Obituário: 46 funerais neste domingo (3/5); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (3/5):
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Campo da Esperança
Agenor Lira de Araújo, 76 anos
Carlos José Elias, 83 anos
Carlos Sérgio Rodrigues Barros, 71 anos
Carolina Carmo dos Anjos, 97 anos
Flávio Gondim Beleza, 80 anos
Isaías Félix Guerrero Carbonel, 87 anos
Jair Paiva Arnaldo, 86 anos
Jairo Pereira de Araújo, 70 anos
Joana de Souza Santos de Araújo, 86 anos
Marcus Vinicius Alves Eloi, 26 anos
Maria Cardoso da Silva, 98 anos
Maria das Graças Neves, 73 anos
Maria do Socorro Menezes Bomfim Bethônico, 74 anos
Maria José Carlos, 89 anos
Miriane Emília da Conceição, 75 anos
Paulo Florentino da Silva, 76 anos
Ronald Jorge Maia de Sales, 63 anos
Sebastião Lopes de Almeida, 67 anos
Tomaz Moraes Galheno, 60 anos
Wagner Nunes Fernandes, 65 anos
Wilma Rodrigues Barretto, 58 anos
Taguatinga
Adão Nunes Fontes, 43 anos
Bárbara Hellen Gomes Cornélio, 29 anos
Cristina da Silva, 44 anos
Dhiego Bezerra Saraiva, 40 anos
Dilna Neres da Silva, 61 anos
Douglas Araújo Isaac, 22 anos
Francisco das Chagas Pereira de Araújo, 61 anos
Judario Carlos Neri, 71 anos
Maria da Penha Aires de Melo, 73 anos
Maria Girlene Soares Melo, 56 anos
Sandra Maria da Silva Mendonça, 66 anos
Valdecy Fonseca de Araújo, 72 anos
Gama
Francisca Rodrigues de Assis, 75 anos
Manoel Salvador Dias, 83 anos
Maria Teodolina de Almeida, 97 anos
Pedro Alves Ribeiro, 69 anos
Planaltina
Inácia Tereza da Conceição, 84 anos
Ravi Miguel de Sousa Benvindo, 6 anos
Sobradinho
Aloísio Acácio Olyntho Faria, 79 anos
Alzira Oliveira Barnabé, 89 anos
João Paulo Simões Aragão, 34 anos
Jardim Metropolitano
João Batista Alves de Oliveira, 68 anos
Deusa Rodrigues dos Santos Souza, 69 anos (cremação)
Maria do Socorro e Silva, 86 anos (cremação)
Anaira Isabel de Oliveira, 82 anos (cremação)