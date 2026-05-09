InícioCidades DF
Luto

Obituário: 46 funerais neste sábado (9/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 9 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (9/5): 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Cemitério Campo da Esperança

Adélia Maria da Silva Agrellos, 93 anos
Ahmad Khalil Hasan Tallouzzi, 76 anos
Ana Lúcia Guimarães Leite, 76 anos
Antônio Carvalho de Andrade, 88 anos
Genísia Jovelina Ferreira, 79 anos
Inez Cunha de Oliveira, 95 anos
Luciene Santos Oliveira dos Anjos, 63 anos
Margarida Alacoque Araújo, 90 anos
Pedro Ribeiro de Castro, 75 anos
Viviane Figueiredo do Lago, 49 anos
Walison da Silva Azevedo, 33 anos

Cemitério de Taguatinga

Adriano Correia de Souza, 43 anos
Alison Suzano de Sena, 43 anos
Antônio José Matias Ribeiro, 58 anos
Aparecido dos Santos Rodrigues, 51 anos
Benício Figueiredo de Queiroz, menos de 1 ano
Cláudio Vieira Marques, 43 anos
Estela Alves Cardoso, menos de 1 ano
Florismundo Melo de Sousa, 65 anos
Isabella Figueiredo de Queiroz, menos de 1 ano
João Evangelista Carvalho, 66 anos
João Paulo Pequeno dos Santos, 39 anos
José Felipe de Lima, 89 anos
Maitê Misquita de Miranda, 2 anos
Maria Isabel Ferreira, menos de 1 ano
Maria do Rosário Oliveira de Castro, menos de 1 ano
Nécia Alves Silva, 74 anos
Pedro Ferreira, 76 anos
Rafael Lincoln da Silva Silvino, 45 anos
Regivaldo Alves de Mondes, 53 anos
Waldira Gomes Silva, 51 anos

Cemitério do Gama

Catarina Henrique Reges, menos de 1 ano
Hugo Lauter Jung, 93 anos
Marluce Josefina da Silva, 72 anos
Santino Bueno dos Santos, 66 anos

Cemitério de Planaltina

Maria das Graças Silva da Costa, 77 anos

Cemitério de Brazlândia

Maria Rosa de Carvalho Costa, 75 anos

Cemitério de Sobradinho

Brasilina Ferreira de Souza, 51 anos
Cristiane Barbosa de Lima, 44 anos
Helena Cecília Almeida Moreira, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Nivaldo Balbino da Silva, 60 anos
Glória Cristina Feitosa Stumpf, 61 anos
Alexandre Vanderlei dos Santos, 52 anos (cremação)
Sandra Maria Pereira Cardoso, 62 anos (cremação)
Jair Furtado de Oliveira, 82 anos (cremação)
Rui Garcia, 81 anos (cremação)

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/05/2026 18:15
SIGA
x