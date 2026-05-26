Obituário: 35 funerais nesta terça-feira (26/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (26/5):
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Campo da Esperança
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Antonio Ranykson da Silva Sousa, 19 anos
Edmundo Costa Lopes, 31 anos
Eliana Thompson Henriques, 76 anos
Janira Bezerra Schmidt, 92 anos
João da Costa Aragão, 79 anos
João Levi Rocha da Silva, menos de 1 ano
José Wilson Gonçalves, 48 anos
Juvenal Soares, 57 anos
Maria de Fátima Souza Moreira, 67 anos
Maria Europeu, 91 anos
Maria Lourenço de Castro, 91 anos
Paulo Sérgio Gouveia Costa, 66 anos
Raul Barbosa da Silva, 78 anos
Roberto Victor Pavarino, 85 anos
Terezinha Maria Silveira, 81 anos
Valdemar Leite Ferreira, 84 anos
Taguatinga
Abadia Rodrigues da Silva, 81 anos
Beluz Mota dos Santos, 90 anos
Cecília Menezes dos Santos, menos de 1 ano
Genival Francisco da Costa, 84 anos
Getúlio Assis da Silva, 89 anos
Isadora Carvalho, menos de 1 ano
Joniel Esperreira do Nascimento, 48 anos
José Guedes de Sousa Júnior, 53 anos
José Teixeira da Silva Filho, 79 anos
Juliana Pereira dos Santos, 38 anos
Maria Bezerra de Sousa, 82 anos
Matheus Bueno Viana, 27 anos
Sumiko Amaomo, 85 anos
Gama
Constantino de Rezende Lopes, 73 anos
Planaltina
Marcos Trindade de Sousa, 50 anos
Sobradinho
Raimunda Nonata da Silva Moraes, 85 anos
Jardim Metropolitano
Raimundo Nonato Alexandre, 70 anos
Eurípea D'Arc de Araújo, 74 anos
Yuri Sant'Anna Marques, 31 anos (cremação)