Obituário: 46 funerais neste sábado (9/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (9/5):

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Cemitério Campo da Esperança

Adélia Maria da Silva Agrellos, 93 anos

Ahmad Khalil Hasan Tallouzzi, 76 anos

Ana Lúcia Guimarães Leite, 76 anos

Antônio Carvalho de Andrade, 88 anos

Genísia Jovelina Ferreira, 79 anos

Inez Cunha de Oliveira, 95 anos

Luciene Santos Oliveira dos Anjos, 63 anos

Margarida Alacoque Araújo, 90 anos

Pedro Ribeiro de Castro, 75 anos

Viviane Figueiredo do Lago, 49 anos

Walison da Silva Azevedo, 33 anos

Cemitério de Taguatinga

Adriano Correia de Souza, 43 anos

Alison Suzano de Sena, 43 anos

Antônio José Matias Ribeiro, 58 anos

Aparecido dos Santos Rodrigues, 51 anos

Benício Figueiredo de Queiroz, menos de 1 ano

Cláudio Vieira Marques, 43 anos

Estela Alves Cardoso, menos de 1 ano

Florismundo Melo de Sousa, 65 anos

Isabella Figueiredo de Queiroz, menos de 1 ano

João Evangelista Carvalho, 66 anos

João Paulo Pequeno dos Santos, 39 anos

José Felipe de Lima, 89 anos

Maitê Misquita de Miranda, 2 anos

Maria Isabel Ferreira, menos de 1 ano

Maria do Rosário Oliveira de Castro, menos de 1 ano

Nécia Alves Silva, 74 anos

Pedro Ferreira, 76 anos

Rafael Lincoln da Silva Silvino, 45 anos

Regivaldo Alves de Mondes, 53 anos

Waldira Gomes Silva, 51 anos

Cemitério do Gama

Catarina Henrique Reges, menos de 1 ano

Hugo Lauter Jung, 93 anos

Marluce Josefina da Silva, 72 anos

Santino Bueno dos Santos, 66 anos

Cemitério de Planaltina

Maria das Graças Silva da Costa, 77 anos

Cemitério de Brazlândia

Maria Rosa de Carvalho Costa, 75 anos

Cemitério de Sobradinho

Brasilina Ferreira de Souza, 51 anos

Cristiane Barbosa de Lima, 44 anos

Helena Cecília Almeida Moreira, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Nivaldo Balbino da Silva, 60 anos

Glória Cristina Feitosa Stumpf, 61 anos

Alexandre Vanderlei dos Santos, 52 anos (cremação)

Sandra Maria Pereira Cardoso, 62 anos (cremação)

Jair Furtado de Oliveira, 82 anos (cremação)

Rui Garcia, 81 anos (cremação)