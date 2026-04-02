Secos e molhados

Nuvens cinzas e gotas cujas batidas estremecem o chão descrevem o período de chuva em Brasília, quando o odor característico toma conta do ar seco da cidade e invade ruas, casas e memórias. O cheiro de terra molhada respira após meses contidos, como se o próprio cerrado suspirasse aliviado e as águas encerrassem oficialmente o verão.

Nesse cenário, o tempo quase desacelera. O barulho da chuva nas janelas canta hipnoticamente, convidando ao recolhimento. Os eixos, Ls, Ws e linhas esquecem, por um momento, de sustentar uma rigidez planejada, revelando uma delicadeza escondida nas entrelinhas da paisagem.

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Quando o tempo esfria, entretanto, parece que aquecem-se os corações. O gelado deveria ser compensado em outro aspecto, afinal. Em troca, a chuva pede proximidade, gesto e presença, resultando em outro peso no momento da escuta. Ver no outro uma semelhança acalenta a ideia de que somos só e experienciamos a vida individualmente.

É nesse instante que a cidade, tão acostumada às distâncias calculadas, cede. Sob marquises compartilhadas, desconhecidos se comprimem em um silêncio cúmplice, dividindo o mesmo abrigo improvisado. Há um acordo tácito no desvio de corpos, no cuidado para não respingar no outro, no leve sorriso que reconhece: estamos juntos nisso, ainda que por poucos minutos.

Os ônibus chegam mais cheios e, às vezes, mais gentis. Braços se entrelaçam não por escolha, mas por necessidade, ato que ainda assim transmite um senso de comunidade. Alguém segura a mochila alheia, outro abre espaço onde parecia não haver mais nenhum. Pequenos gestos que, em dias secos, passariam despercebidos, mas que na chuva ganham o peso de uma delicadeza rara e urgente.

Nas casas, o som das gotas costura presenças. Conversas se prolongam sem pressa, como se a água lá fora autorizasse o tempo a escorrer diferente. Percebe-se como o ócio por si só é um luxo. Um café é oferecido mais cedo, um cobertor é puxado para caber mais de um. A chuva não molha apenas as plantas, mas também as almas, que abrem espaço para que caiba afeto.

Até os passos na rua mudam. Há mais cuidado, mais atenção ao outro, mais pausa. Quem corre divide o guarda-chuva, quem tem teto chama quem não tem para dentro, nem que seja por alguns instantes. Nesses encontros breves (re)descobre-se a humanidade: a consciência de que o desconforto é coletivo e pode ser amenizado em conjunto.

Apesar do céu pesado e da luz difusa, os dias chuvosos transmitem uma beleza melancólica. A água apaga linhas, borra certezas e dissolve pressas. No lugar, surge a lembrança de que, mesmo em uma cidade desenhada para a distância, ainda existe espaço para o calor que nasce do encontro.

Quando as gotas finalmente cessam, tudo volta ao normal, mas diferente. As ruas continuam as mesmas, os caminhos também, mas permanece um vestígio invisível reforçado pelo cheiro de terra molhada que insiste em permanecer no ar. A chuva nos ensina um segredo há tempos esquecido pela era da individualidade: a possibilidade de, pelo menos por um instante, sermos menos separados.



