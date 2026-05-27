Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (27/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (27/5):
Campo da Esperança
Afonso da Costa Silva, 58 anos
Aldaira Cardoso de Castro, 91 anos
Eduardo Guimarães Teixeira, 46 anos
Eli Maria Barbosa Galvão, 50 anos
Fátima Gouvêa Riolim, 70 anos
Flávia de Moura Castro Fiuza, 74 anos
Helena de Lima Fonseca de Jesus, 59 anos
Lena Teixeira Mendes Fernandes Levi, 77 anos
Maria Gercina Dantas, 77 anos
Núbia Maria Rodrigues Maciel, 43 anos
Ronald Bezerra de Menezes, 84 anos
Samara Ferreira da Costa, 39 anos
Selma Sales, 55 anos
Silvestre Nunes Pereira, 94 anos
Truman Simplício Costa, 76 anos
Valmi Paulo da Silva, 80 anos
Vera Lúcia Garcia Faria, 68 anos
Taguatinga
Adones Soares Aragão, 74 anos
Carlos Gilverton Cruz, 72 anos
Joana Ferreira Batista, 44 anos
João Benedito de Souza Neto, 52 anos
José Alves da Silva, 95 anos
José Ferreira dos Santos, 68 anos
Lara Coelho Roques, menos de 1 ano
Maria do Nascimento Costa, 71 anos
Maria do Socorro Araújo, 75 anos
Maria Nilzimar Carvalho Costa Carneiro, 60 anos
Martinho Bernades Neto, 84 anos
Paulo Sérgio Nunes Frazão, 57 anos
Salvadora Maria Marques da Cruz, 50 anos
William Lúcio Lopes, 58 anos
Gama
Florisvaldo Araújo Martins, 74 anos
Havani Ferreira da Silva Marques, menos de 1 ano
Planaltina
Antônio Alves dos Santos, 68 anos
Dionice Pereira Gomes, 67 anos
Francisco de Assis Bezerra Felix, 69 anos
Ubirajara Batista Júnior, 41 anos
Brazlândia
Rodolfo Rodrigo Alves da Silva, 37 anos
Sobradinho
Maria Batista do Nascimento, 88 anos
Maria das Graças Ibirapino, 76 anos
Jardim Metropolitano
Antônio Bonansea Neto, 62 anos
Salete Maria Henkes Thompson Flores, 67 anos (cremação)