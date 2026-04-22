Obituário: 40 funerais nesta quarta-feira (22/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (22/4):

Campo da Esperança

Ananete Torres Alves, 64 anos

Antônia da Silva Dias, 71 anos

Beatriz Paulhaber de Magalhães, menos de 1 ano

Helcias Soares da Silva Filho, 65 anos

Hermes Alves Carvalho, 49 anos

Ilda Gonçalves Ferraz, 90 anos

Lusia Geralda da Silva, 10 anos

Maria Aparecida Rodrigues Nunes, 74 anos

Maria dos Santos Cardoso, 80 anos

Marli Carvalho Sacramento de Melo, 71 anos

Melissa de Jesus Silva, 12 anos

Nayara da Silva Almeida, 35 anos

Neuza do Nascimento da Silva, 94 anos

Noêmia Aecoverde Palmeira da Nóbrega, 96 anos

Waldomino de Lima Mendes, 93 anos

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Taguatinga

Arnelice Mares de Oliveira, 82 anos

Cloves dos Santos Oliveira, 56 anos

Francisco das Chagas da Silva Pinto, 69 anos

Francisco Pereira de Sousa, 79 anos

Iraci de Souza Pereira, 90 anos

Juscelino Elias da Silva, 67 anos

Maria Aparecida Machado Lima, 64 anos

Maria Justina Rodrigues, 88 anos

Maria Pereira Garção, 71 anos

Pedro Omar Pereira Gomes, 52 anos

Valtemir Fernandes Bento, 77 ano

Vicente da Silva Sousa, 79 anos

Gama

José Weliton de Magalhães Silva, 58 anos

Maria da Páz de Sousa de Sá Munis, 66 anos

Planaltina

Janilda Helena Soares, 82 anos

Lauro Carlos Robaert, 76 anos

Moisés do Nascimento Santos, 67 anos

Rita Moura de Oliveira Freire, 87 anos

Brazlândia

Edimar Rodrigues de Oliveira, 41 anos

Nicodemos de Lima e Silva, 70 anos

Sobradinho

Ana Bernardino da Conceição, 10 anos

Marcília Dias da Paz Almeida, 69 anos

Maria Inês dos Santos Veloso, 72 anos

Jardim Metropolitano

João Vaz de Sousa, 16 dias anos

Manoel Gonçalo de Jesus, 59 anos