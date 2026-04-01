Obituário: 31 funerais nesta quarta-feira (1º/4); confira lista

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (1º/4):

Campo da Esperança

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antônio Massa Ferreira Filho, 67 anos

Belzarina de Oliveira Martins, 97 anos

Francisco Olavo de Melo, 91 anos

Ivanilde Roxo Guimarães, 62 anos

João Alves de Almeida, 77 anos

Josimar Oliveira, 75 anos

Julieta Moulin Pedrosa, 98 anos

Maria Crizalda Alves de Oliveira, 81 anos

Sarah Regina Leite Xavier de Oliveira, 28 anos

Sônia Valéria Pinheiro, 76 anos

Taguatinga

Ana Maria da Silva, 57 anos

Anedina Pereira da Silva, 94 anos

Camila da Silva Costa, 25 anos

Eliete de França Neves, 47 anos

Francisca Pereira Barbosa Palhares, 87 anos

Jesus Francisco de Abreu, 67 anos

Joeris Nogueira da Silva, 69 anos

Lourisvaldo José de Mendonça, 72 anos

Maria Rita Gomes, 61 anos

Petrunília Bernardino Silva, 84 anos

Gama

Géssica Camila de Macedo Santos Ferreira, 32 anos

Planaltina

José Tiago Lima Mascarenhas, 40 anos

Judite Dativo dos Santos Silva, 92 anos

Kamilly Vitória Aguiar de Oliveira, 12 anos

Valdemar Batista Silva Júnior, 45 anos

Waldimiro Antônio Rodrigues, 68 anos

Brazlândia

Maria do Carmo, 88 anos

Sobradinho

Kinko Nagata, 88 anos

Sueyder Borges Farias, 60 anos

Jardim Metropolitano

Maria Abadia Marra, 65 anos (cremação)

Leoberto Fischer, 74 anos (cremação)