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Obituário: 40 funerais nesta quarta-feira (22/4); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 22 de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (22/4): 

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Campo da Esperança

Ananete Torres Alves, 64 anos
Antônia da Silva Dias, 71 anos
Beatriz Paulhaber de Magalhães, menos de 1 ano
Helcias Soares da Silva Filho, 65 anos
Hermes Alves Carvalho, 49 anos
Ilda Gonçalves Ferraz, 90 anos
Lusia Geralda da Silva, 10 anos
Maria Aparecida Rodrigues Nunes, 74 anos
Maria dos Santos Cardoso, 80 anos
Marli Carvalho Sacramento de Melo, 71 anos
Melissa de Jesus Silva, 12 anos
Nayara da Silva Almeida, 35 anos
Neuza do Nascimento da Silva, 94 anos
Noêmia Aecoverde Palmeira da Nóbrega, 96 anos
Waldomino de Lima Mendes, 93 anos

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Taguatinga

Arnelice Mares de Oliveira, 82 anos
Cloves dos Santos Oliveira, 56 anos
Francisco das Chagas da Silva Pinto, 69 anos
Francisco Pereira de Sousa, 79 anos
Iraci de Souza Pereira, 90 anos
Juscelino Elias da Silva, 67 anos
Maria Aparecida Machado Lima, 64 anos
Maria Justina Rodrigues, 88 anos
Maria Pereira Garção, 71 anos
Pedro Omar Pereira Gomes, 52 anos
Valtemir Fernandes Bento,  77 ano

Vicente da Silva Sousa, 79 anos

Gama

José Weliton de Magalhães Silva, 58 anos
Maria da Páz de Sousa de Sá Munis, 66 anos

Planaltina

Janilda Helena Soares, 82 anos
Lauro Carlos Robaert, 76 anos
Moisés do Nascimento Santos, 67 anos
Rita Moura de Oliveira Freire, 87 anos

Brazlândia

Edimar Rodrigues de Oliveira, 41 anos
Nicodemos de Lima e Silva, 70 anos

Sobradinho

Ana Bernardino da Conceição, 10 anos
Marcília Dias da Paz Almeida, 69 anos
Maria Inês dos Santos Veloso, 72 anos

Jardim Metropolitano

João Vaz de Sousa, 16 dias anos
Manoel Gonçalo de Jesus, 59 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/04/2026 19:26
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