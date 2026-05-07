Obituário: 38 funerais nesta quinta-feira (7/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (7/5):
Campo da Esperança
Ajax Pereira Benites, 78 anos
Albetiza de Jesus Neri, 91 anos
Frederico Werner Nobre Ferro Bucher, 55 anos
Kleber de Souza Castro, 80 anos
Patrícia Ferreira de Souza, 37 anos
Rosa do Paco Fernandes Canas, 81 anos
Tânia Maria de Paula Borneo, 76 anos
Taguatinga
Antonio Rodrigues dos Santos, 78 anos
Hilda de Oliveira Alves, 78 anos
Iracema de Brito Andrade Almeida, 82 anos
Luiz Martins da Costa, 67 anos
Manoel Alves Silva, 66 anos
Maria Cecília Pereira, menos de 1 ano
Maria Medalha de Aguiar, 70 anos
Ravi Samuel Ferreira Lima, menos de 1 ano
Roberto Henrique Lima, 47 anos
Rute Lima Santos, menos de 1 ano
Varlete Maria Sathler da Silva, 83 anos
Gama
Antonio Rosa Lima, 78 anos
Dário Machado de Sousa, 76 anos
Ernesto Francisco Silvestre, 99 anos
José Roberto Oliveira Silva, 57 anos
Luara Martins Fernandes, menos de 1 ano
Luciana Pereira Cardial, 44 anos
Mercedes Soares Chaves, 83 anos
Planaltina
Jodson Eduardo Silva de Novaes, 16 anos
José Lopes Mendes, 88 anos
Sam Augusto Mariano, 66 anos
Zélia da Cruz de Meneses, 71 anos
Sobradinho
Esmeralda Ferreira Delgado, 78 anos
Sara Aparecida de Oliveira Morais, 44 anos
Zamas Rodrigues da Silva, 80 anos
Jardim Metropolitano
Severino Cícero da Silva, 74 anos
Graciane dos Santos Oliveira, 52 anos
Ernani Ramalho Barros Júnior, 76 anos (cremação)
Arlete Faria Albernaz Carpanêda, 72 anos (cremação)
Vittorio Arena, 87 anos (cremação)
Terezinha de Jesus Magalhães da Silva Porto, 78 anos (cremação)