Obituário: 46 funerais neste sábado (9/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (9/5):
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Cemitério Campo da Esperança
Adélia Maria da Silva Agrellos, 93 anos
Ahmad Khalil Hasan Tallouzzi, 76 anos
Ana Lúcia Guimarães Leite, 76 anos
Antônio Carvalho de Andrade, 88 anos
Genísia Jovelina Ferreira, 79 anos
Inez Cunha de Oliveira, 95 anos
Luciene Santos Oliveira dos Anjos, 63 anos
Margarida Alacoque Araújo, 90 anos
Pedro Ribeiro de Castro, 75 anos
Viviane Figueiredo do Lago, 49 anos
Walison da Silva Azevedo, 33 anos
Cemitério de Taguatinga
Adriano Correia de Souza, 43 anos
Alison Suzano de Sena, 43 anos
Antônio José Matias Ribeiro, 58 anos
Aparecido dos Santos Rodrigues, 51 anos
Benício Figueiredo de Queiroz, menos de 1 ano
Cláudio Vieira Marques, 43 anos
Estela Alves Cardoso, menos de 1 ano
Florismundo Melo de Sousa, 65 anos
Isabella Figueiredo de Queiroz, menos de 1 ano
João Evangelista Carvalho, 66 anos
João Paulo Pequeno dos Santos, 39 anos
José Felipe de Lima, 89 anos
Maitê Misquita de Miranda, 2 anos
Maria Isabel Ferreira, menos de 1 ano
Maria do Rosário Oliveira de Castro, menos de 1 ano
Nécia Alves Silva, 74 anos
Pedro Ferreira, 76 anos
Rafael Lincoln da Silva Silvino, 45 anos
Regivaldo Alves de Mondes, 53 anos
Waldira Gomes Silva, 51 anos
Cemitério do Gama
Catarina Henrique Reges, menos de 1 ano
Hugo Lauter Jung, 93 anos
Marluce Josefina da Silva, 72 anos
Santino Bueno dos Santos, 66 anos
Cemitério de Planaltina
Maria das Graças Silva da Costa, 77 anos
Cemitério de Brazlândia
Maria Rosa de Carvalho Costa, 75 anos
Cemitério de Sobradinho
Brasilina Ferreira de Souza, 51 anos
Cristiane Barbosa de Lima, 44 anos
Helena Cecília Almeida Moreira, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Nivaldo Balbino da Silva, 60 anos
Glória Cristina Feitosa Stumpf, 61 anos
Alexandre Vanderlei dos Santos, 52 anos (cremação)
Sandra Maria Pereira Cardoso, 62 anos (cremação)
Jair Furtado de Oliveira, 82 anos (cremação)
Rui Garcia, 81 anos (cremação)