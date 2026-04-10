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Obituário: 34 funerais nesta sexta-feira (10/4); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 10 de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/4):

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Campo da Esperança

Alcebíades Carneiro, 90 anos
Allan Oliveira Salles, 48 anos
Ana Rita Pereira da Silva, 63 anos
Carlos Roberto Santos Nascimento, 36 anos
Diva de Oliveira e Silva, 87 anos
Hisanori Usami, 92 anos
Isabela Brito Alves de Faria, 33 anos
Jorge Luiz Mortati, 70 anos
José Geraldo Pereira, 79 anos
José Valterno Oliveira, 68 anos
Kelly Cerqueira, 47 anos
Marise Liane Gross, 62 anos
Sueli Gomes Heringer, 77 anos

 

Taguatinga

Dario Neto Alves da Silva, 38 anos
Juscelino Pereira, 56 anos
Maria Daniel da Silva, 74 anos
Maria das Graças de Oliveira, 76 anos
Maria Eterna da Silveira, 69 anos
Maria Helena da Silva Ferreira, 57 anos
Maria Júlia Sousa Moreira, 2 anos
Maria Terezinha Braz Santos, 68 anos
Mirian do Espírito Santo Silva de Oliveira, 56 anos

 

Gama

Bruno Frank da Silva, 39 anos
Francisco Alves dos Santos, 71 anos
Gustavo Laurindo da Silva, menos de 1 ano
Wania Cláudia Lima dos Reis, 57 anos

 

Planaltina

Edigar Duarte da Silva, 88 anos
Maria Nair de Jesus Lopes, 87 anos
Raimunda de Souza Ramos, 80 anos


Brazlândia

Cristiane Cardoso Silva, 44 anos
Noah Levy Ricarte Calixto Alves, menos de 1 ano


Jardim Metropolitano

Maria Júlia Fontinele Neves, 17 anos
Luciano Ribeiro de Andrade, 54 anos
Maria Lúcia Paronetto, 58 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/04/2026 18:16
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