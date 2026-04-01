Obituário: 31 funerais nesta quarta-feira (1º/4); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (1º/4):
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Campo da Esperança
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Antônio Massa Ferreira Filho, 67 anos
Belzarina de Oliveira Martins, 97 anos
Francisco Olavo de Melo, 91 anos
Ivanilde Roxo Guimarães, 62 anos
João Alves de Almeida, 77 anos
Josimar Oliveira, 75 anos
Julieta Moulin Pedrosa, 98 anos
Maria Crizalda Alves de Oliveira, 81 anos
Sarah Regina Leite Xavier de Oliveira, 28 anos
Sônia Valéria Pinheiro, 76 anos
Taguatinga
Ana Maria da Silva, 57 anos
Anedina Pereira da Silva, 94 anos
Camila da Silva Costa, 25 anos
Eliete de França Neves, 47 anos
Francisca Pereira Barbosa Palhares, 87 anos
Jesus Francisco de Abreu, 67 anos
Joeris Nogueira da Silva, 69 anos
Lourisvaldo José de Mendonça, 72 anos
Maria Rita Gomes, 61 anos
Petrunília Bernardino Silva, 84 anos
Gama
Géssica Camila de Macedo Santos Ferreira, 32 anos
Planaltina
José Tiago Lima Mascarenhas, 40 anos
Judite Dativo dos Santos Silva, 92 anos
Kamilly Vitória Aguiar de Oliveira, 12 anos
Valdemar Batista Silva Júnior, 45 anos
Waldimiro Antônio Rodrigues, 68 anos
Brazlândia
Maria do Carmo, 88 anos
Sobradinho
Kinko Nagata, 88 anos
Sueyder Borges Farias, 60 anos
Jardim Metropolitano
Maria Abadia Marra, 65 anos (cremação)
Leoberto Fischer, 74 anos (cremação)