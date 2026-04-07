Obituário: 46 funerais no DF nesta terça-feira (7/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (7/4):

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Campo da Esperança

Aristides Cândido de Oliveira, 90 anos

Edna Lívia Nogueira de Sousa, 45 anos

Gilson Cintra, 84 anos

José Luiz Barbosa, 59 anos

Maria Silva Lima, 89 anos

Roberto Maia Rodrigues de Almeida Filho, 56 anos

Sebastiana Maria de Jesus Gonçalves, 74 anos

Walter Alves dos Santos, 81 anos

Zilpa de Sousa, 76 anos

Taguatinga

Ana de Oliveira dos Santos, 82 anos

Ananias Pereira de Souza, 71 anos

Erasmo Moreira, 56 anos

Francisco Pereira de Souza, 72 anos

Ivonete Costa de Araújo, 65 anos

José Raimundo Ferreira, 85 anos

Larissa Mendes Oliveira, 25 anos

Marciel Martins Soares, 43 anos

Maria das Graças Gonçalves, 75 anos

Maria de Fátima Silva de Macêdo, 68 anos

Oliveirita Duarte, 76 anos

Otaviano Pereira, 79 anos

Raimunda das Graças Pereira da Silva, 75 anos

Sebastião de Paula Alves, 68 anos

Sebastião Raimundo Maria, 90 anos

Yara Vieira dos Santos Costa, 26 anos

Gama

Antônio Carlos Felício, 67 anos

José Domício Filho, 66 anos

Odete da Silva de Oliveira, 79 anos

Thaiane Cristina dos Santos Silva, 39 anos

Planaltina

Alanna da Mota Sousa, 0 anos

Cristiano Sabino da Costa, 43 anos

Rosa Tavares de Oliveira Rodrigues, 99 anos

Zelina Mendes Barros, 67 anos

Brazlândia

Cristina Oliveira de Araújo, 50 anos

José Ferreira Lima, 83 anos

Maria das Dores Malheiro, 94 anos

Nilda Nunes da Silva, 91 anos

Sobradinho

Carlos Augusto Santos de Oliveira, 50 anos

Irene de Fátima Rodrigues, 69 anos

José Carlos de Sousa e Silva, 66 anos

Neusa Correia de Assis, 91 anos

Jardim Metropolitano

João Lopes Dantas, 70 anos

Maria Alves de Macêdo Carvalho, 77 anos

Ângela Maria Sousa Gonçalves, 58 anos

Francisco Arles Fernandez Suarez, 79 anos (cremação)

Maria de Medeiros Dalla Costa, 77 anos (cremação)