Obituário: 41 funerais nesta segunda-feira (27/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (27/4):

Campo da Esperança

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Antônia Núbia de Abreu, 52 anos

Carlos Alberto Marques da Silva, 68 anos

Fábio Guedes Alves dos Santos, 40 anos

Felipe Alves Landin, 37 anos

Flávia Porto Pichler, 46 anos

Helena da Costa Estevam, 64 anos

Joelina Caetano Mendes, 96 anos

José Carlos de Souza Neves, 50 anos

Josué Jorge Barros Leite Campos, 73 anos

Juraci Alves de Azevedo, 88 anos

Maite Lisboa de Macedo, menos de 1 ano

Marcos Cesar de Cristo, 64 anos

Maria José da Silva Rocha, 97 anos

Marlaine Ester de Souza Rodrigues, 25 anos

Regiane dos Santos, 62 anos

Samuel Lucas da Silva Souza, 29 anos

Taguatinga

Alberto Juracy Pessoa Sobrinho, 64 anos

Antônio Ferreira Nunes, 94 anos

Branca Luzia do Nascimento, 80 anos

Gilmar Ribeiro de Jesus, 45 anos

Hilda Mendes Lucena, 99 anos

Lídia Emerique de Cerqueira Mendonça, 66 anos

Lídia Francisco de Abreu, 79 anos

Luiz Felipe da Silva, 42 anos

Maria Bezerra de Brito, 86 anos

Nalderi Pereira Pacheco, 51 anos

Pedro Ernesto, 93 anos

Rogério Pereira da Silva, 63 anos

Gama

Antônio Lima de Sousa, 73 anos

Evaneide da Silva Cavalcante, 53 anos

Márcio Rene da Silva, 46 anos

Marineide Nonato dos Santos, 58 anos

Mateus José Oliveira, 80 anos

Vânia Lúcia Gonçalves da Silva, 65 anos

Brazlândia

Adilson Claret de Deus, 69 anos

Gercilia Maria Maia, 93 anos

Sobradinho

Joana Rodrigues dos Reis Costa, 72 anos

Socorro Barboza de Souza, 69 anos

Jardim Metropolitano

Maria Lúcia Camelo da Silva, 61 anos

Maria de Fátima Pavani Barbosa, 71 anos (cremação)

Mozart Martins Dias, 74 anos (cremação)