Obituário: 33 funerais nesta terça-feira (21/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (21/4):
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Campo da Esperança
Azenclevis Licker Rodrigues, 87 anos
Bertulina Ferreira da Paz, 69 anos
Carlos Alberto Reis de Souza, 62 anos
Erno Porn, 93 anos
Francisco Henrique de Almeida, 61 anos
José Carlos Bandeira Adelino, 53 anos
Leandro Acácio Esvael do Carmo, 76 anos
Luciana Alves de Souza, 45 anos
Maria Linda Alva de Souza Gomes, 84 anos
Maria Liz Baldez de Castro Jesus, menos de 1 ano
Moema Maria Almeida Andrade, 83 anos
Rosângela Lopes da Costa, 47 anos
Zenilda Vitório Carvalho, 91 anos
Taguatinga
Adriana Ferreira da Paixão, 51 anos
Elza Serafim da Mota, 76 anos
José Alves Sobrinho, 79 anos
José João de Araújo, 68 anos
Leny da Costa Pereira, 73 anos
Maria Selma Calasans de Queiroz, 71 anos
Paulo Henrique Martins Pereira, 40 anos
Raimundo Medeiros de Morais, 76 anos
Reginaldo José Rodrigues Lima, 57 anos
Samuel Victor da Silva Pinto, 24 anos
Sheylla dos Reis Ribeiro, 42 anos
Gama
Eder Rodrigues, 64 anos
Planaltina
Amadeu Lopes Leal, 91 anos
Eleutério Rosa Vilanova, 79 anos
Vicente de Paulo Oliveira, 66 anos
Sobradinho
Francisco das Chagas Leal do Nascimento, 71 anos
Irondes Albino de Castro Júnior, 57 anos
José Adelmo Ramos Calado, 69 anos
Jardim Metropolitano
Orlanda Borsato Silva, 97 anos
José Costa Silva, 80 anos