e podem ser acessados por meio do Portal de Serviços do Detran-DF e do aplicativo Detran-DF Digital. As ações educativas e os serviços de fiscalização e engenharia de trânsito também funcionarão normalmente.

Balcão virtual

O Balcão Virtual do Detran-DF permite que o cidadão solicite, de forma on-line, serviços que antes não podiam ser automatizados nas demais plataformas, especialmente aqueles que exigem a comprovação da identidade do condutor, do proprietário ou do representante legal.

A solicitação pelo Balcão Virtual pode ser realizada a qualquer tempo, de forma on-line. No entanto, o pedido será analisado por um servidor no primeiro dia útil subsequente ao envio, observada a regularidade da documentação apresentada.

O Balcão Virtual pode ser acessado pelo Portal de Serviços, na aba “Atendimento”, ou diretamente pelo endereço eletrônico, mediante login pelo Gov.br, com conta prata ou ouro, para garantir a autenticidade da solicitação.



