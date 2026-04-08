Obituário: 55 funerais nesta quarta-feira (8/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (8/4):
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Campo da Esperança
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Aldeci da Silveira Santos, 79 anos
Argemiro Rosa de Jesus, 81 anos
Arnaldo Lopes da Silveira, 74 anos
Augusto Soares dos Santos Neto, 51 anos
Dicemira Arcanjo Almeida, 72 anos
Dirceu Tadayoshi Yamamoto, 74 anos
Flávio Sabino Fatureto, 68 anos
Hilma Arnold Gules, 89 anos
Jefferson Neves da Silva, 31 anos
Jorge Artur Gonçalves Silva, 72 anos
José Grande Filho, 64 anos
Maria Angélica Carneiro de Mendonça, 77 anos
Maria Elizabete Meira, 72 anos
Maria Gasparina Borges, 81 anos
Maria Luiza Simplício da Silva, 94 anos
Maria Malvina de Jesus, 102 anos
Maria Vieira da Silva, 92 anos
Mariana Maria da Trindade, 91 anos
Nilson Rodrigues Félix, 78 anos
Patrícia Cardoso de Carvalho Silveira, 53 anos
Sérgio Ilha Peixoto, 68 anos
Taguatinga
Alcides Rosa da Conceição, 91 anos
Elizabete Evangelista Santiago, 78 anos
Fabiano Silva Neto, 45 anos
Frank Cavalcante Diniz, 58 anos
José de Souza Filho, 65 anos
José Ermantino Soares, 66 anos
José Bel Paulino da Silva, 74 anos
Lídia Gomes de Oliveira, 75 anos
Manoel Paiva Caxias, 91 anos
Maria da Glória Guimarães, 68 anos
Mariana Mendes Martins, 82 anos
Raimunda Alves de Oliveira, 86 anos
Rondinelli Martins Colla, 42 anos
William Borges da Silva, 48 anos
Gama
Dulcimar dos Santos Lima, 53 anos
Ivanildo Pereira Gomes, 63 anos
Laura Pereira de Souza Guimarães, 83 anos
Norton Tabosa dos Santos, 59 anos
Rangel Alves da Silva, 47 anos
Planaltina
Antônio Pinto da Silva, 63 anos
Gesse Ferreira de Andrade, 84 anos
João Alves Ribeiro, 82 anos
Sérgio Vasconcelos Ahmad Yousef, 53 anos
Valdira Pereira Lima de Almeida, 60 anos
Brazlândia
Adélia Dias Alves da Mota, 54 anos
Márcio Azaias da Costa, 39 anos
Raimunda Nunes de Oliveira, 87 anos
Rita de Cássia Rodrigues Lima, 60 anos
Jardim Metropolitano
Evonolia Oliveira de Araújo, 49 anos
Luiz Henrique Teixeira Grings, menos de 1 ano
Eduardo Ribeiro Miranda, 32 anos
José Carlos de Oliveira, 89 anos (cremação)
Cedric Garcia Dias, menos de 1 ano (cremação)
Beroaldo José de Freitas, 83 anos (cremação)