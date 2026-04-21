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Obituário: 33 funerais nesta terça-feira (21/4); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 21 de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (21/4):

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Campo da Esperança

Azenclevis Licker Rodrigues, 87 anos
Bertulina Ferreira da Paz, 69 anos
Carlos Alberto Reis de Souza, 62 anos
Erno Porn, 93 anos
Francisco Henrique de Almeida, 61 anos
José Carlos Bandeira Adelino, 53 anos
Leandro Acácio Esvael do Carmo, 76 anos
Luciana Alves de Souza, 45 anos
Maria Linda Alva de Souza Gomes, 84 anos
Maria Liz Baldez de Castro Jesus, menos de 1 ano
Moema Maria Almeida Andrade, 83 anos
Rosângela Lopes da Costa, 47 anos
Zenilda Vitório Carvalho, 91 anos

 

Taguatinga

Adriana Ferreira da Paixão, 51 anos
Elza Serafim da Mota, 76 anos
José Alves Sobrinho, 79 anos
José João de Araújo, 68 anos
Leny da Costa Pereira, 73 anos
Maria Selma Calasans de Queiroz, 71 anos
Paulo Henrique Martins Pereira, 40 anos
Raimundo Medeiros de Morais, 76 anos
Reginaldo José Rodrigues Lima, 57 anos
Samuel Victor da Silva Pinto, 24 anos
Sheylla dos Reis Ribeiro, 42 anos

 

Gama

Eder Rodrigues, 64 anos

 

Planaltina

Amadeu Lopes Leal, 91 anos
Eleutério Rosa Vilanova, 79 anos
Vicente de Paulo Oliveira, 66 anos

 

Sobradinho

Francisco das Chagas Leal do Nascimento, 71 anos
Irondes Albino de Castro Júnior, 57 anos
José Adelmo Ramos Calado, 69 anos

 

Jardim Metropolitano

Orlanda Borsato Silva, 97 anos
José Costa Silva, 80 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/04/2026 16:45
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