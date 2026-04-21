Paulo José é o campeão da Maratona Brasília 2026; confira o resultado!

O campeão deste ano superou o tempo do primeiro colocado na edição de 2025 - (crédito: Minervino Junior )

Brasília celebrou seus 66 anos com o som ritmado de passos no asfalto. Às 5h30, enquanto a capital ainda despertava, os maratonistas partiam para o desafio dos 42km. Entre as curvas largas e o nascer do sol alaranjado, Paulo José, de 39 anos, se consagrou campeão da prova masculina da Maratona Brasília 2026, nesta terça-feira (21/4). O atleta encerrou com o tempo de 2h25, superando o campeão de 2025, Renilson Silva. Essa foi a primeira marota do corredor da cidade de Orizona, no interior de Goiás.

“Parabéns pelo evento, pela organização, todos aqui que estiveram presentes. Minha preparação começou já no início do ano. Peguei aquela folguinha de final do ano, iniciei aí o ano preparando. O percurso foi razoável, consegui colocar a minha meta de pace, de ritmo, e na segunda metade da prova pude desgarrar dos outros e manter o mesmo ritmo para conseguir fazer uma ótima estreia na minha primeira maratona”, afirmou Paulo.

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Para o campeão de 2026 da Maratona Brasília, o trecho mais difícil da prova foi na subida rumo ao jardim botânico, após a ponte JK.

“Olha, para mim a parte ali da depois depois da da ponte foi a mais difícil. Tem uma subidinha muito pesada. É o trecho mais complexo. Acredito que foi só aquele momento que a gente fica um pouco preocupado com o ritmo. Mas, no mais, gostei muito da prova”, celebrou o campeão.

Seis minutos depois de Paulo cruzar a linha de chegada, foi a vez de Marcos Fernando chegar na segunda colocação dos 42km. E uma grande semelhança os une, essa também foi a primeira maratona de Fernando, que encerrou com um tempo de 2h31.

“Estou muito feliz, é minha primeira maratona. E de cara já estou no pódio, é muito gratificante. Foi muito bom”, disse Marcos.

O atleta de 37 anos, natural da Bahia, mora em Brasília atualmente, repetiu a fala de Paulo. Para ele, o momento mais difícil da prova também ocorreu na subida para o Jardim Botânico.

Três minutos depois, foi a vez do campeão de 2025 cruzar a linha de chegada. Renilson da Silva finalizou a prova em 2h34, em terceiro lugar

“Estou muito feliz. Não foi a minha melhor marca, porque a minha melhor marca é 2h17. Claro que aqui é uma prova de colocação, é um verdadeiro desafio pela altimetria e temperatura. Nível estava muito bom, mas não é uma desculpa para dizer que eu não venci”, afirmou Renilson.

O corredor, também natural da Bahia, de Euclides da Cunha, trabalha como gari e chegou a sua 29ª maratona. Renilson celebrou o aniversário da cidade e citou a felicidade de disputar a prova na capital federal.

“Estou muito feliz de ter corrido Brasília e é um prazer vir festejar o aniversário de Brasília com vocês aí. Com enorme alegria completei mais uma maratona. Essa é a minha 29”, disse Renilson.

A largada para a prova mais esperada da maratona foi dadas as 5h30, em frente à Catedral. O trajeto dos 42km contemplou o belo início da manhã pelos Eixos Sul e Norte, na Praça dos Três Poderes e na Ponte Juscelino Kubitschek.

A maratona completou sua 12ª edição, e o recorde dos 42 km foi mantido. Em 1997, Valdenor Pereira dos Santos cruzou a linha chegada em 2h16 de prova. Feito nunca superado desde então.

Hoje é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer