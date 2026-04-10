Obituário: 34 funerais nesta sexta-feira (10/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/4):
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Campo da Esperança
Alcebíades Carneiro, 90 anos
Allan Oliveira Salles, 48 anos
Ana Rita Pereira da Silva, 63 anos
Carlos Roberto Santos Nascimento, 36 anos
Diva de Oliveira e Silva, 87 anos
Hisanori Usami, 92 anos
Isabela Brito Alves de Faria, 33 anos
Jorge Luiz Mortati, 70 anos
José Geraldo Pereira, 79 anos
José Valterno Oliveira, 68 anos
Kelly Cerqueira, 47 anos
Marise Liane Gross, 62 anos
Sueli Gomes Heringer, 77 anos
Taguatinga
Dario Neto Alves da Silva, 38 anos
Juscelino Pereira, 56 anos
Maria Daniel da Silva, 74 anos
Maria das Graças de Oliveira, 76 anos
Maria Eterna da Silveira, 69 anos
Maria Helena da Silva Ferreira, 57 anos
Maria Júlia Sousa Moreira, 2 anos
Maria Terezinha Braz Santos, 68 anos
Mirian do Espírito Santo Silva de Oliveira, 56 anos
Gama
Bruno Frank da Silva, 39 anos
Francisco Alves dos Santos, 71 anos
Gustavo Laurindo da Silva, menos de 1 ano
Wania Cláudia Lima dos Reis, 57 anos
Planaltina
Edigar Duarte da Silva, 88 anos
Maria Nair de Jesus Lopes, 87 anos
Raimunda de Souza Ramos, 80 anos
Brazlândia
Cristiane Cardoso Silva, 44 anos
Noah Levy Ricarte Calixto Alves, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Maria Júlia Fontinele Neves, 17 anos
Luciano Ribeiro de Andrade, 54 anos
Maria Lúcia Paronetto, 58 anos (cremação)