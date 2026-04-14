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Brasília 66 anos

"Crescimento de Brasília é oportunidade", diz Celina Leão

A governadora do DF participa do CB.Debate "Uma cidade em constante transformação", na manhã desta terça-feira (14/4)

Celina Leão no Debate Brasília 66 anos - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Celina Leão no Debate Brasília 66 anos - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), falou sobre o desenvolvimento da capital na manhã desta terça-feira (14/4), durante o CB.Debate com o tema “Uma cidade em constante transformação”. Para a chefe do Executivo, o constante crescimento da cidade representa desafios, mas também oportunidades.

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“Quanto mais a cidade cresce, a demanda continua crescendo. Isso não pode ser visto só como um desafio, mas também como uma oportunidade”, afirmou Celina.

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Em sua fala, a governadora destacou os bons índices de desenvolvimento da capital. “Temos a segunda melhor segurança pública do Brasil, além de sermos a cidade com a melhor qualidade de vida no país. Muita gente vem para cá atrás de oportunidade”, ressaltou.

“Precisamos pensar numa matriz econômica diferente da que temos hoje para mudar o DF em termos de projeção nacional”, frisou Celina. “Temos que ser uma cidade que produz e entrega. Não podemos depender apenas do Fundo Constitucional, que está sendo sempre alvo de debates”, completou.

Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.

Assista ao debate ao vivo:

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 14/04/2026 10:27 / atualizado em 14/04/2026 10:49
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