Obituário: 36 funerais nesta sexta-feira (29/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (29/5):

Campo da Esperança

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Antônio Augusto Fernandes Ribeiro, 93 anos

Edson Parpinelli Utida, 73 anos

Francisco Silva Lima, 63 anos

Geralda Godinho de Sales, 61 anos

José de Jesus Moreira de Moraes Rego, 88 anos

Júlia da Costa Maia, 100 anos

Lenilce Farias Carneiro, 90 anos

Paulo Henrique da Costa Santos, 30 anos

Roberto Carlos Calheiros, 82 anos

Waldina de Araújo Fontenele, 67 anos

William Gonçalves, 70 anos

Taguatinga

Antônia Lenileôncio Carneiro, 64 anos

Crystian Ryan Silva dos Santos, 13 anos

João Inácio da Silva, 84 anos

José Batista da Silva, 85 anos

Maria do Carmo da Silva Sobreira, 72 anos

Mônica Moreira de Jesus, 41 anos

Otávio Lima Sousa, menos de 1 ano

Pedro José de Aguiar, 71 anos

Reinaldo Alves de Araújo, 63 anos

Sophia Volpato de Queiroz, 3 anos

Zilda de Jesus Alves, 74 anos

Gama

Ana Bolleli de Almeida Gomes, 97 anos

Antônio Erasmo, 89 anos

Carlos Henrique da Silva Dias, 46 anos

Planaltina

Francisca das Chagas do Carmo, 59 anos

Brazlândia

Damião Firme de Lima, 50 anos

Sobradinho

Gonçalo Joaquim da Silva, 96 anos

Luzia Alves, 56 anos

Maria Francisca da Silva, 88 anos

Severina Joaquina de Santana, 82 anos

Jardim Metropolitano

Cristiano Miranda, 55 anos

Tereza Gonçalves, 94 anos

Reginaldo Carvalho dos Santos, 63 anos

José Diniz da Silva, 65 anos

Cibele Cristina Soares de Oliveira, 57 anos (cremação)