Obituário: 38 funerais nesta quinta-feira (7/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (7/5):

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Campo da Esperança

Ajax Pereira Benites, 78 anos

Albetiza de Jesus Neri, 91 anos

Frederico Werner Nobre Ferro Bucher, 55 anos

Kleber de Souza Castro, 80 anos

Patrícia Ferreira de Souza, 37 anos

Rosa do Paco Fernandes Canas, 81 anos

Tânia Maria de Paula Borneo, 76 anos

Taguatinga

Antonio Rodrigues dos Santos, 78 anos

Hilda de Oliveira Alves, 78 anos

Iracema de Brito Andrade Almeida, 82 anos

Luiz Martins da Costa, 67 anos

Manoel Alves Silva, 66 anos

Maria Cecília Pereira, menos de 1 ano

Maria Medalha de Aguiar, 70 anos

Ravi Samuel Ferreira Lima, menos de 1 ano

Roberto Henrique Lima, 47 anos

Rute Lima Santos, menos de 1 ano

Varlete Maria Sathler da Silva, 83 anos

Gama

Antonio Rosa Lima, 78 anos

Dário Machado de Sousa, 76 anos

Ernesto Francisco Silvestre, 99 anos

José Roberto Oliveira Silva, 57 anos

Luara Martins Fernandes, menos de 1 ano

Luciana Pereira Cardial, 44 anos

Mercedes Soares Chaves, 83 anos

Planaltina

Jodson Eduardo Silva de Novaes, 16 anos

José Lopes Mendes, 88 anos

Sam Augusto Mariano, 66 anos

Zélia da Cruz de Meneses, 71 anos

Sobradinho

Esmeralda Ferreira Delgado, 78 anos

Sara Aparecida de Oliveira Morais, 44 anos

Zamas Rodrigues da Silva, 80 anos

Jardim Metropolitano

Severino Cícero da Silva, 74 anos

Graciane dos Santos Oliveira, 52 anos

Ernani Ramalho Barros Júnior, 76 anos (cremação)

Arlete Faria Albernaz Carpanêda, 72 anos (cremação)

Vittorio Arena, 87 anos (cremação)

Terezinha de Jesus Magalhães da Silva Porto, 78 anos (cremação)