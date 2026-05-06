Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (6/5); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (6/5):

Campo da Esperança

Aécio Pereira Cardoso, 79 anos

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Ângela Maria Santana, 73 anos

Bruno Pereira da Silva Xavier, 41 anos

Cássio Antônio Rocha Bastos, 76 anos

Deniget Tavares Lucena, 81 anos

Eva Barbosa da Silva, 67 anos

Francisca Elza do Nascimento, 92 anos

Litianna Brandi Ribeiro, 49 anos

Maria Rita Salles de Oliveira, 58 anos

Rodinei Cardoso Macedo Moreira, 42 anos

Theo Maciel dos Santos, 4 anos

Ubiratan Ouvinha Pires, 96 anos

Taguatinga

Agripino Auta de Sousa, 93 anos

Antonieta Portela Machado, 72 anos

Cícero Soares da Silva, 74 anos

Eurídice Lucena de Oliveira, 82 anos

Helena Ferreira Alves Magalhães, menos de 1 ano

Jocimar Souza Santos, 57 anos

Maria Raimunda de Sousa Silva, 70 anos

Maria Vitória Nó Fernandes, 89 anos

Nizete Teixeira da Silva, 84 anos

Otacília Rodrigues, 84 anos

Ronevon Salvador da Silva, 58 anos

Theo Gabriel Pereira Alencar, menos de 1 ano

Wilson Vieira Querobim, 76 anos

Gama

José Vicente Alves Moreira, 72 anos

Jupara do Nascimento Silva, 61 anos

Patrícia Costa Cerqueira, 47 anos

Raimunda Albuquerque de Menezes, 96 anos

Solange Maria dos Santos Carneiro, 56 anos

Planaltina

Jucileia Conceição da Silva Pereira, menos de 1 ano

Pedro da Silva Rocha, 25 anos

Brazlândia

Hemilly Vitória Rodrigues Rabelo, menos de 1 ano

Venino Cardoso de Araújo, 86 anos

Sobradinho

Michelle Rodrigues da Rocha, menos de 1 ano

Ildete Maria dos Santos, 74 anos

Kerginaldo Bezerra, 67 anos

Marlene de Oliveira Saraiva Leão, 90 anos

Brenda Ferreira dos Santos, menos de 1 ano

Khiara Liz Soares Amorim, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Adnilda dos Santos Mendes, 73 anos

Maria de Aguiar Silva, 77 anos (cremação)



