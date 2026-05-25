Obituário: 23 funerais nesta segunda-feira (25/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (22/5):
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Campo da Esperança
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Antônia Machado dos Santos, 75 anos
Elizabet de Assis Frechiani, 80 anos
Fernando Yamaguti, 89 anos
Francisco de Assis Araújo Marques, 67 anos
Hudson Lucas de Oliveira, 72 anos
Joaquina Costa de Abreu, 69 anos
José Correia Filho, 92 anos
Maria de Jesus Silva Matias, 77 anos
Maria Lúcia Camargo Meira, 76 anos
Neuza Martins Maia, 86 anos
Rejane Mergulhão Vaz, 72 anos
Tereza Cristina Gomes, 68 anos
Taguatinga
Adriana de Souza Alves, 46 anos
Aurenice de Oliveira Rocha, 77 anos
Bernardo Lima Amorim, menos de 1 ano
Edilson José Correia, 48 anos
Ítalo Sampaio da Silva Santos, 20 anos
Rodrigo Santana, 45 anos
Gama
Raimunda Maria de Jesus, 87 anos
Planaltina
Alessandro Modesto Aguiar, 53 anos
Brazlândia
José Bezerra do Nascimento, 89 anos
Sobradinho
Erick Gomes Soares de Lima, 26 anos
Vânia Maria de Jesus, 62 anos