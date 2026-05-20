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Obituário: 33 funerais nesta quarta-feira (20/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 20 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (20/5):

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Adão de Almeida Silva, 56 anos
Almir Gonçalves Soares, 68 anos
Ana Vitória da Silva Lima, 26 anos
Antônia Tebar Turini, 95 anos
Dirceu Fernandes, 81 anos
Eliane Ribeiro da Silva Serejo, 46 anos
Everton Franco Gattai, 78 anos
Gabriela Benazio do Nascimento, 35 anos
José Antônio Rebelo Alves, 71 anos
Maria Luiza Guedes Evangelista, 99 anos
Odir Rosa Pinori, 92 anos
Raimunda Maria dos Santos, 72 anos
Renilson Antônio dos Reis, 66 anos
Sebastião Alves Moreira, 85 anos
Tiago José Anacleto, 39 anos

Taguatinga

Almerinda Alves dos Santos, 81 anos
Dalvina Nunes Alves, 76 anos
Kalyne Gabrielle Borges Oliveira, 28 anos
Luiz Pereira da Rocha, 82 anos
Maria de Jesus de Sousa, 59 anos
Marilene Oliveira Souza, 48 anos
Nilda Gonçalves de Sá, 64 anos

Gama

Manoel Firmino de Oliveira, 85 anos
Margarida Maria Fernandes Silva, 74 anos
Maria Lúcia da Silva, 66 anos
Matheus Lonan Paulino da Silva, menos de 1 ano

Planaltina

Benjamin Kauge Gomes de Sousa, menos de 1 ano
Eduardo de Freitas Santos, 40 anos
José de Sousa, 54 anos
Nilton Mendes Soares, 38 anos

Brazlândia

Daiz Jacob Pimentel, 53 anos

 Sobradinho

Expedito Ferreira dos Santos, 72 anos

 Jardim Metropolitano

Raimunda Estevão de Souza, 81 anos

 
 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/05/2026 18:40 / atualizado em 20/05/2026 18:42
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