Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (6/5); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (6/5):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
Aécio Pereira Cardoso, 79 anos
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ângela Maria Santana, 73 anos
Bruno Pereira da Silva Xavier, 41 anos
Cássio Antônio Rocha Bastos, 76 anos
Deniget Tavares Lucena, 81 anos
Eva Barbosa da Silva, 67 anos
Francisca Elza do Nascimento, 92 anos
Litianna Brandi Ribeiro, 49 anos
Maria Rita Salles de Oliveira, 58 anos
Rodinei Cardoso Macedo Moreira, 42 anos
Theo Maciel dos Santos, 4 anos
Ubiratan Ouvinha Pires, 96 anos
Taguatinga
Agripino Auta de Sousa, 93 anos
Antonieta Portela Machado, 72 anos
Cícero Soares da Silva, 74 anos
Eurídice Lucena de Oliveira, 82 anos
Helena Ferreira Alves Magalhães, menos de 1 ano
Jocimar Souza Santos, 57 anos
Maria Raimunda de Sousa Silva, 70 anos
Maria Vitória Nó Fernandes, 89 anos
Nizete Teixeira da Silva, 84 anos
Otacília Rodrigues, 84 anos
Ronevon Salvador da Silva, 58 anos
Theo Gabriel Pereira Alencar, menos de 1 ano
Wilson Vieira Querobim, 76 anos
Gama
José Vicente Alves Moreira, 72 anos
Jupara do Nascimento Silva, 61 anos
Patrícia Costa Cerqueira, 47 anos
Raimunda Albuquerque de Menezes, 96 anos
Solange Maria dos Santos Carneiro, 56 anos
Planaltina
Jucileia Conceição da Silva Pereira, menos de 1 ano
Pedro da Silva Rocha, 25 anos
Brazlândia
Hemilly Vitória Rodrigues Rabelo, menos de 1 ano
Venino Cardoso de Araújo, 86 anos
Sobradinho
Michelle Rodrigues da Rocha, menos de 1 ano
Ildete Maria dos Santos, 74 anos
Kerginaldo Bezerra, 67 anos
Marlene de Oliveira Saraiva Leão, 90 anos
Brenda Ferreira dos Santos, menos de 1 ano
Khiara Liz Soares Amorim, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Adnilda dos Santos Mendes, 73 anos
Maria de Aguiar Silva, 77 anos (cremação)