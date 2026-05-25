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Obituário: 23 funerais nesta segunda-feira (25/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 25 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (22/5):

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Antônia Machado dos Santos, 75 anos
Elizabet de Assis Frechiani, 80 anos
Fernando Yamaguti, 89 anos
Francisco de Assis Araújo Marques, 67 anos
Hudson Lucas de Oliveira, 72 anos
Joaquina Costa de Abreu, 69 anos
José Correia Filho, 92 anos
Maria de Jesus Silva Matias, 77 anos
Maria Lúcia Camargo Meira, 76 anos
Neuza Martins Maia, 86 anos
Rejane Mergulhão Vaz, 72 anos
Tereza Cristina Gomes, 68 anos

Taguatinga

Adriana de Souza Alves, 46 anos
Aurenice de Oliveira Rocha, 77 anos
Bernardo Lima Amorim, menos de 1 ano
Edilson José Correia, 48 anos
Ítalo Sampaio da Silva Santos, 20 anos
Rodrigo Santana, 45 anos

Gama

Raimunda Maria de Jesus, 87 anos

Planaltina

Alessandro Modesto Aguiar, 53 anos

Brazlândia

José Bezerra do Nascimento, 89 anos

Sobradinho

Erick Gomes Soares de Lima, 26 anos
Vânia Maria de Jesus, 62 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/05/2026 17:04
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