Obituário: 44 funerais nesta quinta-feira (14/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (14/5):

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Campo da Esperança



Antônio Carlos Pimenta de Lacerda, 68 anos

Berenice Moreira Santos, 86 anos

Cassandra Hoyos Fernandes Cacaes, 70 anos

Cely Maria Zillig Veiga da Silva, 86 anos

Edson Benedito Gomes de Araújo, 75 anos

Elizabeth Valadares Guedes, 103 anos

Francisco Carlos de Sá Freitas, 68 anos

Genise Baracuhy Lyra, 99 anos

Henrique Araújo Santiago, 29 anos

Isabel Patrícia Mercado de Faustino, 69 anos

Ivo Viana Maia, 89 anos

João Batista de Melo, 64 anos

José Clarindo Lobato Neto, 61 anos

Jucelino Vilarinho de Almeida, 70 anos

Kael Silva Borges, menos de 1 ano

Luis Gonzaga Rodrigues de Sousa, 67 anos

Marilena Gouveia Georges Cravo Costa, 86 anos

Shirley Brandi de Oliveira, 76 anos

Vicente de Paula Marques, 66 anos

Taguatinga

Aloania da Rocha Couto Santos, 73 anos

Antônio Araújo de Sousa, 67 anos

Antônio Francisco Marques de Sousa, 35 anos

Belarmino José Alves Filho, 58 anos

Eliene Soares Mota, 55 anos

Geralda Rosa Dias, 84 anos

Gilson Brito de Andrade, 59 anos

Marcelo Vitorino de Farias, 40 anos

Maria do Socorro Gomes, 60 anos

Meiry Araújo Mesquita, 81 anos

Michele Coutinho Cavalcante, 45 anos

Neuza Maria de Jesus Souza, 60 anos

Gama

Almídia Borges, 89 anos

José Carlos Bidu Ramos, 63 anos

Manoel Bento, 61 anos

Maria Delfina Fernandes, 92 anos

Marlene Cristina de Souza Silva, 75 anos

Planaltina

Maria Correia de Castro, 96 anos

Brazlândia

Alzira Custódia de Santana, 80 anos

Maria Zilda Viana da Silva, 73 anos

Sobradinho

Adelino Ferreira de Macedo, 91 anos

Maria Luiza Santos Borges, 89 anos

Jardim Metropolitano

Procópia Gomes Turíbio Zaki, 70 anos

Geonice de Medeiros Maranhão, 79 anos

Neusa Vieira de Sousa, 92 anos

Altivo Cabral, 94 anos (cremação)