Obituário: 38 funerais neste domingo (12/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (12/4):
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Campo da Esperança
Ademir Alves Dias, 67 anos
Baselissa Coutinho, 90 anos
Célio Ribeiro de Moraes, 55 anos
David Preciado, 90 anos
Deusani Glória de Jesus, 69 anos
Francisca Ribeiro Salomão, 85 anos
Francisco Milairio Dantas, 81 anos
Luís Augusto da Paz, 86 anos
Maria Aparecida Bezerra Mesquita, 85 anos
Maria Aparecida de Oliveira, 88 anos
Maria Maurna Nascimento de Lemos, 93 anos
Mário César de Melo, 59 anos
Noeme Batista Dantas, 10 anos
Raimunda Marques Barreto, 88 anos
Raul Vieira Cardoso, 69 anos
Rogério Silva Dantas, 32 anos
Suevandro Calixto de Oliveira, 59 anos
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Taguatinga
Gabriel Mesquita da Silva, 18 anos
Heleno Gabriel, 77 anos
Ieuzília Alves dos Santos, 76 anos
Jocimara Alves de Oliveira, 43 anos
Luiz Carlos Vieira de Oliveira, 64 anos
Mário Firmino Lins, 82 anos
Pedro Soares da Silva, 56 anos
Valdemar Vieira de Lira, 87 anos
Gama
Francisco Reginaldo Rodrigues da Silva, 57 anos
Júlio Cezar de Souza, 74 anos
Raimundo Veloso de Sousa, 67 anos
Planaltina
Antônia Alves da Silva, 68 anos
Dejan de Oliveira Leite, 47 anos
Domingos Moreira Gomes, 81 anos
Brazlândia
Enedina Costa da Silva, 84 anos
Maria Júlia de Jesus, 65 anos
Sobradinho
Anna Luiza dos Santos Baldez, 15 anos
Daniel José da Silva, 88 anos
Jardim Metropolitano
Laércio Alves Ferreira, 30 anos
Odete Nazaré Vilhena de Macedo, 67 anos
Carlos Yuri dos Santos Gonçalves, 21 anos