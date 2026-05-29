Obituário: 36 funerais nesta sexta-feira (29/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (29/5):
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Campo da Esperança
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Antônio Augusto Fernandes Ribeiro, 93 anos
Edson Parpinelli Utida, 73 anos
Francisco Silva Lima, 63 anos
Geralda Godinho de Sales, 61 anos
José de Jesus Moreira de Moraes Rego, 88 anos
Júlia da Costa Maia, 100 anos
Lenilce Farias Carneiro, 90 anos
Paulo Henrique da Costa Santos, 30 anos
Roberto Carlos Calheiros, 82 anos
Waldina de Araújo Fontenele, 67 anos
William Gonçalves, 70 anos
Taguatinga
Antônia Lenileôncio Carneiro, 64 anos
Crystian Ryan Silva dos Santos, 13 anos
João Inácio da Silva, 84 anos
José Batista da Silva, 85 anos
Maria do Carmo da Silva Sobreira, 72 anos
Mônica Moreira de Jesus, 41 anos
Otávio Lima Sousa, menos de 1 ano
Pedro José de Aguiar, 71 anos
Reinaldo Alves de Araújo, 63 anos
Sophia Volpato de Queiroz, 3 anos
Zilda de Jesus Alves, 74 anos
Gama
Ana Bolleli de Almeida Gomes, 97 anos
Antônio Erasmo, 89 anos
Carlos Henrique da Silva Dias, 46 anos
Planaltina
Francisca das Chagas do Carmo, 59 anos
Brazlândia
Damião Firme de Lima, 50 anos
Sobradinho
Gonçalo Joaquim da Silva, 96 anos
Luzia Alves, 56 anos
Maria Francisca da Silva, 88 anos
Severina Joaquina de Santana, 82 anos
Jardim Metropolitano
Cristiano Miranda, 55 anos
Tereza Gonçalves, 94 anos
Reginaldo Carvalho dos Santos, 63 anos
José Diniz da Silva, 65 anos
Cibele Cristina Soares de Oliveira, 57 anos (cremação)