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Obituário: 31 funerais nesta quarta-feira (1º/4); confira lista

Confira quais foram os sepultamentos em 1º de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Obituário Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (1º/4): 

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Antônio Massa Ferreira Filho, 67 anos
Belzarina de Oliveira Martins, 97 anos
Francisco Olavo de Melo, 91 anos
Ivanilde Roxo Guimarães, 62 anos
João Alves de Almeida, 77 anos
Josimar Oliveira, 75 anos
Julieta Moulin Pedrosa, 98 anos
Maria Crizalda Alves de Oliveira, 81 anos
Sarah Regina Leite Xavier de Oliveira, 28 anos
Sônia Valéria Pinheiro, 76 anos

Taguatinga

Ana Maria da Silva, 57 anos
Anedina Pereira da Silva, 94 anos
Camila da Silva Costa, 25 anos
Eliete de França Neves, 47 anos
Francisca Pereira Barbosa Palhares, 87 anos
Jesus Francisco de Abreu, 67 anos
Joeris Nogueira da Silva, 69 anos
Lourisvaldo José de Mendonça, 72 anos
Maria Rita Gomes, 61 anos
Petrunília Bernardino Silva, 84 anos

Gama

Géssica Camila de Macedo Santos Ferreira, 32 anos

Planaltina

José Tiago Lima Mascarenhas, 40 anos
Judite Dativo dos Santos Silva, 92 anos
Kamilly Vitória Aguiar de Oliveira, 12 anos
Valdemar Batista Silva Júnior, 45 anos
Waldimiro Antônio Rodrigues, 68 anos

Brazlândia

Maria do Carmo, 88 anos

Sobradinho

Kinko Nagata, 88 anos
Sueyder Borges Farias, 60 anos

Jardim Metropolitano

Maria Abadia Marra, 65 anos (cremação)
Leoberto Fischer, 74 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/04/2026 18:21
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