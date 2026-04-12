Obituário: 38 funerais neste domingo (12/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (12/4):

Campo da Esperança

Ademir Alves Dias, 67 anos

Baselissa Coutinho, 90 anos

Célio Ribeiro de Moraes, 55 anos

David Preciado, 90 anos

Deusani Glória de Jesus, 69 anos

Francisca Ribeiro Salomão, 85 anos

Francisco Milairio Dantas, 81 anos

Luís Augusto da Paz, 86 anos

Maria Aparecida Bezerra Mesquita, 85 anos

Maria Aparecida de Oliveira, 88 anos

Maria Maurna Nascimento de Lemos, 93 anos

Mário César de Melo, 59 anos

Noeme Batista Dantas, 10 anos

Raimunda Marques Barreto, 88 anos

Raul Vieira Cardoso, 69 anos

Rogério Silva Dantas, 32 anos

Suevandro Calixto de Oliveira, 59 anos

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Taguatinga

Gabriel Mesquita da Silva, 18 anos

Heleno Gabriel, 77 anos

Ieuzília Alves dos Santos, 76 anos

Jocimara Alves de Oliveira, 43 anos

Luiz Carlos Vieira de Oliveira, 64 anos

Mário Firmino Lins, 82 anos

Pedro Soares da Silva, 56 anos

Valdemar Vieira de Lira, 87 anos

Gama

Francisco Reginaldo Rodrigues da Silva, 57 anos

Júlio Cezar de Souza, 74 anos

Raimundo Veloso de Sousa, 67 anos

Planaltina

Antônia Alves da Silva, 68 anos

Dejan de Oliveira Leite, 47 anos

Domingos Moreira Gomes, 81 anos

Brazlândia

Enedina Costa da Silva, 84 anos

Maria Júlia de Jesus, 65 anos

Sobradinho

Anna Luiza dos Santos Baldez, 15 anos

Daniel José da Silva, 88 anos

Jardim Metropolitano

Laércio Alves Ferreira, 30 anos

Odete Nazaré Vilhena de Macedo, 67 anos

Carlos Yuri dos Santos Gonçalves, 21 anos