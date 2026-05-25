Obituário: 23 funerais nesta segunda-feira (25/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (22/5):

Campo da Esperança

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Antônia Machado dos Santos, 75 anos

Elizabet de Assis Frechiani, 80 anos

Fernando Yamaguti, 89 anos

Francisco de Assis Araújo Marques, 67 anos

Hudson Lucas de Oliveira, 72 anos

Joaquina Costa de Abreu, 69 anos

José Correia Filho, 92 anos

Maria de Jesus Silva Matias, 77 anos

Maria Lúcia Camargo Meira, 76 anos

Neuza Martins Maia, 86 anos

Rejane Mergulhão Vaz, 72 anos

Tereza Cristina Gomes, 68 anos

Taguatinga

Adriana de Souza Alves, 46 anos

Aurenice de Oliveira Rocha, 77 anos

Bernardo Lima Amorim, menos de 1 ano

Edilson José Correia, 48 anos

Ítalo Sampaio da Silva Santos, 20 anos

Rodrigo Santana, 45 anos

Gama

Raimunda Maria de Jesus, 87 anos

Planaltina

Alessandro Modesto Aguiar, 53 anos





Brazlândia

José Bezerra do Nascimento, 89 anos

Sobradinho

Erick Gomes Soares de Lima, 26 anos

Vânia Maria de Jesus, 62 anos