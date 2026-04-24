Fêmea de veado-catingueiro recebe alta e retorna à natureza

Fêmea veado-catingueiro volta saudável à natureza após pouco mais de um mês em recuperação no hospital - (crédito: Divulgação: Instituto Brasília Ambiental )

Por Beatriz Ocké*

Equipes de fauna do Instituto Brasília Ambiental e do Hospital de Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus) realizaram, nesta sexta-feira (24), uma devolução bem-sucedida de animal à natureza: uma fêmea de veado-catingueiro resgatada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em 17 de março, próximo a Planaltina, após ser vítima de atropelamento. O BPMA encaminhou o animal ao Hfaus, onde recebeu atendimento especializado.

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Coordenador da unidade, o biólogo Thiago Marques relatou que, na admissão hospitalar, a fêmea apresentava um quadro de sangramento nasal combinado com prostração e escoriações em algumas partes do corpo. Foram realizados exames clínicos, radiográficos e laboratoriais, que descartaram fraturas e outras alterações graves.

O local escolhido para a soltura foi a Estação Ecológica de Águas Emendadas (Esecae), em Planaltina, por possuir condições ideais de abrigo, alimentação e segurança, além de ser perto de onde o animal foi encontrado e tratar-se de uma das mais importantes Unidades de Conservação do Distrito Federal, com cerca de 9 mil hectares de Cerrado preservado.

Para o gerente de fauna da estação, o biólogo Rodrigo Santana, o retorno do veado foi representativo, tendo em vista a sensibilidade do animal que foi atropelado. “Ficou pouco mais de um mês no Hfaus e está aqui, vivo, bem recuperado, saiu até levemente desfilando. Foi muito bacana presenciar isso”, relatou.

O presidente do Brasília Ambiental, Gutemberg Gomes, destacou o profissionalismo das equipes envolvidas em cada etapa da ação e ressaltou a importância da conservação da biodiversidade do Cerrado. ““O trabalho da equipe técnica, com relação ao animal hoje devolvido à natureza, que envolve acolhimento, tratamento e soltura, revela o compromisso do Brasília Ambiental com a proteção da fauna silvestre e a recuperação de animais vítimas de acidentes” afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho



