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Obituário: 44 funerais nesta quinta-feira (14/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 14 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (14/5):

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Campo da Esperança

Antônio Carlos Pimenta de Lacerda, 68 anos
Berenice Moreira Santos, 86 anos
Cassandra Hoyos Fernandes Cacaes, 70 anos
Cely Maria Zillig Veiga da Silva, 86 anos
Edson Benedito Gomes de Araújo, 75 anos
Elizabeth Valadares Guedes, 103 anos
Francisco Carlos de Sá Freitas, 68 anos
Genise Baracuhy Lyra, 99 anos
Henrique Araújo Santiago, 29 anos
Isabel Patrícia Mercado de Faustino, 69 anos
Ivo Viana Maia, 89 anos
João Batista de Melo, 64 anos
José Clarindo Lobato Neto, 61 anos
Jucelino Vilarinho de Almeida, 70 anos
Kael Silva Borges, menos de 1 ano
Luis Gonzaga Rodrigues de Sousa, 67 anos
Marilena Gouveia Georges Cravo Costa, 86 anos
Shirley Brandi de Oliveira, 76 anos
Vicente de Paula Marques, 66 anos

 

Taguatinga

Aloania da Rocha Couto Santos, 73 anos
Antônio Araújo de Sousa, 67 anos
Antônio Francisco Marques de Sousa, 35 anos
Belarmino José Alves Filho, 58 anos
Eliene Soares Mota, 55 anos
Geralda Rosa Dias, 84 anos
Gilson Brito de Andrade, 59 anos
Marcelo Vitorino de Farias, 40 anos
Maria do Socorro Gomes, 60 anos
Meiry Araújo Mesquita, 81 anos
Michele Coutinho Cavalcante, 45 anos
Neuza Maria de Jesus Souza, 60 anos

 

Gama

Almídia Borges, 89 anos
José Carlos Bidu Ramos, 63 anos
Manoel Bento, 61 anos
Maria Delfina Fernandes, 92 anos
Marlene Cristina de Souza Silva, 75 anos

 

Planaltina

Maria Correia de Castro, 96 anos

 

Brazlândia

Alzira Custódia de Santana, 80 anos
Maria Zilda Viana da Silva, 73 anos

 

Sobradinho

Adelino Ferreira de Macedo, 91 anos
Maria Luiza Santos Borges, 89 anos

 

Jardim Metropolitano

Procópia Gomes Turíbio Zaki, 70 anos
Geonice de Medeiros Maranhão, 79 anos
Neusa Vieira de Sousa, 92 anos
Altivo Cabral, 94 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/05/2026 17:10
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