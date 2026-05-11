Obituário: 39 funerais nesta segunda (11/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (11/5):

CAMPO DA ESPERANÇA

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Alessandro de Soares Veloso, 51 anos

Delfina Barbosa Oliveira, 96 anos

Durval Cardoso Brandão, 65 anos

Joaquim Alves Nogueira, 90 anos

José Berto Fernandes, 45 anos

José Gonçalves de Barcelos, 76 anos

Leontina Maria de Jesus, 97 anos

Lourival Ferreira da Silva, 57 anos

Maria do Socorro Bezerra da Silva, 77 anos

Nízia de Campos Gouvêa, 95 anos

Odila Fardin Bortoluzzi, 83 anos

Oswaldo Ramos, 89 anos

Paucar Escipion Marcos Ramirez Ramirez, 72 anos

Pedro Essucy Baptista Guedes, 24 anos

Regina José Latffalah Kury, 82 anos

Teresinha Vieira de Sá, 94 anos

Wafa Anis Farah, 89 anos

Taguatinga

Antônia Barbosa Assunção, 77 anos

Antônio Francisco Guarim, 67 anos

Carlos Roberto Fernandes, 66 anos

Débora Dutra de Mesquita, 26 anos

Eduardo Gomes Souto, 76 anos

Elizete Batista dos Passos, 57 anos

Francisco de Assis de Moura, 69 anos

João Franca da Silva, 94 anos

Tomaz José Carvalho, ? anos

Gama

Edilson Albuquerque de Menezes, 59 anos

Francisco das Chagas Vieira, 76 anos

Tomaz Antônio Pereira de Deus, 57 anos

Planaltina

Edvilson Mira dos Santos, 61 anos

José Ribeiro dos Santos, 82 anos

Brazlândia

Célio Divino de Oliveira, 58 anos

Sobradinho

Allan Lima Rosa, 72 anos

Daniel Malaquias Vasconcelos, 56 anos

Lucemir Fernandes de Carvalho Almeida, 52 anos

Renato de Sousa, 41 anos

Jardim Metropolitano

Erika Hatano Routledge, 53 anos

Hildermes Ferreira da Silva, 64 anos

Shinji Saito, 88 anos