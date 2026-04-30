Obituário: 37 funerais nesta quinta-feira (30/4); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/4):

Campo da Esperança

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Conceição Teodolina Caetano, 84 anos

Flávio de Souza Santos, 77 anos

Hélio Rodrigues de Lima, 75 anos

Iragina Alves Ferreira, 73 anos

Irmgart Winter Gumprich, 90 anos

Luis Anibal Bonifacio Bonne, 59 anos

Marcos Antônio Maciel Uchôa, 77 anos

Maria de Jesus Teixeira Barbosa, 65 anos

Maria Marly Vale Pedrosa, 88 anos

Maria Rita Santos Barbosa, 84 anos

Paulo Wilson Peres, 77 anos

Taguatinga

Diego Oliveira Penha, 43 anos

Helena da Mata Medeiros, menos de 1 ano

Helena do Sacramento Silva, 88 anos

João Lúcio da Silva, 80 anos

Jorge Okamoto, 63 anos

José Antônio Moreira, 31 anos

Maria do Socorro Freitas, 79 anos

Maria Miracy Aquino Campos, 55 anos

Maria Vitória dos Santos, 8 anos

Ninita Maria dos Santos, 73 anos

Pedro Henrique Lima, 30 anos

Quintino das Virgens Ferreira, 84 anos

Samuel Junio Ferreira Queiroz, menos de 1 ano

Selma Claudiano da Silva Custódio, 59 anos

Silvana Aparecida Alves da Silva, 55 anos

Terezinha Elias do Nascimento, 93 anos

Gama

Manoel Fernandes de Figueiredo, 82 anos

Martina Lins Vasconcelos, 86 anos

Vilma Cedrim Bezerra, 79 anos

Planaltina

Cledson Ferreira Coutinho, 38 anos

Marinelza Rocha Osório, 82 anos

Tercília José Barbosa, 72 anos

Sobradinho

Claudineide Amaro de Oliveira Luiz, 46 anos

Gonçalo Cipriano da Silva, 87 anos

Maria Inez Alves de Oliveira, 76 anos

Jardim Metropolitano

Cleusa de Camargo, 93 anos (cremação)



