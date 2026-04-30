Obituário: 37 funerais nesta quinta-feira (30/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/4):
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Campo da Esperança
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Conceição Teodolina Caetano, 84 anos
Flávio de Souza Santos, 77 anos
Hélio Rodrigues de Lima, 75 anos
Iragina Alves Ferreira, 73 anos
Irmgart Winter Gumprich, 90 anos
Luis Anibal Bonifacio Bonne, 59 anos
Marcos Antônio Maciel Uchôa, 77 anos
Maria de Jesus Teixeira Barbosa, 65 anos
Maria Marly Vale Pedrosa, 88 anos
Maria Rita Santos Barbosa, 84 anos
Paulo Wilson Peres, 77 anos
Taguatinga
Diego Oliveira Penha, 43 anos
Helena da Mata Medeiros, menos de 1 ano
Helena do Sacramento Silva, 88 anos
João Lúcio da Silva, 80 anos
Jorge Okamoto, 63 anos
José Antônio Moreira, 31 anos
Maria do Socorro Freitas, 79 anos
Maria Miracy Aquino Campos, 55 anos
Maria Vitória dos Santos, 8 anos
Ninita Maria dos Santos, 73 anos
Pedro Henrique Lima, 30 anos
Quintino das Virgens Ferreira, 84 anos
Samuel Junio Ferreira Queiroz, menos de 1 ano
Selma Claudiano da Silva Custódio, 59 anos
Silvana Aparecida Alves da Silva, 55 anos
Terezinha Elias do Nascimento, 93 anos
Gama
Manoel Fernandes de Figueiredo, 82 anos
Martina Lins Vasconcelos, 86 anos
Vilma Cedrim Bezerra, 79 anos
Planaltina
Cledson Ferreira Coutinho, 38 anos
Marinelza Rocha Osório, 82 anos
Tercília José Barbosa, 72 anos
Sobradinho
Claudineide Amaro de Oliveira Luiz, 46 anos
Gonçalo Cipriano da Silva, 87 anos
Maria Inez Alves de Oliveira, 76 anos
Jardim Metropolitano
Cleusa de Camargo, 93 anos (cremação)