Obituário: 39 funerais nesta terça-feira (5/5); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (5/5):
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Campo da Esperança
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Antônio Cândido da Silva, 89 anos
Bernardo Pessoa Tepedino Martins, 34 anos
Francisca de Fátima Borges Casado, 72 anos
José Luiz Silva, 95 anos
Manoel Nunes Viana, 90 anos
Maurício Ferreira Pompas, 58 anos
Nereide Dutra dos Santos, 96 anos
Raimunda Maria de Fátima Silva, 73 anos
Raimundo Teófilo da Costa, 82 anos
Walmiro Silva Serra, 85 anos
Waltenio de Bessa Mendes, 78 anos
Wilson Fidalgo, 88 anos
Taguatinga
Francisco Aldizio Ferreira, 78 anos
Gercina Francisca da Conceição, 76 anos
Helena Maria de Sena Oliveira, 81 anos
José de Carvalho Leal, 85 anos
Kauê dos Anjos Costa, menos de 1 ano
Landressa Pereira Lopes, 31 anos
Leonardo Caetano Valério, 29 anos
Lúcia Langame de Oliveira, 52 anos
Paulo Ataíde do Egito, 71 anos
Pedro Henrique Bandeira Campos, 21 anos
Raimundo Pereira Gomes, 79 anos
Saulo Marinho Trindade, 78 anos
Gama
Elaine de Fátima Melo Porto, 44 anos
Jandira Tavares Cordeiro, 70 anos
Planaltina
Carmindo Rodrigues de Almeida, 70 anos
Fábio Duarte do Nascimento, 37 anos
Gildomário Castro de Melo, 54 anos
Sobradinho
Alando Douglas Soares dos Santos, 31 anos
Anastácia Nogueira da Costa, 99 anos
Cirana Maria Facanha Fernandes, 74 anos
Luan Cardoso dos Santos, 29 anos
Maria Vieira da Silva, 83 anos
Thauna Ribeiro da Silva Farias, menos de 1 ano
Sara Soares de Morais, 86 anos
Jardim Metropolitano
Francisco de Assis Fernandes de Sousa, 60 anos
Lourival Alves da Rocha, 70 anos (cremação)
Rosa Mitiko Sumiya, 77 anos (cremação)