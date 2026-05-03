Obituário: 46 funerais neste domingo (3/5); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (3/5):

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Campo da Esperança



Agenor Lira de Araújo, 76 anos

Carlos José Elias, 83 anos

Carlos Sérgio Rodrigues Barros, 71 anos

Carolina Carmo dos Anjos, 97 anos

Flávio Gondim Beleza, 80 anos

Isaías Félix Guerrero Carbonel, 87 anos

Jair Paiva Arnaldo, 86 anos

Jairo Pereira de Araújo, 70 anos

Joana de Souza Santos de Araújo, 86 anos

Marcus Vinicius Alves Eloi, 26 anos

Maria Cardoso da Silva, 98 anos

Maria das Graças Neves, 73 anos

Maria do Socorro Menezes Bomfim Bethônico, 74 anos

Maria José Carlos, 89 anos

Miriane Emília da Conceição, 75 anos

Paulo Florentino da Silva, 76 anos

Ronald Jorge Maia de Sales, 63 anos

Sebastião Lopes de Almeida, 67 anos

Tomaz Moraes Galheno, 60 anos

Wagner Nunes Fernandes, 65 anos

Wilma Rodrigues Barretto, 58 anos

Taguatinga

Adão Nunes Fontes, 43 anos

Bárbara Hellen Gomes Cornélio, 29 anos

Cristina da Silva, 44 anos

Dhiego Bezerra Saraiva, 40 anos

Dilna Neres da Silva, 61 anos

Douglas Araújo Isaac, 22 anos

Francisco das Chagas Pereira de Araújo, 61 anos

Judario Carlos Neri, 71 anos

Maria da Penha Aires de Melo, 73 anos

Maria Girlene Soares Melo, 56 anos

Sandra Maria da Silva Mendonça, 66 anos

Valdecy Fonseca de Araújo, 72 anos

Gama



Francisca Rodrigues de Assis, 75 anos

Manoel Salvador Dias, 83 anos

Maria Teodolina de Almeida, 97 anos

Pedro Alves Ribeiro, 69 anos

Planaltina



Inácia Tereza da Conceição, 84 anos

Ravi Miguel de Sousa Benvindo, 6 anos

Sobradinho



Aloísio Acácio Olyntho Faria, 79 anos

Alzira Oliveira Barnabé, 89 anos

João Paulo Simões Aragão, 34 anos

Jardim Metropolitano



João Batista Alves de Oliveira, 68 anos

Deusa Rodrigues dos Santos Souza, 69 anos (cremação)

Maria do Socorro e Silva, 86 anos (cremação)

Anaira Isabel de Oliveira, 82 anos (cremação)