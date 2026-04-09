Obituário: 36 funerais nesta quinta-feira (9/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (9/4):

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Campo da Esperança

Alberto Torres Nascente, 68 anos

Claudio Ferreira de Oliveira, 79 anos

Igor Pereira dos Santos, 29 anos

José Luiz da Mota Primo, 91 anos

Maria Cristina da Conceição Garcia, 57 anos

Maria do Socorro Lima Figueredo, 95 anos

Maria dos Anjos Fernandes Gonçalves, 92 anos

Maria Leonília Figueiredo Holanda, 72 anos

Neio Lúcio de Moraes Barreto, 73 anos

Osvaldeir Gomes de Andrade, 78 anos

Walter Rocha de Oliveira, 72 anos

Yolanda Sakon, 77 anos

Taguatinga



Carlinho de Jesus Silva, 52 anos

Daniel Souza Santos, 23 anos

Fabriana Maria Honório da Silva, 41 anos

Fernando Felipe da Silva, 53 anos

Francisco Pereira Lopes da Silva, 64 anos

Isaac Dariel Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano

Izabel Maria Pereira da Costa, 86 anos

Josué Severino de Freitas, 81 anos

Lindomar Machado do Vale, 59 anos

Lucinete Fernandes Vieira, 50 anos

Luísa Freitas Paiva, 82 anos

Luiz Marques de Sousa, 34 anos

Miguel Oliveira Ferreira, 14 anos

Prisco dos Santos Lima, 85 anos

Rita da Silva Campos, 76 anos

Gama

Dorival Rosa de Jesus, 70 anos

Planaltina

Joana da Costa Pinheiro, 79 anos

João Alves Ribeiro, 82 anos

Brazlândia

José Nivaldo da Hora, 62 anos

Sobradinho

José Adail Sampaio Milênio, 63 anos