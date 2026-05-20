Obituário: 33 funerais nesta quarta-feira (20/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (20/5):

Campo da Esperança

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Adão de Almeida Silva, 56 anos

Almir Gonçalves Soares, 68 anos

Ana Vitória da Silva Lima, 26 anos

Antônia Tebar Turini, 95 anos

Dirceu Fernandes, 81 anos

Eliane Ribeiro da Silva Serejo, 46 anos

Everton Franco Gattai, 78 anos

Gabriela Benazio do Nascimento, 35 anos

José Antônio Rebelo Alves, 71 anos

Maria Luiza Guedes Evangelista, 99 anos

Odir Rosa Pinori, 92 anos

Raimunda Maria dos Santos, 72 anos

Renilson Antônio dos Reis, 66 anos

Sebastião Alves Moreira, 85 anos

Tiago José Anacleto, 39 anos

Taguatinga

Almerinda Alves dos Santos, 81 anos

Dalvina Nunes Alves, 76 anos

Kalyne Gabrielle Borges Oliveira, 28 anos

Luiz Pereira da Rocha, 82 anos

Maria de Jesus de Sousa, 59 anos

Marilene Oliveira Souza, 48 anos

Nilda Gonçalves de Sá, 64 anos

Gama

Manoel Firmino de Oliveira, 85 anos

Margarida Maria Fernandes Silva, 74 anos

Maria Lúcia da Silva, 66 anos

Matheus Lonan Paulino da Silva, menos de 1 ano

Planaltina

Benjamin Kauge Gomes de Sousa, menos de 1 ano

Eduardo de Freitas Santos, 40 anos

José de Sousa, 54 anos

Nilton Mendes Soares, 38 anos

Brazlândia

Daiz Jacob Pimentel, 53 anos

Sobradinho

Expedito Ferreira dos Santos, 72 anos

Jardim Metropolitano

Raimunda Estevão de Souza, 81 anos