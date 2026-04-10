Obituário: 34 funerais nesta sexta-feira (10/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/4):





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Campo da Esperança

Alcebíades Carneiro, 90 anos

Allan Oliveira Salles, 48 anos

Ana Rita Pereira da Silva, 63 anos

Carlos Roberto Santos Nascimento, 36 anos

Diva de Oliveira e Silva, 87 anos

Hisanori Usami, 92 anos

Isabela Brito Alves de Faria, 33 anos

Jorge Luiz Mortati, 70 anos

José Geraldo Pereira, 79 anos

José Valterno Oliveira, 68 anos

Kelly Cerqueira, 47 anos

Marise Liane Gross, 62 anos

Sueli Gomes Heringer, 77 anos

Taguatinga

Dario Neto Alves da Silva, 38 anos

Juscelino Pereira, 56 anos

Maria Daniel da Silva, 74 anos

Maria das Graças de Oliveira, 76 anos

Maria Eterna da Silveira, 69 anos

Maria Helena da Silva Ferreira, 57 anos

Maria Júlia Sousa Moreira, 2 anos

Maria Terezinha Braz Santos, 68 anos

Mirian do Espírito Santo Silva de Oliveira, 56 anos

Gama

Bruno Frank da Silva, 39 anos

Francisco Alves dos Santos, 71 anos

Gustavo Laurindo da Silva, menos de 1 ano

Wania Cláudia Lima dos Reis, 57 anos

Planaltina

Edigar Duarte da Silva, 88 anos

Maria Nair de Jesus Lopes, 87 anos

Raimunda de Souza Ramos, 80 anos





Brazlândia

Cristiane Cardoso Silva, 44 anos

Noah Levy Ricarte Calixto Alves, menos de 1 ano





Jardim Metropolitano

Maria Júlia Fontinele Neves, 17 anos

Luciano Ribeiro de Andrade, 54 anos

Maria Lúcia Paronetto, 58 anos (cremação)