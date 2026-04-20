Obituário: 38 funerais nesta segunda-feira (20/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (20/4):
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Campo da Esperança
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Bruno Pereira Maia, 47 anos
Cláudio Tadeu de Lucena, 57 anos
Elza da Conceição Soares dos Santos, 78 anos
Izabel Torres Martini, 89 anos
Manoel Augusto da Costa Neto, 63 anos
Nilma Martins de Brito, 78 anos
Nivanda Maria Mota Carolino, 72 anos
Sadack Pereira da Silva, 91 anos
Sebastiana Maria de Jesus Moreira, 83 anos
Suely Almeida Moraes Santos, 68 anos
Vera Lúcia de Almeida, 85 anos
Zilma de Oliveira Rezende, 84 anos
Taguatinga
Aurélio Tavares Silveira, 58 anos
Cláudia Moreira de Oliveira, 51 anos
Domingas de Jesus Reis, 87 anos
Edmar Moreira Vilas Boas, 70 anos
Fábio Ferreira Lima, 45 anos
Francisco das Chagas da Silva, 70 anos
Francisco de Assis de Lima, 64 anos
João Silva Carvalho, 73 anos
José de Oliveira Costa, 87 anos
José Zilto Maciel Teles, 65 anos
Karen Fabiana de Araújo, 39 anos
Luci Lima Silva, 82 anos
Rodrigo de Assis do Nascimento, 41 anos
Vilma Helena Godinho, 73 anos
Gama
Francisca Alixandrina da Silva Feitoza, 77 anos
Manoel Cristino de Souza, 65 anos
Maristela Corsino da Silva, 85 anos
Oscar Ilton de Andrade, 68 anos
Sobradinho
Amália Barboza de Matos, 88 anos
Ilson Ferreira Mendes, 64 anos
Othon Rocha da Silveira, 81 anos
Jardim Metropolitano
Antônio Ferreira dos Santos, 81 anos
Hélio Gabriel Dias Batista, 14 anos
Clara Rabelo Dantas Dutra, 11 anos (cremação)
Cleide Costa Jacobina Ferraz, 85 anos (cremação)
Julimar dos Santos, 53 anos (cremação)