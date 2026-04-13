Obituário: 40 funerais nesta segunda-feira (13/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (13/4):
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Campo da Esperança
Agripino Barbosa da Cruz, 77 anos
Augusto Gonçalves de Souza, 89 anos
Fábio do Amor Divino, 41 anos
Geraldo Deves de Menezes, 78 anos
Ivan Farias da Silva, 61 anos
Jonas Gonçalves Dias, 92 anos
Landes Dias, 63 anos
Manoel Sebastião dos Santos, 94 anos
Maria Iracema Marques de Oliveira, 76 anos
Maria Rodrigues Menezes, 73 anos
Marilene Fleury de Souza, 78 anos
Marlene Terezinha Didonet, 69 anos
Nicolas da Silva Teodoro, menos de 1 ano
Raimunda de Maria Frazão Doudement, 85 anos
Sonia Maria Gomes dos Santos, 64 anos
Taguatinga
Adélia Sardinha Vieira, 72 anos
Allana Nascimento Moraes, menos de 1 ano
Carlito Alves da Costa, 59 anos
Edson Alves Ferreira, 76 anos
Ingrid Barros da Silva, 29 anos
João Anastácio de Lima, 93 anos
João da Rocha Guedes, 76 anos
José Raimundo dos Santos, 65 anos
José Wilton França Braz, 60 anos
Lourdes Lima das Chagas, 90 anos
Manoel Pereira da Silva, 86 anos
Maria Aparecida de Freitas, 52 anos
Maria José Ribeiro, 70 anos
Milton Lopes da Rocha, 69 anos
Raimunda Conceição de Sousa, 92 anos
Virgínia de Castro Almeida, 96 anos
Gama
Ana da Conceição Dias Correia, 72 anos
Bianca Cristina Alves Lopes, 21 anos
Tisue Matsuura, 73 anos
Planaltina
Cecília Rabelo da Silva, 84 anos
Paulo de Souza Livio, 41 anos
Valéssia da Cunha Sampaio Veloso, 44 anos
Sobradinho
Natthais Pereira da Silva Costa, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
José Feliciano Dantas, 68 anos (cremação)
Elio Pereira, 71 anos (cremação)