Obituário: 33 funerais nesta terça-feira (21/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (21/4):

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Campo da Esperança

Azenclevis Licker Rodrigues, 87 anos

Bertulina Ferreira da Paz, 69 anos

Carlos Alberto Reis de Souza, 62 anos

Erno Porn, 93 anos

Francisco Henrique de Almeida, 61 anos

José Carlos Bandeira Adelino, 53 anos

Leandro Acácio Esvael do Carmo, 76 anos

Luciana Alves de Souza, 45 anos

Maria Linda Alva de Souza Gomes, 84 anos

Maria Liz Baldez de Castro Jesus, menos de 1 ano

Moema Maria Almeida Andrade, 83 anos

Rosângela Lopes da Costa, 47 anos

Zenilda Vitório Carvalho, 91 anos

Taguatinga

Adriana Ferreira da Paixão, 51 anos

Elza Serafim da Mota, 76 anos

José Alves Sobrinho, 79 anos

José João de Araújo, 68 anos

Leny da Costa Pereira, 73 anos

Maria Selma Calasans de Queiroz, 71 anos

Paulo Henrique Martins Pereira, 40 anos

Raimundo Medeiros de Morais, 76 anos

Reginaldo José Rodrigues Lima, 57 anos

Samuel Victor da Silva Pinto, 24 anos

Sheylla dos Reis Ribeiro, 42 anos

Gama

Eder Rodrigues, 64 anos

Planaltina

Amadeu Lopes Leal, 91 anos

Eleutério Rosa Vilanova, 79 anos

Vicente de Paulo Oliveira, 66 anos

Sobradinho

Francisco das Chagas Leal do Nascimento, 71 anos

Irondes Albino de Castro Júnior, 57 anos

José Adelmo Ramos Calado, 69 anos

Jardim Metropolitano

Orlanda Borsato Silva, 97 anos

José Costa Silva, 80 anos