Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (27/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (27/5):

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Campo da Esperança

Afonso da Costa Silva, 58 anos

Aldaira Cardoso de Castro, 91 anos

Eduardo Guimarães Teixeira, 46 anos

Eli Maria Barbosa Galvão, 50 anos

Fátima Gouvêa Riolim, 70 anos

Flávia de Moura Castro Fiuza, 74 anos

Helena de Lima Fonseca de Jesus, 59 anos

Lena Teixeira Mendes Fernandes Levi, 77 anos

Maria Gercina Dantas, 77 anos

Núbia Maria Rodrigues Maciel, 43 anos

Ronald Bezerra de Menezes, 84 anos

Samara Ferreira da Costa, 39 anos

Selma Sales, 55 anos

Silvestre Nunes Pereira, 94 anos

Truman Simplício Costa, 76 anos

Valmi Paulo da Silva, 80 anos

Vera Lúcia Garcia Faria, 68 anos

Taguatinga

Adones Soares Aragão, 74 anos

Carlos Gilverton Cruz, 72 anos

Joana Ferreira Batista, 44 anos

João Benedito de Souza Neto, 52 anos

José Alves da Silva, 95 anos

José Ferreira dos Santos, 68 anos

Lara Coelho Roques, menos de 1 ano

Maria do Nascimento Costa, 71 anos

Maria do Socorro Araújo, 75 anos

Maria Nilzimar Carvalho Costa Carneiro, 60 anos

Martinho Bernades Neto, 84 anos

Paulo Sérgio Nunes Frazão, 57 anos

Salvadora Maria Marques da Cruz, 50 anos

William Lúcio Lopes, 58 anos

Gama

Florisvaldo Araújo Martins, 74 anos

Havani Ferreira da Silva Marques, menos de 1 ano

Planaltina

Antônio Alves dos Santos, 68 anos

Dionice Pereira Gomes, 67 anos

Francisco de Assis Bezerra Felix, 69 anos

Ubirajara Batista Júnior, 41 anos

Brazlândia

Rodolfo Rodrigo Alves da Silva, 37 anos

Sobradinho

Maria Batista do Nascimento, 88 anos

Maria das Graças Ibirapino, 76 anos

Jardim Metropolitano

Antônio Bonansea Neto, 62 anos

Salete Maria Henkes Thompson Flores, 67 anos (cremação)