Obituário: 38 funerais nesta segunda-feira (20/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (20/4):

Campo da Esperança

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Bruno Pereira Maia, 47 anos

Cláudio Tadeu de Lucena, 57 anos

Elza da Conceição Soares dos Santos, 78 anos

Izabel Torres Martini, 89 anos

Manoel Augusto da Costa Neto, 63 anos

Nilma Martins de Brito, 78 anos

Nivanda Maria Mota Carolino, 72 anos

Sadack Pereira da Silva, 91 anos

Sebastiana Maria de Jesus Moreira, 83 anos

Suely Almeida Moraes Santos, 68 anos

Vera Lúcia de Almeida, 85 anos

Zilma de Oliveira Rezende, 84 anos

Taguatinga

Aurélio Tavares Silveira, 58 anos

Cláudia Moreira de Oliveira, 51 anos

Domingas de Jesus Reis, 87 anos

Edmar Moreira Vilas Boas, 70 anos

Fábio Ferreira Lima, 45 anos

Francisco das Chagas da Silva, 70 anos

Francisco de Assis de Lima, 64 anos

João Silva Carvalho, 73 anos

José de Oliveira Costa, 87 anos

José Zilto Maciel Teles, 65 anos

Karen Fabiana de Araújo, 39 anos

Luci Lima Silva, 82 anos

Rodrigo de Assis do Nascimento, 41 anos

Vilma Helena Godinho, 73 anos

Gama

Francisca Alixandrina da Silva Feitoza, 77 anos

Manoel Cristino de Souza, 65 anos

Maristela Corsino da Silva, 85 anos

Oscar Ilton de Andrade, 68 anos

Sobradinho

Amália Barboza de Matos, 88 anos

Ilson Ferreira Mendes, 64 anos

Othon Rocha da Silveira, 81 anos

Jardim Metropolitano

Antônio Ferreira dos Santos, 81 anos

Hélio Gabriel Dias Batista, 14 anos

Clara Rabelo Dantas Dutra, 11 anos (cremação)

Cleide Costa Jacobina Ferraz, 85 anos (cremação)

Julimar dos Santos, 53 anos (cremação)