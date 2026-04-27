Obituário: 41 funerais nesta segunda-feira (27/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (27/4):
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Campo da Esperança
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Antônia Núbia de Abreu, 52 anos
Carlos Alberto Marques da Silva, 68 anos
Fábio Guedes Alves dos Santos, 40 anos
Felipe Alves Landin, 37 anos
Flávia Porto Pichler, 46 anos
Helena da Costa Estevam, 64 anos
Joelina Caetano Mendes, 96 anos
José Carlos de Souza Neves, 50 anos
Josué Jorge Barros Leite Campos, 73 anos
Juraci Alves de Azevedo, 88 anos
Maite Lisboa de Macedo, menos de 1 ano
Marcos Cesar de Cristo, 64 anos
Maria José da Silva Rocha, 97 anos
Marlaine Ester de Souza Rodrigues, 25 anos
Regiane dos Santos, 62 anos
Samuel Lucas da Silva Souza, 29 anos
Taguatinga
Alberto Juracy Pessoa Sobrinho, 64 anos
Antônio Ferreira Nunes, 94 anos
Branca Luzia do Nascimento, 80 anos
Gilmar Ribeiro de Jesus, 45 anos
Hilda Mendes Lucena, 99 anos
Lídia Emerique de Cerqueira Mendonça, 66 anos
Lídia Francisco de Abreu, 79 anos
Luiz Felipe da Silva, 42 anos
Maria Bezerra de Brito, 86 anos
Nalderi Pereira Pacheco, 51 anos
Pedro Ernesto, 93 anos
Rogério Pereira da Silva, 63 anos
Gama
Antônio Lima de Sousa, 73 anos
Evaneide da Silva Cavalcante, 53 anos
Márcio Rene da Silva, 46 anos
Marineide Nonato dos Santos, 58 anos
Mateus José Oliveira, 80 anos
Vânia Lúcia Gonçalves da Silva, 65 anos
Brazlândia
Adilson Claret de Deus, 69 anos
Gercilia Maria Maia, 93 anos
Sobradinho
Joana Rodrigues dos Reis Costa, 72 anos
Socorro Barboza de Souza, 69 anos
Jardim Metropolitano
Maria Lúcia Camelo da Silva, 61 anos
Maria de Fátima Pavani Barbosa, 71 anos (cremação)
Mozart Martins Dias, 74 anos (cremação)