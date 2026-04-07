Obituário: 46 funerais no DF nesta terça-feira (7/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (7/4):
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Campo da Esperança
Aristides Cândido de Oliveira, 90 anos
Edna Lívia Nogueira de Sousa, 45 anos
Gilson Cintra, 84 anos
José Luiz Barbosa, 59 anos
Maria Silva Lima, 89 anos
Roberto Maia Rodrigues de Almeida Filho, 56 anos
Sebastiana Maria de Jesus Gonçalves, 74 anos
Walter Alves dos Santos, 81 anos
Zilpa de Sousa, 76 anos
Taguatinga
Ana de Oliveira dos Santos, 82 anos
Ananias Pereira de Souza, 71 anos
Erasmo Moreira, 56 anos
Francisco Pereira de Souza, 72 anos
Ivonete Costa de Araújo, 65 anos
José Raimundo Ferreira, 85 anos
Larissa Mendes Oliveira, 25 anos
Marciel Martins Soares, 43 anos
Maria das Graças Gonçalves, 75 anos
Maria de Fátima Silva de Macêdo, 68 anos
Oliveirita Duarte, 76 anos
Otaviano Pereira, 79 anos
Raimunda das Graças Pereira da Silva, 75 anos
Sebastião de Paula Alves, 68 anos
Sebastião Raimundo Maria, 90 anos
Yara Vieira dos Santos Costa, 26 anos
Gama
Antônio Carlos Felício, 67 anos
José Domício Filho, 66 anos
Odete da Silva de Oliveira, 79 anos
Thaiane Cristina dos Santos Silva, 39 anos
Planaltina
Alanna da Mota Sousa, 0 anos
Cristiano Sabino da Costa, 43 anos
Rosa Tavares de Oliveira Rodrigues, 99 anos
Zelina Mendes Barros, 67 anos
Brazlândia
Cristina Oliveira de Araújo, 50 anos
José Ferreira Lima, 83 anos
Maria das Dores Malheiro, 94 anos
Nilda Nunes da Silva, 91 anos
Sobradinho
Carlos Augusto Santos de Oliveira, 50 anos
Irene de Fátima Rodrigues, 69 anos
José Carlos de Sousa e Silva, 66 anos
Neusa Correia de Assis, 91 anos
Jardim Metropolitano
João Lopes Dantas, 70 anos
Maria Alves de Macêdo Carvalho, 77 anos
Ângela Maria Sousa Gonçalves, 58 anos
Francisco Arles Fernandez Suarez, 79 anos (cremação)
Maria de Medeiros Dalla Costa, 77 anos (cremação)