Obituário: 39 funerais nesta terça-feira (5/5); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (5/5):

Campo da Esperança

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Antônio Cândido da Silva, 89 anos

Bernardo Pessoa Tepedino Martins, 34 anos

Francisca de Fátima Borges Casado, 72 anos

José Luiz Silva, 95 anos

Manoel Nunes Viana, 90 anos

Maurício Ferreira Pompas, 58 anos

Nereide Dutra dos Santos, 96 anos

Raimunda Maria de Fátima Silva, 73 anos

Raimundo Teófilo da Costa, 82 anos

Walmiro Silva Serra, 85 anos

Waltenio de Bessa Mendes, 78 anos

Wilson Fidalgo, 88 anos

Taguatinga

Francisco Aldizio Ferreira, 78 anos

Gercina Francisca da Conceição, 76 anos

Helena Maria de Sena Oliveira, 81 anos

José de Carvalho Leal, 85 anos

Kauê dos Anjos Costa, menos de 1 ano

Landressa Pereira Lopes, 31 anos

Leonardo Caetano Valério, 29 anos

Lúcia Langame de Oliveira, 52 anos

Paulo Ataíde do Egito, 71 anos

Pedro Henrique Bandeira Campos, 21 anos

Raimundo Pereira Gomes, 79 anos

Saulo Marinho Trindade, 78 anos

Gama

Elaine de Fátima Melo Porto, 44 anos

Jandira Tavares Cordeiro, 70 anos

Planaltina

Carmindo Rodrigues de Almeida, 70 anos

Fábio Duarte do Nascimento, 37 anos

Gildomário Castro de Melo, 54 anos

Sobradinho

Alando Douglas Soares dos Santos, 31 anos

Anastácia Nogueira da Costa, 99 anos

Cirana Maria Facanha Fernandes, 74 anos

Luan Cardoso dos Santos, 29 anos

Maria Vieira da Silva, 83 anos

Thauna Ribeiro da Silva Farias, menos de 1 ano

Sara Soares de Morais, 86 anos

Jardim Metropolitano

Francisco de Assis Fernandes de Sousa, 60 anos

Lourival Alves da Rocha, 70 anos (cremação)

Rosa Mitiko Sumiya, 77 anos (cremação)