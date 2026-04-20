Réu condenado a dois anos no júri da chacina do DF sai da Papuda

Carlos Henrique, julgado por envolvimento na chacina que dizimou 10 pessoas de uma mesma família, deixou o Complexo Penitenciário da Papuda nesta segunda-feira (20/4). Ele foi o réu que recebeu a menor pena, após um veredicto apertado no Tribunal do Júri: quatro votos a três entre os sete jurados.
Os jurados decidiram que Carlos responderá apenas pelo sequestro de Thiago Belchior, uma das vítimas. Em depoimento prestado no plenário, ele negou envolvimento nos assassinatos e afirmou ter sido convidado por Carlomam dos Santos, um dos réus, para cometer um assalto a Thiago na chácara de Marcos Antônio, pai de Thiago.
Conforme o relato, Carlos receberia R$ 5 mil pelo serviço. “Falaram para eu pegar apenas o celular e o cartão do Thiago”, afirmou. O plano teria sido arquitetado por Gideon Batista e Horácio Carlos. Questionado se teria sido chamado para executar ou sequestrar uma das vítimas, o réu negou.
Na chácara, relatou que Thiago chegou em um carro com Horácio que, por sua vez, também se passou por vítima para encenar. “Depois que peguei o celular e o cartão, fiz sinal para o Gideon e ele deu o ok. Fui embora.”
Carlos narrou que Horácio o levou de carro para perto de sua casa e adiantou R$ 2 mil do acordado. O réu contou que só entrou em contato com Carlomam dias depois para cobrar os R$ 3 mil restante e percebeu que tinha sido bloqueado do WhatsApp.
Ao fim, Carlos manifestou aos jurados ter se arrependido. “Poderia ter conquistado esses R$ 5 mil trabalhando. Quero dizer que nunca matei ninguém e não seria agora”, finalizou.
Na Papuda, Carlos já cumpriu três anos em regime fechado. Como a pena recebida no júri foi de 2 anos, o juiz expediu o alvará de soltura.