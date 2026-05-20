Obituário: 33 funerais nesta quarta-feira (20/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (20/5):
Campo da Esperança
Adão de Almeida Silva, 56 anos
Almir Gonçalves Soares, 68 anos
Ana Vitória da Silva Lima, 26 anos
Antônia Tebar Turini, 95 anos
Dirceu Fernandes, 81 anos
Eliane Ribeiro da Silva Serejo, 46 anos
Everton Franco Gattai, 78 anos
Gabriela Benazio do Nascimento, 35 anos
José Antônio Rebelo Alves, 71 anos
Maria Luiza Guedes Evangelista, 99 anos
Odir Rosa Pinori, 92 anos
Raimunda Maria dos Santos, 72 anos
Renilson Antônio dos Reis, 66 anos
Sebastião Alves Moreira, 85 anos
Tiago José Anacleto, 39 anos
Taguatinga
Almerinda Alves dos Santos, 81 anos
Dalvina Nunes Alves, 76 anos
Kalyne Gabrielle Borges Oliveira, 28 anos
Luiz Pereira da Rocha, 82 anos
Maria de Jesus de Sousa, 59 anos
Marilene Oliveira Souza, 48 anos
Nilda Gonçalves de Sá, 64 anos
Gama
Manoel Firmino de Oliveira, 85 anos
Margarida Maria Fernandes Silva, 74 anos
Maria Lúcia da Silva, 66 anos
Matheus Lonan Paulino da Silva, menos de 1 ano
Planaltina
Benjamin Kauge Gomes de Sousa, menos de 1 ano
Eduardo de Freitas Santos, 40 anos
José de Sousa, 54 anos
Nilton Mendes Soares, 38 anos
Brazlândia
Daiz Jacob Pimentel, 53 anos
Sobradinho
Expedito Ferreira dos Santos, 72 anos
Jardim Metropolitano
Raimunda Estevão de Souza, 81 anos