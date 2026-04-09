InícioCidades DF
Luto

Obituário: 36 funerais nesta quinta-feira (9/4); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 9 de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (9/4):

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Campo da Esperança

Alberto Torres Nascente, 68 anos
Claudio Ferreira de Oliveira, 79 anos
Igor Pereira dos Santos, 29 anos
José Luiz da Mota Primo, 91 anos
Maria Cristina da Conceição Garcia, 57 anos
Maria do Socorro Lima Figueredo, 95 anos
Maria dos Anjos Fernandes Gonçalves, 92 anos
Maria Leonília Figueiredo Holanda, 72 anos
Neio Lúcio de Moraes Barreto, 73 anos
Osvaldeir Gomes de Andrade, 78 anos
Walter Rocha de Oliveira, 72 anos
Yolanda Sakon, 77 anos

Taguatinga

Carlinho de Jesus Silva, 52 anos
Daniel Souza Santos, 23 anos
Fabriana Maria Honório da Silva, 41 anos
Fernando Felipe da Silva, 53 anos
Francisco Pereira Lopes da Silva, 64 anos
Isaac Dariel Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano
Izabel Maria Pereira da Costa, 86 anos
Josué Severino de Freitas, 81 anos
Lindomar Machado do Vale, 59 anos
Lucinete Fernandes Vieira, 50 anos
Luísa Freitas Paiva, 82 anos
Luiz Marques de Sousa, 34 anos
Miguel Oliveira Ferreira, 14 anos
Prisco dos Santos Lima, 85 anos
Rita da Silva Campos, 76 anos

Gama

Dorival Rosa de Jesus, 70 anos

Planaltina

Joana da Costa Pinheiro, 79 anos
João Alves Ribeiro, 82 anos

Brazlândia

José Nivaldo da Hora, 62 anos

Sobradinho

José Adail Sampaio Milênio, 63 anos

Jardim Metropolitano
Ferdinand dos Prazeres Ferreira, 32 anos
Renan Caleb Muniz, menos de 1 ano
Camila Lôbo Souza Marques, 35 anos (cremação)
Maria de Fátima da Silva, 66 anos (cremação)
 
 
 
 

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/04/2026 19:42
SIGA
x