Obituário: 35 funerais nesta terça-feira (26/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (26/5):

Campo da Esperança

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Antonio Ranykson da Silva Sousa, 19 anos

Edmundo Costa Lopes, 31 anos

Eliana Thompson Henriques, 76 anos

Janira Bezerra Schmidt, 92 anos

João da Costa Aragão, 79 anos

João Levi Rocha da Silva, menos de 1 ano

José Wilson Gonçalves, 48 anos

Juvenal Soares, 57 anos

Maria de Fátima Souza Moreira, 67 anos

Maria Europeu, 91 anos

Maria Lourenço de Castro, 91 anos

Paulo Sérgio Gouveia Costa, 66 anos

Raul Barbosa da Silva, 78 anos

Roberto Victor Pavarino, 85 anos

Terezinha Maria Silveira, 81 anos

Valdemar Leite Ferreira, 84 anos

Taguatinga

Abadia Rodrigues da Silva, 81 anos

Beluz Mota dos Santos, 90 anos

Cecília Menezes dos Santos, menos de 1 ano

Genival Francisco da Costa, 84 anos

Getúlio Assis da Silva, 89 anos

Isadora Carvalho, menos de 1 ano

Joniel Esperreira do Nascimento, 48 anos

José Guedes de Sousa Júnior, 53 anos

José Teixeira da Silva Filho, 79 anos

Juliana Pereira dos Santos, 38 anos

Maria Bezerra de Sousa, 82 anos

Matheus Bueno Viana, 27 anos

Sumiko Amaomo, 85 anos

Gama

Constantino de Rezende Lopes, 73 anos

Planaltina

Marcos Trindade de Sousa, 50 anos

Sobradinho

Raimunda Nonata da Silva Moraes, 85 anos

Jardim Metropolitano

Raimundo Nonato Alexandre, 70 anos

Eurípea D'Arc de Araújo, 74 anos

Yuri Sant'Anna Marques, 31 anos (cremação)



