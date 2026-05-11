Obituário: 39 funerais nesta segunda (11/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (11/5):
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CAMPO DA ESPERANÇA
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Alessandro de Soares Veloso, 51 anos
Delfina Barbosa Oliveira, 96 anos
Durval Cardoso Brandão, 65 anos
Joaquim Alves Nogueira, 90 anos
José Berto Fernandes, 45 anos
José Gonçalves de Barcelos, 76 anos
Leontina Maria de Jesus, 97 anos
Lourival Ferreira da Silva, 57 anos
Maria do Socorro Bezerra da Silva, 77 anos
Nízia de Campos Gouvêa, 95 anos
Odila Fardin Bortoluzzi, 83 anos
Oswaldo Ramos, 89 anos
Paucar Escipion Marcos Ramirez Ramirez, 72 anos
Pedro Essucy Baptista Guedes, 24 anos
Regina José Latffalah Kury, 82 anos
Teresinha Vieira de Sá, 94 anos
Wafa Anis Farah, 89 anos
Taguatinga
Antônia Barbosa Assunção, 77 anos
Antônio Francisco Guarim, 67 anos
Carlos Roberto Fernandes, 66 anos
Débora Dutra de Mesquita, 26 anos
Eduardo Gomes Souto, 76 anos
Elizete Batista dos Passos, 57 anos
Francisco de Assis de Moura, 69 anos
João Franca da Silva, 94 anos
Tomaz José Carvalho, ? anos
Gama
Edilson Albuquerque de Menezes, 59 anos
Francisco das Chagas Vieira, 76 anos
Tomaz Antônio Pereira de Deus, 57 anos
Planaltina
Edvilson Mira dos Santos, 61 anos
José Ribeiro dos Santos, 82 anos
Brazlândia
Célio Divino de Oliveira, 58 anos
Sobradinho
Allan Lima Rosa, 72 anos
Daniel Malaquias Vasconcelos, 56 anos
Lucemir Fernandes de Carvalho Almeida, 52 anos
Renato de Sousa, 41 anos
Jardim Metropolitano
Erika Hatano Routledge, 53 anos
Hildermes Ferreira da Silva, 64 anos
Shinji Saito, 88 anos