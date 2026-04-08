Obituário: 55 funerais nesta quarta-feira (8/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (8/4):

Campo da Esperança

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Aldeci da Silveira Santos, 79 anos

Argemiro Rosa de Jesus, 81 anos

Arnaldo Lopes da Silveira, 74 anos

Augusto Soares dos Santos Neto, 51 anos

Dicemira Arcanjo Almeida, 72 anos

Dirceu Tadayoshi Yamamoto, 74 anos

Flávio Sabino Fatureto, 68 anos

Hilma Arnold Gules, 89 anos

Jefferson Neves da Silva, 31 anos

Jorge Artur Gonçalves Silva, 72 anos

José Grande Filho, 64 anos

Maria Angélica Carneiro de Mendonça, 77 anos

Maria Elizabete Meira, 72 anos

Maria Gasparina Borges, 81 anos

Maria Luiza Simplício da Silva, 94 anos

Maria Malvina de Jesus, 102 anos

Maria Vieira da Silva, 92 anos

Mariana Maria da Trindade, 91 anos

Nilson Rodrigues Félix, 78 anos

Patrícia Cardoso de Carvalho Silveira, 53 anos

Sérgio Ilha Peixoto, 68 anos

Taguatinga

Alcides Rosa da Conceição, 91 anos

Elizabete Evangelista Santiago, 78 anos

Fabiano Silva Neto, 45 anos

Frank Cavalcante Diniz, 58 anos

José de Souza Filho, 65 anos

José Ermantino Soares, 66 anos

José Bel Paulino da Silva, 74 anos

Lídia Gomes de Oliveira, 75 anos

Manoel Paiva Caxias, 91 anos

Maria da Glória Guimarães, 68 anos

Mariana Mendes Martins, 82 anos

Raimunda Alves de Oliveira, 86 anos

Rondinelli Martins Colla, 42 anos

William Borges da Silva, 48 anos

Gama

Dulcimar dos Santos Lima, 53 anos

Ivanildo Pereira Gomes, 63 anos

Laura Pereira de Souza Guimarães, 83 anos

Norton Tabosa dos Santos, 59 anos

Rangel Alves da Silva, 47 anos

Planaltina

Antônio Pinto da Silva, 63 anos

Gesse Ferreira de Andrade, 84 anos

João Alves Ribeiro, 82 anos

Sérgio Vasconcelos Ahmad Yousef, 53 anos

Valdira Pereira Lima de Almeida, 60 anos

Brazlândia

Adélia Dias Alves da Mota, 54 anos

Márcio Azaias da Costa, 39 anos

Raimunda Nunes de Oliveira, 87 anos

Rita de Cássia Rodrigues Lima, 60 anos

Jardim Metropolitano

Evonolia Oliveira de Araújo, 49 anos

Luiz Henrique Teixeira Grings, menos de 1 ano

Eduardo Ribeiro Miranda, 32 anos

José Carlos de Oliveira, 89 anos (cremação)

Cedric Garcia Dias, menos de 1 ano (cremação)

Beroaldo José de Freitas, 83 anos (cremação)