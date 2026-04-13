Obituário: 40 funerais nesta segunda-feira (13/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (13/4):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Agripino Barbosa da Cruz, 77 anos

Augusto Gonçalves de Souza, 89 anos

Fábio do Amor Divino, 41 anos

Geraldo Deves de Menezes, 78 anos

Ivan Farias da Silva, 61 anos

Jonas Gonçalves Dias, 92 anos

Landes Dias, 63 anos

Manoel Sebastião dos Santos, 94 anos

Maria Iracema Marques de Oliveira, 76 anos

Maria Rodrigues Menezes, 73 anos

Marilene Fleury de Souza, 78 anos

Marlene Terezinha Didonet, 69 anos

Nicolas da Silva Teodoro, menos de 1 ano

Raimunda de Maria Frazão Doudement, 85 anos

Sonia Maria Gomes dos Santos, 64 anos

Taguatinga

Adélia Sardinha Vieira, 72 anos

Allana Nascimento Moraes, menos de 1 ano

Carlito Alves da Costa, 59 anos

Edson Alves Ferreira, 76 anos

Ingrid Barros da Silva, 29 anos

João Anastácio de Lima, 93 anos

João da Rocha Guedes, 76 anos

José Raimundo dos Santos, 65 anos

José Wilton França Braz, 60 anos

Lourdes Lima das Chagas, 90 anos

Manoel Pereira da Silva, 86 anos

Maria Aparecida de Freitas, 52 anos

Maria José Ribeiro, 70 anos

Milton Lopes da Rocha, 69 anos

Raimunda Conceição de Sousa, 92 anos

Virgínia de Castro Almeida, 96 anos

Gama

Ana da Conceição Dias Correia, 72 anos

Bianca Cristina Alves Lopes, 21 anos

Tisue Matsuura, 73 anos

Planaltina

Cecília Rabelo da Silva, 84 anos

Paulo de Souza Livio, 41 anos

Valéssia da Cunha Sampaio Veloso, 44 anos

Sobradinho

Natthais Pereira da Silva Costa, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

José Feliciano Dantas, 68 anos (cremação)

Elio Pereira, 71 anos (cremação)