Obituário: 36 funerais nesta quinta-feira (9/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (9/4):
Campo da Esperança
Alberto Torres Nascente, 68 anos
Claudio Ferreira de Oliveira, 79 anos
Igor Pereira dos Santos, 29 anos
José Luiz da Mota Primo, 91 anos
Maria Cristina da Conceição Garcia, 57 anos
Maria do Socorro Lima Figueredo, 95 anos
Maria dos Anjos Fernandes Gonçalves, 92 anos
Maria Leonília Figueiredo Holanda, 72 anos
Neio Lúcio de Moraes Barreto, 73 anos
Osvaldeir Gomes de Andrade, 78 anos
Walter Rocha de Oliveira, 72 anos
Yolanda Sakon, 77 anos
Taguatinga
Carlinho de Jesus Silva, 52 anos
Daniel Souza Santos, 23 anos
Fabriana Maria Honório da Silva, 41 anos
Fernando Felipe da Silva, 53 anos
Francisco Pereira Lopes da Silva, 64 anos
Isaac Dariel Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano
Izabel Maria Pereira da Costa, 86 anos
Josué Severino de Freitas, 81 anos
Lindomar Machado do Vale, 59 anos
Lucinete Fernandes Vieira, 50 anos
Luísa Freitas Paiva, 82 anos
Luiz Marques de Sousa, 34 anos
Miguel Oliveira Ferreira, 14 anos
Prisco dos Santos Lima, 85 anos
Rita da Silva Campos, 76 anos
Gama
Dorival Rosa de Jesus, 70 anos
Planaltina
Joana da Costa Pinheiro, 79 anos
João Alves Ribeiro, 82 anos
Brazlândia
José Nivaldo da Hora, 62 anos
Sobradinho
José Adail Sampaio Milênio, 63 anos